Владимир Путин присвоил Виктору Рашникову звание Героя труда

Президент России Владимир Путин удостоил председателя совета директоров магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова звания Героя труда, сообщает пресс-служба Кремля.

«Более полувека отдал легендарной “Магнитке” Виктор Филиппович Рашников. Многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли. Звание Героя труда по праву отмечает его весомые заслуги»,- сказал глава государства.

Виктор Рашников отметил, что награда отражает работу всего коллектива ММК. «Мы ведем обширную инвестиционную программу на протяжении уже более 20 лет, кардинально меняются производственные пределы, и существенно изменилась экологическая ситуация», - отметил на награждении председатель совета директоров ММК. Он добавил, что группа уделяет много внимания социальным проектам, в частности, в этом году запустили первую очередь парка «Притяжение».