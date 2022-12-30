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Коммерсантъ FM
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Соне Третьяковой оплачена операция на позвоночнике

23 декабря на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Алтай» мы рассказали историю 15-летней Сони Третьяковой из Алтайского края («Перегибы на местах», Алексей Каменский). У девочки поясничный сколиоз 3-й степени, который быстро прогрессирует. Консервативное лечение не дало результата, нужна операция — коррекция деформации позвоночника по щадящей технологии VBT. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 184 102 руб.) собрана. Родители Сони благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Софья Третьякова

Софья Третьякова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Софья Третьякова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 23 декабря 35 598 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Алтай», «Оренбург», «Курган», «Иртыш», а также 153 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 73 детям на 68 751 556 руб.

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