Калейдоскоп красок

Полностью обновивший концепцию и интерьеры, мальдивский курорт Finolhu Baa Atoll был включен в портфолио гостиниц класса люкс Design Hotels. За дизайнерское решение отвечала Инге Мур из лондонской студии Muze Lab.

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«Моей задачей в этом проекте было не просто повысить общий уровень комфорта, а при помощи выразительных средств вызвать у постояльцев яркие впечатления, которые останутся надолго, благодаря которым им захочется сюда вернуться, чтобы вновь испытать эти эмоции»,— говорит дизайнер Инге Мур (главный заказчик ее бюро — известная сеть Belmond). «Я люблю найти ключевой элемент-триггер, создающий нужное настроение,— продолжает Инге.— В этом случае я выбрала образ калейдоскопа — игрушки, которая всегда приводила меня в восторг». Уже в зоне ресепшена можно заметить переливающуюся на свету скульптуру в виде линзы из разноцветного витражного стекла, которая вызывает ассоциации с любимым Мур калейдоскопом. Линзу изготовили в Турции по эскизам дизайнера.

Finolhu Baa Atoll расположен на территории заповедника, охраняемого ЮНЕСКО. Яркость подводного мира дополняется разнообразием красок тропической флоры и фауны, голубизной неба и синевой водной глади. Природная палитра положена в основу колористики отеля: бирюзовый, коралловый, ярко-синий, желтый, салатовый и оранжевый. Декоративным элементом, визуально связывающим между собой разные зоны, служит керамическая плитка ручной работы, также изготовленная в Турции. В Muze Lab часто привлекают к работе нишевые мастерские. Цветная плитка используется в отделке барных стоек, ниш, в том числе в номерах. Привлекают внимание и декоративные элементы: плетеные абажуры, тканые панно.

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У Finolhu 125 пляжных вилл и домиков на воде (больше половины — со своим бассейном). Самая эффектная и грандиозная вилла — Rockstar Ocean Pool (460 кв. м), с барной зоной и бассейном. Эксклюзивное предложение отеля - провести ночь в домиках Beach Bubble с прозрачным куполом, через который можно наблюдать за звездами и любоваться видом на океан. На открытой террасе установлены джакузи и персональный телескоп. У курорта патент на предоставление этой услуги.

На территории Finolhu открыто несколько ресторанов: Beach Kitchen, Arabian Grill, Crab Shack, Kanusan. В последнем под потолком — зрелищная инсталляция из морских раковин, между которыми можно разглядеть фигурки рыбок и других морских обитателей, сделанных в технике оригами. Ракушками же отделана барная стойка.

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Из развлечений на курорте — теннис, мини-гольф, йога (в том числе air flow), плавание с аквалангом или маской, круиз на традиционной деревянной лодке. Спа-центр предлагает обертывания, пилинги, бьюти-процедуры с использованием косметики Natura Bisse. К услугам постояльцев с детьми — анимация и клуб.

www.finolhu.com

Марина Волкова