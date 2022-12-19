Запаслись не по рецепту

В аптеках Сибири отмечается нехватка отдельных видов или лекарственных форм антибиотиков. При этом муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» фиксирует рост спроса на 16% по сравнению с ноябрем. В Новосибирской области, по данным минпромторга, за неделю запасы сократились на 5%, а в 3% торговых точек препаратов уже нет в наличии. Ряд позиций антибиотиков отсутствует в продаже на сайтах крупнейших интернет-аптек с доставкой в разные регионы Сибири. Эксперты отмечают, что на высокий спрос и дефицит на фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом могла повлиять и нехватка китайских компонентов для изготовления популярного антибиотика.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нехватка отдельных видов антибиотиков отмечена в сибирских аптеках

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Нехватка отдельных видов антибиотиков отмечена в сибирских аптеках

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Крупные аптечные сети в Новосибирской области, по данным властей региона, на фоне роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) фиксируют повышенный спрос на отдельные виды антибиотиков. За последнюю неделю их запасы сократились на 5% (до 86 тыс. упаковок), сообщил в понедельник заместитель министра промышленности и торговли региона Максим Останин. По его информации, некоторые препараты отсутствуют примерно в 3% из 10,2 тыс. точек продаж в области. Вместе с тем он отметил, что на складах торговых компаний находится около 270 тыс. упаковок антибиотиков. «В ближайшую неделю, край — до четверга, ожидается поставка 102 тыс. упаковок. При этом ситуация требует дополнительного внимания с нашей стороны в части лекарств в детских формах, потому что за последние две недели отмечается заметное повышение спроса, который не связан с традиционной сезонностью, именно на детские лекарства»,— добавил господин Останин. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в муниципальном предприятии «Новосибирская аптечная сеть» (НАС) спрос на медикаменты в городе сейчас на 16% выше, чем в прошлом месяце, и на 3% ниже, чем в середине декабря 2021 года, когда наблюдался рост заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с высоким спросом на лекарства отмечается и в других регионах. Об отсутствии в городах Сибири отдельных позиций антибиотиков, например, популярных у покупателей амоксиклава и аугментина, сообщается на сайтах крупных интернет-аптек: «Аптека.ру», «Здравсити», «ЕАптека». В муниципальном предприятии «Томскфармация», в составе которого указано 17 аптек, сообщили „Ъ-Сибирь“, что ситуация с наличием лекарств, которая отображается на сайте компании, быстро меняется. В середине дня 19 декабря, согласно сайту организации, амоксиклав был в наличии только в двух аптеках. При этом в аптеке №9 уточнили, что в наличии осталась только суспензия в небольшом количестве. Аугментин имелся в продаже в одной аптеке. В аптеке №251 Горно-Алтайска, входящей в состав ГУП «Фармация» Республики Алтай, аугментина не оказалось. Вместо также отсутствующего амоксиклава корреспонденту „Ъ-Сибирь“ предложили схожий препарат. В омской сети «Госаптека» (128 аптек), согласно ее сайту, каждая из форм выпуска амоксиклава (таблетированная и для приготовления суспензий) была доступна только по двум адресам в области. Согласно сайту, аугментин могла предложить только одна аптека, но там корреспонденту „Ъ-Сибирь“ сообщили, что эта информация недостоверна и препарата в продаже нет.

При этом в НАС „Ъ-Сибирь“ заверили, что по состоянию на 19 декабря в филиалах предприятия сформирован достаточный запас всех медикаментов. Так, парацетамолсодержащих препаратов, в том числе в детских формах, с учетом высокого спроса должно хватить на месяц, противовирусных — на два месяца, антибиотиков — на один-два месяца (в зависимости от формы выпуска). В минздраве Хакасии „Ъ-Сибирь“ сообщили, что запас лекарственных препаратов и медизделий в аптечных организациях сформирован в среднем на один-три месяца. «Дефицита лекарственных препаратов и ажиотажного спроса в аптеках республики не наблюдается. Для лечения острых респираторных заболеваний в аптечных организациях антибактериальные и противовирусные лекарственные препараты присутствуют в полном объеме. Поэтому есть возможность подобрать лекарственные препараты для лечения ОРВИ»,— сообщили в министерстве. В Красноярском крае, по информации регионального министерства здравоохранения, отмечается дефицит одного непатентованного на­именования антибиотиков в детской дозировке, однако есть варианты его замены, которые и предлагают пациентам. В целом же в краевом минздраве отметили, что «антибиотики для лечения ОРВИ и гриппа не используются, так как ОРВИ и грипп имеют вирусную этиологию».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выслушав доклад господина Останина, также предположил, что ситуация может быть связана с увлечением жителей региона самолечением. «Мы уже не раз переживали периоды ажиотажного спроса на различные наименования, поэтому задача минпромторга — перед новогодними праздниками создать повышенный запас, чтобы удовлетворить любой спрос, который возникнет. Задача медиков — более активно информировать пациентов, о том, что самолечение — это вредно»,— сказал он в ходе оперативного совещания в обл­правительстве, а после мероприятия записал видеообращение к жителям региона, в котором еще раз призвал «не поддаваться ажиотажу и принимать лекарственные препараты только по назначению врача».

Директор по развитию аналитической компании «Арэнси фарма» Николай Беспалов считает, что к частичному дефициту некоторых позиций в сибирских аптеках привели два фактора: серьезный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ и общий дефицит препаратов амоксициллина+клавулановой кислоты. Вторая проблема, по словам эксперта, связана с перебоями производства сырья для препарата. «Речь идет о технических сбоях, связанных с производством клавулановой кислоты в Китае. В этой связи выпуск данных препаратов сократился по всему миру, аналогичные сложности сейчас наблюдаются в США и Европе. Это реальность глобального рынка, где многие процессы завязаны на поставщиков сырья»,— сказал он. По данным господина Беспалова, объем предложения препарата на российском рынке в январе — октябре 2022 года был на 49% меньше, чем годом ранее: 13,2 млн упаковок против 26 млн в аналогичном периоде 2021 года.

Эксперт отметил, что дефицит препаратов амоксициллина+клавулановой кислоты привел к росту спроса на продукты-заменители, в том числе на флуимуцил-антибиотик ИТ. Его поставки выросли на 1%, но они в целом невелики (на уровне 800 тыс. упаковок с начала года), поэтому этот антибиотик тоже становится дефицитным, сказал он.

Господин Беспалов также обратил внимание на сложившуюся практику безрецептурной продажи антибиотиков в аптеках, которая «приводит к перекосам потребления». «Проблема с доступностью клавулановой кислоты сейчас решается. За январь — октябрь 2022 года поставки клавулановой кислоты в нашу страну на 22% больше, чем за весь 2021 год, так что объемы производства препаратов в ближайшее время будут расти. Да и ситуация с заболеваемостью в целом в ближайшие недели должна стабилизироваться и пойти на спад»,— сказал эксперт.

Дарья Решетникова, Валерий Лавский