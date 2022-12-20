Пенза лишилась глав

Глава администрации Пензы Александр Басенко и глава города Владимир Мутовкин досрочно сложили полномочия. Решения об отставке по собственному желанию обоих руководителей приняты на внеочередном заседании городской думы Пензы. Перед этим гордума одобрила поправки в устав областного центра, в соответствии с которыми статус главы города получает глава администрации Пензы (сейчас глава города — спикер собрания депутатов), а также появляется должность председателя городской думы. Если бы нынешний глава города Владимир Мутовкин не ушел в отставку, изменения должны были начать действовать с новым созывом гордумы в 2024 году. Эксперты считают, что кандидатура нового руководителя города станет известна на следующем заседании гордумы в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мутовкин (по центру) мог не уходить в отставку до 2024 года

Фото: https://pgduma.ru / Владимир Мутовкин (по центру) мог не уходить в отставку до 2024 года

Фото: https://pgduma.ru /

Руководство Пензы в полном составе добровольно ушло в отставку. Сложение полномочий главой администрации города Александром Басенко, главой города Владимиром Мутовкиным, а также двумя его заместителями Олегом Зиновьевым и Иваном Красновым вчера на внеочередном заседании были одобрены депутатами Пензенской городской думы. Изначально предполагалось, что дума рассмотрит только поправки в устав Пензы, предложенные коммунистом Андреем Жданниковым и одобренные на публичных слушаниях в администрации города. Однако после того, как заседание было объявлено открытым, господин Мутовкин сообщил, что в городскую думу поступили заявления о досрочном сложении полномочий от него, от главы администрации Александра Басенко, а также от двоих заместителей главы города, работающих на освобожденной ­основе.

Поправки в устав Пензы были рассмотрены первым вопросом, они были приняты без обсуждений. После вступления в силу этих изменений нынешний глава города сохранит только статус председателя Пензенской гордумы. Главой города станет глава администрации Пензы. Гордума будет избирать председателя из числа депутатов на срок своих полномочий. Это должностное лицо будет работать на платной основе. Глава города, который будет управлять городской администрацией, будет избираться по конкурсу, участвовать в нем может любой гражданин, в том числе и депутат гордумы, который в случае избрания обязан сложить с себя ­полномочия.

Глава Пензы будет представлять город и горадминистрацию в отношениях с органами местного самоуправления других территорий, руководить работой администрации, председатель Пензенской гордумы — организовывать деятельность собрания депутатов.

Александр Басенко, вопрос об отставке которого рассматривался сразу после поправок в устав, отказался говорить о причинах своего решения, ответив коммунисту Александру Смирнову, что «все причины озвучил в заявлении: по собственному желанию». Владимир Мутовкин, комментируя свою отставку, сказал, что это связано с изменениями в устав, которые могут вступить в силу только после прекращения полномочий действующего главы города. «Я считаю, что поправки должны вступить в законную силу как можно раньше. Это может произойти, если я подам в отставку добровольно. Считаю, что изменения в устав города оправданы, они пойдут на пользу городу. Это мотивировало меня написать заявление»,— пояснил господин Мутовкин.

После отставки Владимира Мутовкина и Александра Басенко поправки в устав должны вступить в силу сразу после их официального опубликования. Если бы господин Мутовкин остался, они вступили бы в силу только после избрания нового созыва гордумы в 2024 году.

Временно исполняющим обязанности главы города на заседании был избран единственный сохранивший пост заместитель главы Олег Шаляпин. Его задачей будет открыть заседание гордумы, на котором будет избираться новый спикер собрания депутатов. Временно исполнять обязанности главы администрации будет его первый заместитель Олег Денисов.

Будет ли сложивший полномочия Александр Басенко участвовать в предстоящем конкурсе на должность главы города, неизвестно. В комментарии местным СМИ он сказал, что «определится с этим вопросом ­позже».

Политолог Александр Тузов отмечает, что никакой достоверной информации, кто будет главой города, в Пензе нет. «Такие решения в области принимает один человек (губернатор Олег Мельниченко. — «Ъ»), который умеет хранить молчание. Скорее всего, это станет известно в пятницу, когда состоится следующее заседание гордумы. Рассматриваются два варианта: кресло сохранит Александр Басенко, или мэрию возглавит назначенный временно исполняющим главы администрации Олег Денисов. Последний ранее возглавлял Железнодорожный район, пользуется авторитетом и вполне способен работать главой города»,— полагает господин Тузов.

По мнению политолога, принципиальный момент в произошедшем не столько, кто будет главой Пензы, сколько уход от «двуглавой» системы управления. «Бывшая конфигурация власти невыгодна нормальному руководителю, так как подразумевает размывание ответственности. Во многих регионах от такой системы власти давно ушли»,— уверен эксперт.

Сергей Петунин