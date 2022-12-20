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«Аквилон» держится за Шушары

Девелопер приобретает еще одну площадку в Пушкинском районе

Группа «Аквилон» покупает 1,6 га в поселке Шушары у структур, связанных с застройщиком «Интергрупп». Площадка, стоимость которой оценивается в пределах 700 млн рублей, позволяет построить 30 тыс. кв. м жилья. Активность на рынке проявляют застройщики, которые исчерпали земельный банк, а сделки в основном проходят с дисконтом, поскольку предложение превышает спрос, указывают эксперты.

Строящиеся жилые дома на месте бывших полей совхозов Шушары

Строящиеся жилые дома на месте бывших полей совхозов Шушары

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Строящиеся жилые дома на месте бывших полей совхозов Шушары

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что «Аквилон» договорился о покупке земли под жилую застройку в поселке Шушары, «Ъ-СПб» рассказали источники на рынке недвижимости. Участок площадью 1,6 га расположен на Школьной улице в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Кольцевой автодороги. В ГК «Аквилон» не стали комментировать сделку.

Владельцем площадки в Шушарах источники «Ъ-СПб» называют строительную компанию «Интергрупп». Там на вопросы «Ъ-СПб» не ответили. Из материалов Госстройнадзора Санкт-Петербурга следует, что права на участок принадлежат ООО «СЗ "Чкалов 2.0"». Владельцем этой компании является Дмитрий Давыдов, который возглавляет ООО «СЗ "Интергрупп СПб"» (структура застройщика «Интергрупп»). С ним «Ъ-СПб» связаться не удалось.

«Аквилон» занимается строительством жилья в Петербурге, Ленобласти, Москве и Архангельской области. Группа входит в топ-20 крупнейших застройщиков России с 674,4 тыс. кв. м в стадии строительства. Владельцами входящих в «Аквилон» компаний являются его президент Александр Рогатых и депутат Архангельского областного собрания депутатов Александр Фролов. Консолидированные финансовые показатели девелопера не раскрываются.

Стоимость участка можно оценить в 200–250 млн рублей, говорит управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов полагает, что сумма сделки составила до 700 млн рублей. На площадке можно построить около 30 тыс. кв. м жилья эконом- или комфорт-класса, на что потребуется до 3 млрд рублей, оценивает директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов.

Решение «Интегрупп» о продаже земли может быть связано с желанием выровнять финансовую ситуацию или зафиксировать прибыль по проекту, рассуждает господин Орлов. Интерес «Аквилона» к площадке, скорее всего, вызван привлекательной стоимостью проекта или условиями оплаты, добавляет эксперт. Группа уже строила жилье в Шушарах, поэтому это понятная для нее локация с точки зрения экономики и спроса, объясняет бывший исполнительный директор группы Андрей Вересов. По его словам, это один из немногих участков с подготовленной документацией в данном районе.

По данным Nikoliers, за 11 месяцев 2022 года объем инвестиций в приобретение земли под жилое строительство в Санкт-Петербурге и Ленобласти сократился на 64,3%, до $913 млн (57,3 млрд рублей по текущему курсу). При этом совокупная площадь приобретаемых участков в этом году на 71% превысила показатели прошлого года и составила около 1,5 тыс. га. Это связано с повышенным спросом на землю за чертой города, где стоимость квадратного метра ниже, полагают аналитики Nikoliers.

Застройщики активно пополняли портфель в прошлом году и сейчас в основном сосредоточены на подготовке текущих площадок, отмечает господин Иванов. По его словам, предложение участков в Петербурге и Ленобласти превышает спрос, поэтому сделки, как правило, проходят со скидкой к рыночной цене. Часть компаний приостановила покупку новых участков, но под конец года ситуация выглядит не слишком критичной, уверен господин Бойков. Довольно много игроков скорректировали подход к пополнению земельного банка, но продолжают искать интересные проекты и заключать сделки, резюмирует эксперт.

Константин Куркин

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