Цена аргентинской победы

Сборная Аргентины получит за победу на чемпионате мира рекордные для этого турнира призовые в $42 млн. Отметим, что впервые Международная федерация футбола (FIFA) стала выплачивать призовые на мировых первенствах только в 1982 году. Призовой фонд тогда составил $20 млн, а победителю первенства причиталось $2,2 млн. Чтобы достичь отметки в $100 млн призовых, FIFA потребовалось 16 лет. На первенстве мира 1998 года команды разделили $103 млн, из которых чемпиону досталось $6 млн. Планка в $150 млн ($8 млн — чемпиону) была взята в 2002 году, а в 2006-м FIFA сформировала призовой фонд уже в $266 млн ($20 млн).

Начиная с 2010 года FIFA решила выплачивать деньги не только национальным федерациям, представленным на чемпионате мира, но и клубам, за которые выступают футболисты. Также FIFA согласилась с тем, что она будет страховать игроков от травм. То есть с 2010 года расходы FIFA на поощрение участников первенства мира стали включать три статьи: собственно призовые за игры, компенсации клубам, страховки. Как следствие, призовой фонд вырос до $420 млн ($30 млн). В 2014-м он составил $576 млн ($35 млн), в 2018-м — $791 млн ($38 млн). А в 2022 году FIFA достигла отметки в $1 млрд.

Что касается распределения средств между сборными в 2022 году, то, как уже было сказано, аргентинцы получат $42 млн. Финалист, сборная Франции,— $30 млн. Занявшая третье место команда Хорватии — $27 млн, ставшие четвертыми марокканцы — $25 млн. Все участники четвертьфиналов получат по $17 млн, команды, выбывшие в 1/8 финала,— по $13 млн, а сборные, не преодолевшие групповой этап,— по $9 млн.