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Наука и жизнь

В России продолжается строительство крупнейшего исследовательского кластера

Достижение технологического суверенитета, создание новой научно-исследовательской базы и подготовка высококлассных кадров для развития науки и стратегических отраслей экономики стали для России одними из главных приоритетов. Решить эти задачи планируется в том числе благодаря создающемуся при поддержке госкорпорации «Росатом» Национальному центру физики и математики (НЦФМ) в Сарове, который должен стать уникальным «городом будущего». Там будут проводиться исследования на передовом оборудовании по многим направлениям: от физики частиц и космологии до искусственного интеллекта.

Фото: Газета «Страна Росатом»

Фото: Газета «Страна Росатом»

В конце 2022 года в Сарове Нижегородской области началось активное строительство первого здания научной инфраструктуры НЦФМ — Центра коллективного пользования. Первая социальная инфраструктура (общежития для студентов образовательного ядра Национального центра — филиала МГУ «МГУ Саров») уже сдана в эксплуатацию. В ближайшей перспективе на базе НЦФМ будут созданы и более масштабные объекты: научно-исследовательские корпуса, передовые лаборатории класса «миди-сайенс» (первые из них — уже в 2023 году), а также установки «мега-сайенс»: экзаваттный лазер, ускорительный комплекс с коллайдером и крупный фотонный вычислительный центр — к 2030 году. Об уровне Национального центра говорит и то, что его научным руководителем в 2022 году стал академик РАН Александр Сергеев, до этого пять лет возглавлявший Российскую академию наук.

Всем научным миром

Учредителями НЦФМ являются госкорпорация «Росатом», РАН, МГУ, Министерство науки и высшего образования России, НИЦ «Курчатовский институт», Объединенный институт ядерных исследований и РФЯЦ-ВНИИЭФ. При этом проводят исследования в рамках научной программы центра ученые более чем из 50 научных институтов, ведущих технических вузов и высокотехнологичных компаний. Уже разработаны проекты передовых научных лабораторий, первые из которых планируют создать на базе НЦФМ в 2023 году. В частности, исследователи из Института космических исследований РАН и Института прикладной физики (ИПФ) РАН планируют создать в новой лаборатории НЦФМ стенд «Пылевая плазма» для моделирования плазменно-пылевой экзосферы безатмосферных тел Солнечной системы, а ученые ИПФ РАН и Университета Лобачевского собираются изучать влияние магнитных полей, ионизирующего излучения, влажности почвы и других факторов на развитие растений в космических условиях на стенде «Фотосинтез» этой лаборатории.

Единая система

Для привлечения к реализации масштабной научной программы НЦФМ молодых ученых был открыт в 2021 году филиал МГУ «МГУ Саров» — образовательное ядро Национального центра. На данный момент в нем обучается более 100 студентов и аспирантов по фундаментальным и прикладным направлениям современной физики, математики и вычислительных технологий. До 2030 года их число должно увеличиться в десять раз. Предполагается, что впоследствии многие выпускники найдут работу как в самом НЦФМ, так и в организациях «Росатома», научных институтах и высокотехнологичных компаниях. «Мы развиваем Национальный центр в концепции "города будущего", в котором смогут комфортно заниматься наукой высококлассные специалисты — такие, которых мы готовим в "МГУ Саров". Наши научные цели имеют очень высокую планку»,— отмечал в середине декабря на встрече со студентами «МГУ Саров» научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

В этом году на базе центра также началось проведение научных школ НЦФМ для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов со всей России, в которых уже приняло очное участие более 500 молодых исследователей.

Научная программа НЦФМ

В 2023–2025 годах финансировать научную программу НЦФМ по десяти направлениям будут впервые из федерального бюджета:

  • Физика частиц и космология.
  • Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров.
  • Математическое моделирование на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности.
  • Газодинамика и физика взрыва.
  • Физика высоких плотностей энергии.
  • Ядерная и радиационная физика.
  • Исследования в сильных и сверхсильных магнитных полях.
  • Физика изотопов водорода.
  • Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах.
  • Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика.

Теоретические знания уже на этапе обучения совмещаются с практическими занятиями. Обязательным компонентом образовательного процесса в «МГУ Саров» являются научно-производственные практики на уникальных научных установках, где студенты решают реальные научные задачи. При этом у них есть возможность прямо в рамках центра монетизировать результаты своих исследований. Уже сейчас НЦФМ работает над созданием новых продуктов на основе фундаментальных научных результатов для реальных секторов экономики вместе с Институтом трансфера технологий АО «Русатом РДС». Кроме того, студенческий кампус будет располагать практикоориентированной исследовательской инфраструктурой. В его рамках помимо существующих молодежных лабораторий планируется создание бизнес-инкубаторов и стартап-акселераторов.

В «Росатоме» рассчитывают, что создание НЦФМ поможет решить поставленную государством задачу по обеспечению в кратчайшие сроки технологической независимости страны и по ускоренному развитию отечественной экономики, опирающемуся на научные результаты мирового уровня.

Ольга Матвеева

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