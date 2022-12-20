«Панорама by Mercure» получила «зеленый» сертификат

Четырехзвездочный отель стал третьим на Курорте Красная Поляна, который присоединился к международной экологической программе «Зеленый ключ»



Отель «Панорама by Mercure» с фондом 302 номера является самым крупным отелем курорта на отметке 960 метров над уровнем моря и со дня открытия руководствуется принципами устойчивого развития. Экологические инициативы отеля были оценены независимым аудитором – экспертом Фонда экологического образования (FEE).

Генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева сообщила, что преобразования, реализованные в отеле, охватывают широкий спектр бизнес-процессов – от инженерных систем, водоснабжения и электричества, до «зеленых» закупок, корпоративной социальной ответственности и экологических мероприятий для гостей.

«Как семейный отель с полным набором услуг для отдыха с детьми «Панорама by Mercure» теперь может официально предложить туристам экологически ответственный отдых в соответствии с принципами ESG. Это подтверждает международная награда Green Key», - рассказала Яна Перепечаева.

Координатор международной программы «Зеленый ключ» в России Ольга Мадисон отметила, что в первый год участия отеля в программе выполняются не только все обязательные критерии «Зеленого ключа», но и больше половины рекомендуемых. «На международном уровне такие показатели ожидают только через 10 лет участия в программе. Также «Панорама by Mercure» ведет активную просветительскую работу с гостями, которые, в свою очередь, активно и с удовольствием поддерживают экоинициативы отеля», - рассказала Ольга Мадисон.

Отель «Панорама by Mercure» расположен на Курорте Красная Поляна в нескольких шагах от канатной дороги и основных развлечений курорта. Отель ориентирован на семейный отдых в любое время года и отвечает всем требованиям современных родителей: наличие меню для маленьких гостей и детских принадлежностей, службы нянь, плавательного бассейна с зоной для детей, панорамной лужайки для игр с детьми и тихой атмосферы с видом на горы.

Ранее курорт заявил, что последовательно проводит экосертификацию отелей и к 2025 году намерен получить независимые подтверждения соответствия для всех средств размещения. Так, в 2021 году на Курорте Красная Поляна «зеленые» сертификаты получили четырехзвездочный ibis Styles бюджетного сегмента и пятизвездочный Mvenpick премиум-класса.

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