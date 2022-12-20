В результате взрыва на газопроводе в Чувашии погибли трое человек

В Чувашии в результате взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород погибли трое газовиков. Об этом сообщает Mash.

Взрыв газа произошел в ходе проведения плановых ремонтных работ близи деревни Ямбахтино Вурнарского района. Сигнал о происшествии поступил в 13.44. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Они устраняют неполадки для того, чтобы возобновить работу газопровода в обычном режиме.

Детали трагедии уточняются. В 14:20 факельное горение газа на месте ЧП было ликвидировано.

По данным пресс-службы главы Чувашии, до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Сам глава Чувашии Олег Николаев взял ситуацию под свой контроль.

"Ъ-Казань"