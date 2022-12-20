ВСУ остались без поддержки из России

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мурманского областного суда о том, что местный житель Николай Корсун должен выплачивать деньги из своей пенсии на счет вооруженных сил Украины (ВСУ). Деньги мурманчанин платил в рамках наложенного на него в 2002 году штрафа за хищение нефтепродуктов на территории Западной Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение Мурманского областного суда, согласно которому Николай Корсун должен был выплатить штраф ВСУ в размере 624 тыс. рублей. В результате рассмотрения дела суд отменил определение нижестоящей инстанции. Основанием стало нарушение или неправильное применение норм материального права, следует из дела.

Сейчас необходимость ежемесячных выплат в пользу военных сил Украины с мужчины сняли, но информации о возврате 175 тыс. рублей, которые оказались заблокированы на счете для невостребованных средств, пока нет.

«Определение суда первой инстанции отменили, исполнительное производство тоже прекращено,— пояснила адвокат мурманчанина Яна Котловская.— Это значит, что от выплаты оставшихся средств мой клиент освобождается. Но что будет с зависшими на счете деньгами — неизвестно. Ждем мотивировочную часть от суда».

Николай Корсун — бывший военнослужащий Советской армии, после распада СССР остался дослуживать до пенсии в части ВСУ под Винницей, где его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов. В 2002 году суд в России обязал его компенсировать Украине ущерб, который оценили в 674 тыс. рублей. До сих пор этот штраф выплачивался: из его пенсии удерживался процент и отправлялся на счет военной части. В 2019 году по неустановленным причинам деньги перестали отправляться в часть и оседали в банке на счете для невостребованных сумм. Вывести их или каким-либо образом и использовать Николай Корсун не может. Он обратился в областной суд, но результата это не дало. Вторая попытка была предпринята после начала специальной военной операции на Украине.

Господин Корсун попросил суд прекратить исполнительное производство, мотивируя это тем, что таким образом он финансирует ВСУ. Однако суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию.

«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минская конвенция) была заключена в январе 1993 года странами СНГ. Россия и Украина из нее не выходили, поэтому суд решил необходимым учитывать этот юридический документ.

«Суд первой инстанции указал нам, что возврат этой суммы станет нарушением принципа обязательности исполнения судебных актов. Законодательно сейчас этот вопрос никак не урегулирован, поэтому давать какие-то прогнозы сложно. Увидим документы и в зависимости от этого будем решать, что нам делать»,— уточнила госпожа Котловская.

Ранее адвокат пыталась использовать в качестве аргумента в суде закон о борьбе с экстремизмом и терроризмом, но оказалось, что никаких юридических документов, ставящих ВСУ в один ряд с террористами, в России нет. При этом после начала специальной военной операции в феврале этого года Генпрокуратура России разъясняла, что оказание финансовой, материально-технической помощи ВСУ и другим украинским формированиям может быть расценено следственными органами как государственная измена и содержит признаки состава преступления по ст. 275 УК РФ, санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург