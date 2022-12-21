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Нижегородский «Гидромаш» снова вошел в список 100 лучших предприятий России

НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина в 2022 году включено в единый реестр «100 лучших предприятий России». Нижегородский разработчик и производитель шасси и гидроагрегатов для авиации по итогам независимой оценки получил сертификат о соответствии международным и российским требованиям в области качества и надежности производимой продукции, включая ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Сертификат со сроком действия до 15 января 2024 года был выдан Научно-исследовательским институтом социального развития и предпринимательства, сообщили в пресс-службе завода. Этот утвержденный Росстандартом документ государственного образца подтверждает включение НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина в перечень 100 лучших предприятий России. Напомним, в 2021 году нижегородский завод также был включен в топ-100 российской промышленности.

НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина (г. Нижний Новгород) — ведущий российский разработчик и производитель шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов. Завод участвует практически во всех отечественных авиастроительных проектах, а также поставляет свою продукцию на экспорт.

НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина

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