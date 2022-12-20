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Дочерняя компания «Черкизово» купила бройлерное направление ГК «Здоровая ферма»

Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма». Покупателем стало ООО «АПК “Михайловский”» входящее в группу «Черкизово». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб., сообщают в БНА «Траст».

В состав лота были включены 100% долей в уставных капиталах входящих в структуру «Здоровой фермы» ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы». Помимо этого, в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам суммарно на 3,43 млрд руб.

БНА «Траст» получил контроль над группой “Здоровая ферма” в 2018 году. Как отмечают в банке, за четыре года были модернизированы производственные корпуса, выросли производственные показатели и рыночная доля производителя. «Цена продажи соответствует нашим ожиданиям»,- отметили в пресс-службе банка непрофильных активов.

Ранее в декабре на открытых торгах состоялась продажа сельскохозяйственных активов «Траста» в других регионах – ГК «Русское зерно Уфа» и ГК «Ростагро».

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