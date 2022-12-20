Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Тюмени оштрафовал на 30 тыс. рублей девушку за надпись «Нет в***е»

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) местную жительницу Алису Климетову, которая в сентябре на акции против частичной мобилизации написала на асфальте «Нет в***е». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, изначально суд первой инстанции признал девушку невиновной, поскольку она смогла доказать, что фраза означала «Нет вобле» и была посвящена нелюбви девушки к рыбе. Полиция же, по мнению суда, тогда не смогла предоставить доказательств, что фраза действительно дискредитировала армию.

Однако в ноябре УМВД по Тюмени подало апелляцию на решение суда, в результате рассмотрения которой Тюменский областной суд отправил дело на повторное рассмотрение.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Воблу затаскали по судам».

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...