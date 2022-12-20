«Восхитительное место гор, пещер и водопадов»

Мостовский район — одна из самых красивых и уникальных территорий Краснодарского края. Местный ландшафт относится к предгорной и горной зоне, здесь расположена самая высокая точка Краснодарского края — гора Цахвоа высотой 3345 метров. Значительную часть территории района занимает Кавказский биосферный заповедник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Мостовского района Сергей Ласунов

Фото: Иван Семенец Глава Мостовского района Сергей Ласунов

Фото: Иван Семенец

«Изумрудная зелень лесов, голубые с неземными оттенками высокогорные озера, бездонные каньоны со стремительными кристально чистыми реками — это и есть Мостовский район»,— говорит глава муниципального образования Сергей Ласунов.

GUIDE: Сергей Викторович, расскажите о туристической привлекательности Мостовского района.

Сергей Ласунов: Это восхитительное место гор, пещер, водопадов и термальных источников. Росту туристической популярности района в немалой степени способствуют оборудованные для массовых посещений уникальные природные и исторические объекты, в районе их насчитывается более 37. Это водопады, пещеры, горы, дольмены и памятники истории.

Сегодня в Мостовском районе функционирует 53 санаторно-курортных и туристических объекта, в их числе один санаторий, восемь гостиниц, 23 базы отдыха. 16 баз отдыха предоставляют услуги пользования бассейнами с геотермальной водой и 10 баз, находящихся в горной местности, оказывают такие услуги, как конные прогулки, рафтинг, экскурсии к объектам турпоказа, туристические маршруты.

Среднегодовое количество туристов, прибывающих на территорию Мостовского района, составляет более 300 тыс. человек. В район приезжают жители разных уголков России, таких как Москва и Московская область, Ростовская область, Воронеж, Санкт-Петербург и т.д. Стоимость зависит от качества услуги, сезона, комфортабельности номера и места расположения средств размещения.

Средний чек на одного человека в сутки составляет 2,5 тыс. руб.

G: Какие объекты вы бы рекомендовали туристам для активного отдыха?

С.Л.: Мостовский район привлекателен для любителей активного и экологического отдыха, поскольку на нашей территории находятся Псебайский зоологический заказник и Кавказский биосферный заповедник.

Для любителей активного отдыха разработаны пешие туристические маршруты по горным тропам, катание на лошадях, купание в купели под открытым небом в русской бане. На территории Мостовского района находятся семь горных вершин, высотой более 2 тыс. м. В связи с тем, что склоны гор в районе ориентированы на север, снег на них лежит восемь месяцев в году, толщина снежного покрова достигает 6–9 метров.

На горе Голой расположен туристический комплекс. Ее высота составляет 1851 метр, вершина и часть склонов свободны от леса, здесь долго держится снег. Это место как нельзя лучше подошло бы для новых лыжных трасс. Сейчас здесь можно покататься на тюбинге и провести время в уютном кафе, выполненном в виде корабля.

Перспективным направлением в предгорной зоне района являются пешеходный и спортивный туризм. Способствует этому наличие горных массивов, которые позволяют проводить различные спортивные соревнования: маунтинбайк, свимран и другие. Вдоль хребта Герпегем и по его склону расположены тропы для проведения радиальных велосипедных и пешеходных маршрутов.

В реестр горных маршрутов Краснодарского края включены 28 наших маршрутов разной степени сложности. Проработаны еще 22 маршрута, которые в настоящее время пользуются популярностью у самостоятельных туристов.

G: Какие исторические объекты в Мостовском районе доступны для отдыхающих?

С.Л.: Для любителей древних артефактов наша земля таит в себе немало загадок. Здесь много памятников археологии: дольмены Зацепиной поляны и цепь плоских холмов в районе реки Кизинки. Это самая большая мегалитическая группа на Кавказе — 564 дольмена. В районе станиц Баракаевской и Бесленеевской в горном массиве Ятыргварта найдены петроглифы первобытного человека и остатки древних городищ. А на территории Губского сельского поселения расположены знаменитые Монашеские пещеры, где ученые обнаружили следы стоянок неандертальцев.

G: Развивается ли в вашем муниципальном образовании санаторно-курортное лечение?

С.Л.: Как я уже сказал, у нас действует один санаторий, который специализируется на разгрузочно-диетической терапии. Отдыхающим предлагается лечебное голодание, очищение организма и детоксикация. Одновременно с оздоровительными программами туристам доступны купание в термальном бассейне с аквамассажем, уроки верховой езды и экскурсии. За последние шесть лет здесь оздоровились более 4100 человек, а в этом году санаторий посетили около 1 тыс. отдыхающих.

В качестве профилактики заболеваний дыхательной системы наши организации предлагают солевые комнаты, имеющие лечебную направленность. На территории района есть подземные запасы слабоминеральной термальной воды температурой 75–95 градусов. Термальная вода подается в бассейны с глубины 2000 метров и рекомендована для бальнеологии. Санаторного лечения на базе геотермальных источников у нас пока нет, но это не означает, что воды не доступны для туристов, как известно, термальная вода повышает иммунитет и полезна, в том числе, для дыхательной системы. Вода скважин Мостовского района характеризуется малой минерализацией, сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом, слабощелочной реакцией среды, повышенным содержанием кремниевой кислоты. Бюветы установлены на турбазе «Аква-Вита» и в спа-комплексе «Кремниевы термы».

С видом на горы С горной и предгорной части Мостовского района открываются впечатляющие виды на горные вершины Северного Кавказа, часть из которых расположена в Кавказском биосферном заповеднике. Практически к любой горе ведут туристические маршруты разного уровня сложности. Хребет Герпегем. Обрывистый куэстообразный хребет, являющийся частью большого скалистого хребта Кавказских гор. Простирается над поселком Псебай, практически вдоль всей длины поселения. В нем много пещер и навесов, в которых начиная с каменного века жили люди. Сложен он из остатков древнего океана Тетис. В подтверждении этого в отвесных стенах горной породы можно встретить различные окаменелости морских обитателей. На склонах Герпегема укрылись две туристических достопримечательности – водопад Желаний и Белой Вдовы. Чертовы Ворота (Ачешбок). На территории Тхачского горного массива расположилась визитная карточка Мостовского района — две красивейшие горные вершины Чертовы Ворота. Местные жители именуют их Восточной Воротиной (2 442 м) и Западной Воротиной (2 486 м). Одна вершина находится в Мостовском районе Краснодарского края, а другая — Адыгее. Хребет Шахан. Мирфогутские горы начинаются у станицы Андрюки и тянутся цепочкой к границе Карачаево-Черкесской республики. Высоты в среднем 1000–1200 м. Хребет Шахан входит в состав Скалистого хребта. На небольшом его участке в 5 км. находятся четыре вершины с одинаковыми названиями: Шахан-1 (1 156 м), Шахан-2 (1 207 м), Шахан-3 (1 1257 м), Шахан-4 (1 297 м). Практически до самого верха есть грунтовая дорога (доступна в сухую погоду). В одной из высоких пещер живет монах-отшельник. Гора Ятыргварта. Доминирующая горная вершина в 2 761 м расположена в пределах Кавказского биосферного заповедника в междуречье Малой Лабы и Уруштен. На такой высоте любят обитать туры – видно много вытоптанных троп. Ятыргварта является достопримечательностью Псебая. С октября и до июля на ней лежит снежная шапка.

G: Развивается ли в районе направление гастрономического туризма?

С.Л.: На территории базы отдыха «Аква-Вита» развивается гастротуристический проект «Море – Предгорье». В меню и декоре ресторана соединено прошлое с настоящим: дары сына Тетиса — Черного моря и дна великого палеоокеана, которое превратилось в предгорье Кавказа. Гастротуризм — это возможность через продукты познакомиться с огромной культурой нашего предгорного района.

G: Какие новые туристические объекты появились в Мостовском районе в последние годы?

С.Л.: За последние пять лет в санаторно-курортной сфере успешно реализовано семь инвестиционных проектов на общую сумму свыше 280 млн руб. Благодаря этому на карте района появились базы отдыха «Распутин», «Аквамарин», термальный комплекс «Аква-Тоника», мотель «Павлова поляна». Также завершено строительство гостиничного комплекса на базе отдыха «Анастасия», проведена реконструкция туристической базы «Восход».

G: Какие события, проводимые на территории района, привлекают туристов?

С.Л.: Поселок Псебай стал всероссийским центром проведения соревнований по горному велоспорту — маунтинбайку. С 2009 года здесь проводятся чемпионаты и первенства России, ЮФО, Краснодарского края.

Здесь же проходят соревнования по спортивному туризму и рыбной ловле с берега в стоячей воде. Планируем провести соревнования по дисциплине свимран. Свимран — мультиспортивная гонка, в которой участники последовательно преодолевают несколько чередующихся беговых и плавательных этапов по пересеченной местности.

Район Герпегем в окрестностях Псебая стал площадкой для проведения краевого слета клубов молодой семьи. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Участники слета отправляются исследовать горные тропы, соревнуются в конкурсе бивуаков — мастерстве обустройства стоянки для ночлега и отдыха у подножья горы Герпегем.

В сентябре в рамках празднования 47-й годовщины со дня образования Мостовского района, 128-й годовщины со дня основания поселка Мостовского и 160-летия поселка Псебай для гостей и жителей района прошли праздничные мероприятия: фестиваль воздушных шаров «Небо Предгорья» и авиаслет, посвященный памяти легендарного летчика-испытателя 1-го класса, заслуженного мастера спорта СССР Марины Попович. Это удивительное событие посетили тысячи зрителей, мероприятие дало дополнительную возможность и толчок для развития туристической отрасли и гостиничного бизнеса. Это мероприятие планируется проводить в Мостовском районе на постоянной основе.

Мостовскому району повезло — природный потенциал района дает нам большие возможности и перспективы. Приглашаю всех сторонников активного отдыха, любителей поправить здоровье на термальных источниках, людей, увлеченных природным богатством и историческим наследием кубанской земли, к нам, в Мостовский район. Уверен, всем у нас понравится и каждый найдет отдых по душе. Приезжайте, не пожалеете!

Беседовал Андрей Ульченко