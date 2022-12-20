Имущество Барабинского НПЗ оценили в 364 млн рублей

В рамках банкротства новосибирского ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» проведена оценка стоимости земельного участка предприятия. Согласно выводам эксперта, участок площадью 185,8 га, расположенный в Куйбышевском районе оценен в 364,4 млн руб. Он предназначался для строительства завода. Торги по продаже актива еще не объявлены.

НПЗ был признан банкротом в августе 2022 года из-за задолженности по уплате земельного налога в размере 13,3 млн руб.

Проект строительства НПЗ мощностью 3 млн тонн в год за 45 млрд руб. был заявлен к реализации еще в 2013 году. Затем несколько раз он откладывался из-за проблем с привлечением финансирования. В 2016 году он вновь был заявлен к реализации, но завод так и не был построен.

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Анна Егорова