Ключевые события «Росатома» и его структур в 2022 году

Январь
- «Росатом» представил на «Экспо-2020» в Дубае линейку АЭС малой мощности. Базовый проект «Росатома» в этом ряду — станция из двух блоков с реактором РИТМ-200 мощностью 100–110 МВт в плавучем или наземном исполнении. Такой АЭС достаточно для снабжения города с населением 100 тыс. человек.
- В контур ГК «Росатом» вошла генерирующая компания «Квадра», обеспечивающая теплом и электроэнергией регионы Центрального федерального округа (консолидирована в дивизионе «Русатом Инфраструктурные решения» — РИР). В итоге РИР сегодня обеспечивает теплом и электроэнергией 17 регионов, где проживает почти 15 млн человек, установленная мощность ТЭЦ компании составляет около 4,3 ГВт.
Доля атомной энергетики в мировом балансе стабильно растет
Фото: Алексей Башкиров / Газета «Страна Росатом»
Февраль
- Еврокомиссия одобрила дополнения к таксономии ЕС, в которых сформулировала и зафиксировала критерии признания атомных и газовых проектов зелеными. Новые правила вступят в силу 1 января 2023 года. Документ разрешает новые инвестиции в атомные станции до 2045 года, в газовую инфраструктуру — до 2030 года.
- Впервые в истории арктической навигации в феврале с востока на запад головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провел караван судов малого ледового класса. В Обь-Енисейском районе он передал караван атомоходу «Ямал». Спустя двое суток суда вышли из акватории Северного морского пути (СМП). Исключительные технические характеристики атомных ледоколов проекта 22220 способствуют расширению периода навигации на СМП.
Март
Фото: Пресс-служба «Росатома»
- На верфи в Стамбуле (Турция) прошла церемония закладки плавучего дока для российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Главное преимущество такого типа перед сухим — мобильность, так как его можно разместить практически в любой акватории, если позволяет глубина.
- Начала работу единая система обращения с отходами I и II классов опасности. «Одним окном», осуществляющим взаимодействие всех участников рынка, стала цифровая платформа Федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Предприятие «Росатома» ФГУП «Федеральный экологический оператор» определено официальным федеральным оператором системы.
- «Атомэнергомаш» завершил первые испытания насоса для перекачки сжиженного природного газа (СПГ; предназначен для его отгрузки из резервуара хранения в танки судна-газовоза), подтвердившие его работоспособность. Агрегат серии ЭНК 2000/241 с номинальной подачей 2 тыс. кубометров в час является самым производительным российским СПГ-насосом. Испытания проводились на уникальном стенде для тестирования средне- и крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов в Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова в Санкт-Петербурге.
Апрель
- Прошла завершающую проверку российская катушка полоидального поля (необходима для удержания плазмы в термоядерном реакторе) для международного экспериментального проекта ИТЭР во Франции. Создание этого сложнейшего электромагнита с полупроводниками на Средне-Невском судостроительном заводе заняло 14 лет. В конце октября катушка была отправлена заказчику на площадку строительства ИТЭР.
- На полигоне «Красный Бор» в Ленобласти начался основной этап проекта рекультивации. Через три года площадка, куда десятилетиями свозили токсичные отходы со всей страны, должна стать безопасной.
- АО «Русатом Оверсиз» получило положительное заключение экологической экспертизы на проект сооружения атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия). Продолжается процесс проектирования станции, начаты работы по сооружению жилого городка для строителей в поселке Усть-Куйга.
Май
Фото: Пресс-служба «Росатома»
- Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) и НИИЭФА подписали договор на разработку и изготовление ускорительного комплекса на базе сверхпроводящего циклотрона MSC-230. Это первый в России агрегат, способный проводить как стандартную терапию тяжелых онкологических заболеваний, так и импульсную лучевую радиотерапию (FLASH-терапию), превосходящую по показателям традиционную протонную терапию.
- «Росатом» получил разрешение на строительство Кузьминской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставропольском крае. Ветропарк общей мощностью 160 МВт будет состоять из 64 ветроэнергетических установок.
Июнь
- Госдума приняла законопроект о передаче «Росатому» полномочий по организации судоходства на Севморпути. Корпорация получила право приостанавливать, возобновлять, прекращать действие разрешений на плавание в акватории СМП, а также вносить в них изменения в случае несоблюдения требований, касающихся безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов.
- Правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов по ветроэнергетике. Также компания получила разрешение на строительство Труновской ВЭС в Ставропольском крае мощностью 95 МВт.
Июль
Фото: Предоставлено пресс-службой «Росатома»
- С разницей в день стартовали две большие российские стройки за рубежом — в Египте и Турции. 20 июля прошла церемония заливки первого бетона на площадке энергоблока №1 египетской АЭС «Эль-Дабаа», а 21 июля начались основные работы на площадке блока №4 турецкой АЭС «Аккую».
- «Росатом» получил регистрационное удостоверение на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс». Первые поставки медоборудования в лечебные учреждения начнутся до конца года. Этот аппарат заменит зарубежные аналоги и позволит покрыть дефицит линейных ускорителей на территории страны, а также повысить доступность для населения услуг качественной высокотехнологичной онкологической помощи.
Август
- «НоваВинд» и вьетнамская An Xuan Energy подписали соглашение о предварительных работах в рамках строительства ветропарка в центральной части провинции Шонла на северо-западе Вьетнама. Помимо этого структура компании «Атомэнергопромсбыт» (входит в «НоваВинд») начала опытную эксплуатацию коммерческо-диспетчерского центра ветроэлектрических станций. Проект создан для централизации процессов краткосрочного прогнозирования выработки электроэнергии ветровых электростанций.
- Композитный дивизион «Росатома» купил 50% капитала компании «Русхимсинтез», которая разрабатывает высокоэффективные гибридные полимерные материалы для строительства и промышленности.
- Венгерское атомное ведомство выдало разрешение на сооружение двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на АЭС «Пакш-2» по итогам рассмотрения проектной документации в сотни тысяч страниц. Лицензия на строительство такого типа энергоблоков впервые выдана на территории Евросоюза.
- На верфи в Китае заложен киль первого атомного плавучего энергоблока для Баимской рудной зоны. Это первый из четырех плавэнергоблоков электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в акватории мыса Наглёйнгын в Чукотском автономном округе. Это первый в мире проект электрификации промышленного кластера с использованием плавучих атомных электростанций — беспрецедентное для «Росатома» и мировой энергетики событие, в том числе в области применения «зеленой» генерации.
- «Русатом Оверсиз» и Агентство по атомной энергии Боливии провели церемонию ввода в опытную эксплуатацию первых промышленных объектов Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто (Боливия): предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса и многоцелевого центра облучения.
Фото: Пресс-служба «Росатома»
Сентябрь
- «Русатом Оверсиз» и Китайская энергетическая компания (входит в China Energy Engineering Group) договорились о сотрудничестве в создании водородного завода на Сахалине. Предполагается, что готовая продукция будет отправляться на экспорт в Китай с 2025 года.
- Реактор БН-800 на четвертом блоке Белоярской АЭС практически полностью перешел на уран-плутониевое МОКС-топливо. Это важный шаг в выстраивании двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, так как этот вид топлива позволяет вовлечь в производство не использовавшийся ранее изотоп урана, что в десятки раз увеличивает топливную базу и делает ее практически безотходной.
Октябрь
- «Росатом» начал строительство первой «гигафабрики» по производству литий-ионных накопителей в Калининградской области. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4 ГВт•ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии. Первые батареи сойдут с конвейера российской «гигафабрики» в 2025 году.
- «Росэнергоатом» приступил к созданию первой очереди центра обработки и хранения данных (ЦОД) в Иннополисе (Татарстан), который предусматривает до 2 тыс. стойко-мест с высокой степенью надежности уровня Tier III. Также компания закончила проект самого северного в России компактного модульного ЦОДа «Арктика». Он обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов. Первым клиентом центра стало правительство Мурманской области.
- X5 Group, один из крупнейших российских ритейлеров, приобрела лицензии на использование RPA-платформы «Атом.РИТА» (роботизированный интеллектуальный технологичный ассистент), которые используются для настройки и сопровождения программных роботов. Это первая сделка по продаже решения для программной роботизации, созданного в «Гринатоме».
Фото: Пресс-служба «Росатома»
Ноябрь
- Сибирский химкомбинат и В/О «Изотоп» (интегратор «Росатома» по изотопной продукции) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого началась разработка технологий производства стабильных изотопов методами ректификации и химического изотопного обмена. Речь идет в первую очередь об углероде-13. Его основное применение — неинвазивная диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта на ранней стадии.
- Поднят государственный флаг на втором серийном атомном ледоколе проекта 22220 «Урал», спущен на воду третий — «Якутия». Уникальная двухосадочная конструкция судна позволит ему эффективно работать на открытых морских участках и в устьях полярных рек. Новые суда позволят сделать навигацию по Северному морскому пути к концу 2024 года круглогодичной.
- Международный форум «Атомэкспо-2022» собрал более 3 тыс. специалистов и гостей из России и 65 стран мира. В пленарной сессии приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, гендиректор бразильской корпорации ENBPar Ней Занелла дос Сантос, министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар и министр науки и технологий Бангладеш Яфеш Осман.
- «Росатом» залил первый бетон в фундамент второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. «Начало основного этапа сооружения энергоблоков №1 и №2 в текущем году является масштабным достижением проекта. Хочу выразить глубокую благодарность нашим российским партнерам за поддержку в ходе реализации этого исторического проекта»,— сказал председатель Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Декабрь
- Началась сварка опорной плиты для быстрого реактора БРЕСТ-ОД-300, который строится в Северске (Томская область) в рамках проекта «Прорыв». Ранее также началось проектирование модуля переработки облученного топлива. В эксплуатацию запущен стенд для испытаний главного циркуляционного насосного агрегата. Предстоит испытать насосы, перекачивающие расплавленный свинец, который впервые в мировой практике будет теплоносителем ядерного реактора.
- «Росатом» поставит урановую продукцию в Латинскую Америку. «Дочка» «Техснабэкспорта» (входит в «Росатом») Internexco GmbH и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили контракт на обеспечение 100% потребностей АЭС «Ангра» в период 2023–2027 годов. Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе.
- Дивизион «Русатом Оверсиз» завершил строительство нового корпуса Национального медицинского исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Новый корпус откроет свои двери для юных пациентов уже в 2023 году. Благодаря его строительству расширятся масштабы терапии фармпрепаратами, откроются дополнительные отделения нейроонкологии, хирургии, еще одна реанимация и большая лаборатория клеточных технологий.
Фото: Пресс-служба «Росатома»