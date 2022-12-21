Приостановлена отгрузка угля Тувинской горнорудной компанией за пределы региона

Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам экстренного заседания оперштаба, действующего в рамках режима базового уровня готовности, сообщил о приостановке отгрузки угля за пределы республики Тувинской горнорудной компанией (ТГРК). Приостановка продлится до особого решения оперштаба.

«Получил сигнал о ситуации в ТГРК, где объемы отгрузки угля потребителям на внутренний рынок недостаточны. Топливные склады не могут вывезти уголь для продажи в выходные и праздничные дни. Люди чуть ли не сутками стоят в очереди за покупкой топлива», - сообщил Владислав Ховалыг. Он отметил, что по данным компании, такая ситуация связана с эпидобстановкой. «С их слов около 20-30 экскаваторщиков и прочих работников заболели и заменить их некому. При этом нехватка угля в разгар отопительного сезона может повлечь возникновение ЧС и угрозу жизни населения», - сказал глава региона.

В начале года власти Тувы уже вводили ограничение на вывоз угля за пределы республики – с разрезов Каа-Хемского и Чаданского. Тогда это было связано с угрозой нехватки угля для населения и бюджетных организаций Тувы из-за ажиотажного спроса, связанного с ростом цен на уголь. Скупщики реализовывали топливо в соседние регионы.

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Оксана Павлова