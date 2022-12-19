Лукашенко пошутил, что они с Путиным спорят, кто из них токсичнее

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на критику России и Белоруссии со стороны западных стран. Господин Лукашенко назвал себя и российского коллегу Владимира Путина «соагрессорами, самыми токсичными людьми» в мире.

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково»,— заявил глава Белоруссии на пресс-конференции в Минске.

По словам российского лидера, Москва и Минск «сообща противостоят санкционному давлению недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках». При этом господин Путин добавил, что сохраняет деловые отношения с коллегами из других стран, в частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Полина Собакина