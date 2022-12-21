Делай, как я

К 85-летию Джейн Фонды «Коммерсантъ Стиль» вспоминает звезд, для которых фитнес и здоровый образ жизни стали бизнесом, наравне с записью музыкальных композиций или съемками в кино.

Сегодня исполняется 85 лет Джейн Фонде, актрисе, которая не сходит с новостной повестки с самого начала своей карьеры. И если сначала была работа в качестве модели для Vogue, потом учеба в школе актерского мастерства Ли Страсберга, брак с Роже Вадимом, первые роли в кино, та самая «Барбарелла», снятая по комиксам задолго до моды на фильмы вроде «Супермена», то постепенно наравне с яркой личной и актерской жизнью, у нее появилась другая, не менее насыщенная.

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Джейн Фонда — одна из величайших икон фитнеса всех времен, которая в 1980-х создала империю видео-тренировок, открыла сеть спортзалов в родной Америке и популяризировала спорт как могла, даже участвовала в забеге вокруг Кремля, во время одного из своих визитов в Россию. Фильм «Тренировка» стала самым продаваемым домашним видео — после его выхода было продано более миллиона копий. Однако, с тех пор для сегодняшней именинницы похоже мало что поменялось. Заголовки с ее именем по-прежнему везде: «Джейн Фонда делится своим взглядом на старение и секретами сохранения молодости», «Джейн Фонда отказалась от пластической хирургии», «Джейн Фонда поделилась печальной новостью со своими поклонниками». Актриса снимается в кино и сериалах, и даже заключает новые фитнес-контракты, например, с H&M, демонстрирует спортивную одежду, и параллельно успешно лечится от лимфомы, о которой также заявляет на весь мир. «Продолжать двигаться в соответствии с вашим возрастом — абсолютно необходимо для вашей здоровой жизни», — сказала Фонда в одном из интервью. — «Мой девиз сейчас — не гореть». Вместо того, чтобы сосредоточиться на высокоинтенсивных кардиотренировках, как она делала в свои 20 лет, Фонда позволяет себе не торопиться и просто двигаться в свое удовольствие, чтобы чувствовать себя хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейн Фонда, 2022 год

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images, Джейн Фонда, 2022 год

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images,

И главный завет от звезды, которая в свои 85 продолжает жить на полную катушку: «То, что вы достигли определенного возраста, не означает, что вы должны отказаться от жизни, отказаться от развлечений, отказаться от того, чтобы иметь бойфренда, заводить новых друзей», — говорит она.

Пример заразителен

Кажется, Фонда вывела идеальную формулу жизни, которой стараются следовать ее молодые коллеги. Ролей и с возрастом объективно становится меньше, а тема здорового образа жизни сейчас на пике, все стараются заботиться о своем здоровье (спасибо пандемии), поэтому продолжать свою карьеру именно в этом направлении стремятся многие современные звезды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гвинет Пэлтроу, 2022 год Фото: Rachel Murray / Getty Images Гвинет Пэлтроу, 2021 год Фото: Rachel Murray / Getty Images for goop Следующая фотография 1 / 2 Гвинет Пэлтроу, 2022 год Фото: Rachel Murray / Getty Images Гвинет Пэлтроу, 2021 год Фото: Rachel Murray / Getty Images for goop

Гвинет Пэлтроу ушла из киноиндустрии в 50 лет, а незадолго до этого создала компанию Goop, чтобы превратить свою страсть к здоровому образу жизни в многопрофильную компанию. Помимо скандальных свечей для помещений с ароматом влагалища «This smells like my vagina», она выпускает косметику, пищевые добавки и рассказывает, как найти баланс в современном мире. Надо сказать, то это ее воплощение пользуется не меньшим спросом, чем Марго из «Семейки Тенненбаум» — Goop и Пэлтроу стали именами нарицательными у миллионной армии поклонников. Неплохо, правда?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голди Хоун и Кейт Хадсон, 2017 год

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Голди Хоун и Кейт Хадсон, 2017 год

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Кейт Хадсон, дочь неисправимой оптимистки-хохотушки Голди Хоун, основала компанию порошковых пищевых добавок InBloom и ведет регулярные видео-классы по приготовлению полезных смузи, рассказывает об ингредиентах и вообще, кажется, становится уже больше нутрициологом, чем актрисой. И это все плюсом к практике медитаций и выпуску своей линии косметики (конечно, с упоминанием имени мамы в качестве главной клиентки-почитательницы ее кремов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холли Берри, 2021 год

Фото: instagram@halleberry Холли Берри, 2021 год

Фото: instagram@halleberry

Женщина-кошка Холли Берри, как оказалось, уже в 22-летнем возрасте заработала себе диабет и после этого стала максимально пристально заниматься своим здоровьем. (Возможно, благодаря этому она и в свои 50 плюс выглядит роскошно?) Актриса запустила интернет-портал Re.Spin, в котором рассказывает о том, как правильно питаться, как медитировать, как достичь гармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меган Ти Сталлион, 2022 год

Фото: Rich Fury / Getty Images for Coachella Меган Ти Сталлион, 2022 год

Фото: Rich Fury / Getty Images for Coachella

Певица-репер Меган Ти Сталлион в перерывах между ремиксами и съемками для модных журналов запустила собственную программу Nike Core and Lower Body в приложении Nike Training Club. Забавно, когда получается, что человек, которому никогда не нравился спорт, вдруг становится его популяризатором, что дает еще больший охват аудитории, тут не поспоришь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэрри Андервуд, 2022 год

Фото: Amy Sussman / Getty Images for Stagecoach Кэрри Андервуд, 2022 год

Фото: Amy Sussman / Getty Images for Stagecoach

Ее коллега по сцене, звезда кантри-музыки Кэрри Андервуд, известная своими бодипозитивными установками, написала книгу-руководство по здоровью и фитнесу: «Найди свой путь: уважай свое тело, питай свою душу и стань сильным с Fit52Life» — все для того, чтобы помочь женщинам сделать более здоровый выбор в жизни. Сама певица пошла по непростому, но проверенному пути — она постоянно отслеживает калории и микроэлементы, и рассказывает, что со временем нашла оптимальный для себя баланс. «Я люблю действовать по правилам», — говорит она.

Ирина Кириенко