Атомный прогресс

Доля атомной генерации продолжает стабильно расти не только в России, где она обеспечивает уже пятую часть всего энергоснабжения, но и во всем мире, включая Европу, где еще недавно планировали отказаться от эксплуатации АЭС. Ключевой игрок в этом секторе на глобальном рынке «Росатом» готов обеспечить растущий спрос на модернизацию действующих и строительство новых объектов, используя в том числе инновационные виды топлива и передовое оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дугинов / Курская АЭС Фото: Александр Дугинов / Курская АЭС

Причем помимо проектов АЭС большой мощности госкорпорация предлагает рынку и малые энергоблоки, которые могут в перспективе стать наиболее востребованным экспортным направлением.

Выработка электроэнергии на российских АЭС по итогам 2022 года может восьмой год подряд поставить рекорд, превысив 222 млрд кВт•ч. Это на 9,6% больше запланированного в балансе Федеральной антимонопольной службы и на 8,8% выше целевого уровня, установленного «Росатомом».

Стабильный рост показателей связан с планомерным расширением атомной генерации, которая уверенно возвращает ключевые позиции в энергетике. Благодаря реализованной в России программе повышения мощности на действующих АЭС и внедрению современного топлива с увеличенной ураноемкостью все реакторы ВВЭР-1000 работают на мощности 104% от номинальной в удлиненных 18-месячных топливных циклах. Это способствовало росту доли атомной генерации до 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.

Помимо увеличения возможностей действующих объектов продолжается строительство новых. Прежде всего речь идет о двух энергоблоках Курской АЭС-2 поколения «3+», оснащенных пилотными установками по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) мощностью 2,4 ГВт. Созданные на базе технических решений проекта АЭС с реакторами предыдущего поколения ВВЭР-1200, они обладают улучшенными технико-экономическими показателями, повышенной мощностью и устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям.

Главным событием 2022 года для проекта стала установка летом на энергоблоке №1 Курской АЭС-2 в проектное положение корпуса реактора. А осенью на площадке было завершено возведение башенной испарительной градирни высотой 179 м, которая стала самой высокой в России.

Кроме того, в августе текущего года началась подготовка площадок еще двух АЭС, где планируется запуск новых мощностей. В частности, работы стартовали на будущих энергоблоках №7 и №8 Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200, которые с 2030 и 2032 годов соответственно смогут заместить выведенные мощности энергоблоков №3 и №4 с реакторами РБМК, а также на Смоленской АЭС-2, где планируется строительство блоков №1 и №2.

Новый уровень

Помимо проектов традиционной атомной энергетики структуры «Росатома» развивают и инновационные направления. Так, на площадке предприятия госкорпорации «Сибирский химический комбинат» (входит в ТВЭЛ) в Северске Томской области создается проект «Прорыв» — опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), ключевым объектом которого станет реактор БРЕСТ-ОД-300 (установленная мощность — 300 МВт, запуск в 2026–2027 годах). Он станет прототипом более мощного энергоблока со свинцовым теплоносителем на быстрых нейтронах БР-1200.

Кроме реактора в ОДЭК входят комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и завод по переработке облученного топлива. То есть создается замкнутый ядерный топливный цикл, в рамках которого новое топливо будет производиться с использованием плутония и урана, выделенных из облученного топлива.

В октябре в рамках проекта был завершен монтаж оборудования для подготовки расплавленного свинца для испытаний опытного образца главного циркуляционного насосного агрегата. Это один из ключевых элементов установки, обеспечивающий прокачку теплоносителя через активную зону ядерного реактора для отвода тепла. РУ БРЕСТ-ОД-300 станет первым в мире ядерным реактором, где в качестве теплоносителя применяется расплав свинца. Сами испытания планируется начать в 2023 году.

Опытная эксплуатация РУ БРЕСТ-ОД-300 станет важным этапом для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла, в которой будут работать и традиционные водо-водяные реакторы, и реакторы на быстрых нейтронах. Работать в подобной двухкомпонентной энергосистеме будет энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 с натриевым теплоносителем. Пилотный энергоблок такого типа планируется построить на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Работа без границ

Активная работа, несмотря на текущую политическую ситуацию и санкции, продолжается и на зарубежных проектах госкорпорации. Так, в Китае в течение 2022 года структуры «Росатома» установили ловушки расплава на блоках №3 АЭС «Сюйдапу» и №7 Тяньваньской АЭС (оба строятся с реакторами ВВЭР-1200). Помимо этого перешло в активную стадию строительство на четвертом блоке АЭС «Сюйдапу», где состоялась заливка первого бетона.

Также прошла заливка первого бетона на площадке энергоблока №1 египетской АЭС «Эль-Дабаа», а в ноябре состоялась аналогичная церемония на втором энергоблоке.

Высокими темпами продолжаются работы на площадке турецкой АЭС «Аккую». В 2022 году туда доставили турбогенератор для первого блока, а на четвертом блоке прошла заливка бетона в фундаментную плиту здания турбинного отделения и начались основные работы на площадке блока. На втором блоке турецкой АЭС установили корпус реактора ВВЭР-1200.

Кроме того, в августе «Росатом» передал в опытную эксплуатацию объекты первой и второй очередей Центра ядерных исследований и технологий в Боливии: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения.

Еще одним знаковым событием стало получение «Росатомом» в августе лицензии на строительство пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» в Венгрии с реакторами ВВЭР-1200, которая была впервые выдана на территории Евросоюза на строительство такого типа энергоблоков. В начале декабря венгерская сторона выдала машиностроительным предприятиям российской атомной отрасли сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования будущих энергоблоков.

Размер имеет значение

Помимо АЭС большой мощности еще одним активно развивающимся направлением для «Росатома» является строительство более универсальных малых атомных станций. В начале года «Росатом» представил на выставке «Экспо-2020» в Дубае целую линейку АЭС малой мощности. Она включает в себя варианты от микрореакторов на 1–2 МВт или 6–8 МВт до станций на 50–100 МВт и 300 МВт.

Но сейчас идет разработка первой наземной атомной станции малой мощности (не менее 55 МВт) на базе этого реактора в Якутии для энергоснабжения перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны. В 2022 году «Росатом» получил положительное заключение экологической экспертизы и приступил к сооружению жилого городка строителей Якутской атомной станции малой мощности.

Также электроэнергия с малых АЭС может быть использована для энергоснабжения Байкало-Амурской магистрали. В правительстве подчеркивают, что Россия сейчас лидирует в мире в области технологий атомных энергетических реакторов малой мощности. К 2030 году доля страны на глобальном рынке малых АЭС достигнет 20%, сообщил в середине декабря вице-премьер РФ Александр Новак. Предполагается, что именно установки, предназначенные для районов с неразвитой энергетической инфраструктурой, где неэффективно строительство больших атомных генераций, станут одним из основных экспортных продуктов «Росатома».

В правительстве уверены, что в ближайшие десятилетия сектор атомной энергетики не только останется одной из основ мирового энергобаланса, но и будет стремительно расширяться, в том числе благодаря масштабной экологической повестке. Ведь за последние 50 лет работа АЭС, по оценке правительства, позволила избежать выбросов примерно 55 млрд тонн СО2, что эквивалентно выбросам мирового энергетического сектора примерно за два года.

Ирина Салова