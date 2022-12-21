Экс-зампред правительства Камчатки осужден за взятку на 5 лет колонии строгого режима

Суд Петропавловска-Камчатского признал виновным во взяточничестве бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, сообщили «Ъ» в региональном управлении Следственного комитета (СКР) в среду, 21 декабря. Дело чиновника рассматривалось повторно после успешного обжалования прокуратурой в феврале первого оправдательного приговора.

Перед судом предстал бывший начальник отдела капитального строительства и капремонта Камчатского краевого финансово-аналитического центра в сфере здравоохранения Леонид Минцев. Обоих признали виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Суд приговорил Валерия Карпенко к лишению свободы на пять лет с отбыванием в колонии строго режима со штрафом в размере 1,8 млн руб. Леонид Минцев получил четыре года колонии строго режима с таким же штрафом. Подсудимые вину не признали. Приговоры в законную силу еще не вступили и могут быть обжалованы.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году чиновники, действуя как группа лиц, получили от руководителя строительной фирмы взятку в виде услуги по строительству сети холодного водоснабжения для их личных жилых домов, расположенных на земельных участках в поселке Термальный Елизовского района. В обмен чиновники гарантировали общее покровительство при осуществлении контрольных функций за возведением предпринимателем иных строительных объектов здравоохранения. Стоимость выполненных работ в пользу должностных лиц составила более 360 тыс. руб.

Кроме того, весной 2017 года фигуранты уголовного дела без проведения необходимых конкурсных процедур привлекли коммерсанта к проведению работ по реконструкции и ремонту нежилого помещения, после чего организовали выкуп указанного здания за счет средств регионального бюджета под помещение медицинского назначения. Однако выплаченная за объект недвижимости стоимость была существенного завышена из-за ее самостоятельного определения предпринимателем (в нарушение законодательства о защите конкуренции), а также в отсутствие заключения соответствующей экспертизы. «Следствием была установлена сумма необоснованно расходованных денег из бюджета в размере 20 млн рублей»,— уточнили в СКР.

Заслуженный врач РФ Валерий Карпенко до прихода в правительство региона в 2008 году работал в краевом онкодиспансере, заведовал отделением ультразвуковой и радиоизотопной диагностики. Медицинскую практику на безвозмездной основе продолжал, работая в краевом кабмине. После отставки в 2020 году продолжил работать в медучреждениях. Он считается лучшим врачом-диагностом Камчатки. В правительстве края курировал здравоохранение и спорт.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский