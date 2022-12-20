Суд в Тюмени оштрафовал на 30 тыс. рублей девушку за надпись «Нет в***е»

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) местную жительницу Алису Климетову, которая в сентябре на акции против частичной мобилизации написала на асфальте «Нет в***е». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, изначально суд первой инстанции признал девушку невиновной, поскольку она смогла доказать, что фраза означала «Нет вобле» и была посвящена нелюбви девушки к рыбе. Полиция же, по мнению суда, тогда не смогла предоставить доказательств, что фраза действительно дискредитировала армию.

Однако в ноябре УМВД по Тюмени подало апелляцию на решение суда, в результате рассмотрения которой Тюменский областной суд отправил дело на повторное рассмотрение.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Воблу затаскали по судам».

Илья Смирнов, Екатеринбург