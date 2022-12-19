Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко пошутил, что они с Путиным спорят, кто из них токсичнее

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на критику России и Белоруссии со стороны западных стран. Господин Лукашенко назвал себя и российского коллегу Владимира Путина «соагрессорами, самыми токсичными людьми» в мире.

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково»,— заявил глава Белоруссии на пресс-конференции в Минске.

По словам российского лидера, Москва и Минск «сообща противостоят санкционному давлению недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках». При этом господин Путин добавил, что сохраняет деловые отношения с коллегами из других стран, в частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...