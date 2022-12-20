Горячий Ключ является старейшим бальнеокурортом Кубани. Сюда едут за спокойствием и здоровьем. Минеральные воды, которые добывают из горячеключевских источников, сходны по составу с целебными водами Баден-Бадена, Карловых Вар и Ессентуков. Власти стремятся повышать сервис на курорте, реализуя инвестиционные проекты и разрабатывая новые туристические направления. За счет чего Горячий Ключ планирует стать привлекательнее для туристов, рассказал глава города Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города-курорта Горячий Ключ Сергей Белопольский

Фото: Администрация города-курорта Горячий Ключ Глава города-курорта Горячий Ключ Сергей Белопольский

Фото: Администрация города-курорта Горячий Ключ

GUIDE: Сергей Викторович, чем Горячий Ключ притягивает путешественников?

Сергей Белопольский: Начну с цифр. Популярность курорта Горячий Ключ ежегодно незначительно, но увеличивается. По данным на 1 декабря, с начала 2022 года в средствах размещения Горячего Ключа отдохнуло 95,4 тыс. человек, также город посетило более 129 тыс. однодневных туристов. Рост в пределах одного процента, но и падения нет.

Врачи говорят, что у нас даже воздух лечит, так как Горячий Ключ расположился в тени зеленых лесов живописной Псекупской долины. Лес начинается чуть ли не в центре города. Одна из главных курортных аллей тянется на два километра между столетних сосен. Горожане и гости города очень любят это тихое место. Здесь редко проезжают машины и нет шумных заведений.

Но главное наше богатство — Курортный парк, созданный еще в 1870 году. Он раскинулся на 13 га. Думаю, вы тоже не раз там бывали. Парк начинается от арки 140-летия курорту и заканчивается набережной реки Псекупс у скалы Петушок высотой 30 м. На территории парка есть много интересных природных и искусственных достопримечательностей, например, красивые фонтаны или Питьевая галерея с минеральной водой, которая ежедневно принимает до 3 тыс. посетителей. Для отдыхающих оборудованы терренкуры протяженностью более двух км по Абадзехской горе. По дороге можно увидеть Дантово ущелье, посетить Иверскую часовню, археологический памятник древнеадыгейский Столб Памяти.

Кстати, Дантово ущелье магически притягательно. Его очень любят туристы. Это необычный памятник природы у подножья Абадзехской горы. Природа разделила узкой стометровой скальной щелью горные склоны, ее глубина в некоторых местах достигает 15 м. Еще в 19-м веке люди вырубили по дну ущелья каменную лестницу и облагородили поляну перед входом. Там всегда прохладно и царит полумрак, что создает особую атмосферу таинственности.

По оценке врачей-курортологов, бальнеологическое лечение в санаториях Горячего Ключа доказало свою эффективность. Улучшение здоровья отмечают порядка 98% пациентов

Я могу рассказывать о Курортном парке бесконечно. Само место завораживает, а мы стараемся сделать его более комфортным. Лавочки, беседки, детские площадки — здесь есть все для приятного отдыха. А не так давно на средства курортного сбора в парке установлен информационный стенд «Мобильный гид». Это многоканальный бесплатный телефон, позвонив по которому, любой желающий может узнать о достопримечательностях Горячего Ключа по 12 объектам туристского показа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скала Петушок

Фото: Администрация города-курорта Горячий Ключ Скала Петушок

Фото: Администрация города-курорта Горячий Ключ

G: Какие еще достопримечательности, на ваш взгляд, непременно нужно посетить в Горячем Ключе и почему?

С. Б.: Рекомендую посетить городской исторический музей, в котором представлена история России, начиная с древнейших времен и до начала ХХ века. В прошлом году музей одержал победу в конкурсе президентского Фонда культурных инициатив с проектом «Первый музей на Кавказе» и стал обладателем гранта на сумму 3,5 млн руб.

Сегодня сотрудники исторического музея много сил вкладывают в работу по возрождению «Псекупского музеума» — первого музея на Кавказе, созданного еще в 1864 году.

Если говорить о загородном туризме, то стоит остановиться на уникальных пещерах. Дорога к ним проходит через лесную зону, проходимость везде разная. В основном большинство пещер входят в туристские маршруты, и тропинки к ним промаркированы.

Уникальность курорта Горячий Ключ заключается в том, что он является старейшим курортом Кубани, на его территории сосредоточено более 30 объектов туристского показа

Очень популярны Богатырские пещеры, которые сформировались внутри скалы миллионы лет назад из спрессованного песчаника. Одна из самых крупных пещер Краснодарского края, расположенная в районе Горячего Ключа, Большая Фанагорийская — находится в труднодоступном месте, а потому экскурсии в это место совершают те, у кого есть опыт сложных туристических походов. Вход в пещеру похож на большую нору — это 10-метровый коридор, который лишь к концу несколько расширяется, и тогда перемещаться можно более свободно.

На берегу реки Псекупс возвышается Фонарь-гора высотой почти 277 м. На ее вершине находится памятник Защитникам Кавказа и мраморная мемориальная доска, установленная в честь моряков 76-й Морской бригады, которые героически сражались на этом рубеже с фашистскими войсками. Пейзаж в окрестностях горы Фонарь поражает сплошным покровом растущего ясенца.

Туристы очень любят гулять к водопадам. Самое лучшее и зрелищное время для их посещения — с февраля по апрель, когда водопады становятся максимально полноводными. В то же время если посещать водопады в июле–августе, то пройти к ним становится проще.

Одна из красивейших достопримечательностей Горячего Ключа — Аюкский водопад. Он находится в 10 км от села Фанагорийского. Это двухступенчатый водопад высотой в девять метров.

Другое красивейшее место — водопад Пасть Дьявола, состоящий из четырех каскадов. Водопад высотой 23 м находится в ущелье, с обеих сторон его зажимают песчаные скалы, в которых есть ниши и гроты.

Не менее популярны Каверзинские водопады. Их несколько, но самым большим интересом у туристов пользуется Большой Каверзинский водопад. Падая с двенадцатиметровой высоты мощной струей, темно-голубая вода заполняет огромную чашу. Чтобы все отдыхающие могли полюбоваться красотой водной стихии, недалеко от главного каскада сооружена смотровая площадка, подняться на которую можно по вмонтированной в скалу лестнице.

Я привел лишь несколько примеров. На самом деле подобных мест в окрестностях Горячего Ключа достаточно много. Очень активно развивается такая туристская инфраструктура, как беседки у реки, зарыбленные пруды и пр.

Чтобы сориентироваться в этом многообразии достопримечательностей, советую придерживаться уже разработанных маршрутов по живописным местам курорта и его окрестностям. Кроме того, можно обратиться к квалифицированному экскурсоводу с многолетним стажем работы в сфере туризма. Он работает на территории санаторно-курортного парка как индивидуальный предприниматель и предлагает свои услуги по 15 экскурсионно-туристским маршрутам по достопримечательностям Горячего Ключа и других городов Краснодарского края.

Кстати, ежегодно растет количество любителей путешествовать на велосипедах. Для них также разработали четыре однодневных маршрута по окрестностям города.

Подробную информацию о туристских маршрутах можно найти на официальном сайте администрации на странице «Горячий Ключ — город-курорт». Кроме того, для удобства отдыхающих разработана «Карта туриста» с нитками и описанием туристских маршрутов с нанесением их на топографическую карту-схему с включением дорожной сети и населенных пунктов, пиктограмм и пр. А на обратной стороне карты описаны наиболее интересные объекты туристского показа.

Горячеключевская водолечебница

Фото: Администрация города-курорта Горячий Ключ

G: Горячий Ключ — это круглогодичный курорт?

С. Б.: Да, сезон в Горячем Ключе длится круглогодично, но все же больше всего людей приезжают весной и осенью. Среднегодовая загрузка составляет 65%.

В городе работают 58 средств размещения на 2,6 тыс. мест. В 2022 году открылись еще четыре объекта на 160 мест. Наиболее популярны у жителей и гостей курорта загородный комплекс «Орлиное гнездо», загородный дом «Точка отдыха» в ст. Бакинской и усадьба «Родное место». Также реконструируются и вновь вводятся в эксплуатацию гостевой дом «Джели» и гостиница «Псекупс».

На мой взгляд, все это говорит о динамичном развитии отрасли и наличии возрастающего спроса со стороны отдыхающих, несмотря на сложные экономические реалии этого года.

G: Главным богатством города являются уникальные минеральные воды, позволяющие лечить многие заболевания. Расскажите об особенностях медицинского кластера Горячего Ключа.

С. Б.: На бальнеологическое лечение в Горячий Ключ едут со всей России и стран ближнего зарубежья. У нас есть Псекупские термальные, гидросульфидные теплые, слабосульфидные, соляно-щелочные, хлоридно-гидро-карбонатно-натриевые воды. Благодаря уникальному сочетанию различных по химическому составу минеральных вод в Горячем Ключе лечат очень большой спектр болезней. Сульфидные (сероводородные) источники наружного применения используются для лечения органов опоры и движения, гинекологических, кожных заболеваний, болезней сердца, ожоговой травмы и др. Питьевые соляно-щелочные воды исцеляют от заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических гастритов, заболеваний печени и желчного пузыря, панкреатитов и т. д.

Врачи-курортологи провели анализ и выяснили, что за последние два года в среднем 98,9% пациентов уехали с курорта, улучшив состояние здоровья. Это говорит о том, что в здравницах нашего города с появлением новых технологий качество оказанной помощи существенно возросло.

Визитной карточкой города и его ровесником является санаторий «Горячий Ключ». Первые купальни лазарета Кубанского казачьего войска, правопреемником которых сегодня является санаторий, появились еще в 1864 году. Другой системообразующий санаторий — «Предгорье Кавказа» — в октябре отметил свой 40-летний юбилей. Без малого 90 лет принимает на оздоровление детей и взрослых санаторий «Звездный». Санаторий «Русь» уже 54 года оздоравливает гостей и жителей города. Самый молодой — санаторий «Горный». Его открыли в 2009 году.

В городе успешно реализуются еще несколько инвестиционных проектов. В частности, строительство гостиницы на 25 номеров и трех таунхаусов со СПА-зоной, которая будет включать в себя хамам, баню и бассейн

Одновременно санатории могут принять на лечение и реабилитацию 920 пациентов. Среднегодовая загрузка составляет 70%, наибольшая заполняемость наблюдается в сентябре–ноябре.

В здравницах курорта работают высококвалифицированные врачи-специалисты высшей и первой категорий, заслуженные работники здравоохранения Кубани. Ими разработано 45 лечебно-оздоровительных программ.

Остается актуальной программа реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Она реализуется во всех санаториях Горячего Ключа. С начала реализации программы — с сентября 2020 года — ею уже воспользовались свыше 5 тыс. пациентов, приехавших из Московской, Ленинградской, Липецкой, Пензенской, Челябинской, Ростовской областей, Республики Адыгея, Краснодара и других субъектов нашей страны.

Программа уже многократно доказала свою эффективность. В результате реабилитации у людей восстанавливается физическая и умственная активность, уходит одышка и улучшается эластичность тканей легких, повышается иммунитет, улучшается координация и пищеварение.

Кроме того, в здравницах активно вводятся новые и успешно реализуются прежние медицинские технологии. Так, с 2020 по 2022 годы внедрено 20 методик. Например, «Методика по применению аппарата электросонотерапии "Эскулап"», «Методика по применению пароуглекислой ванны», «Методика по применению ванны у пациентов с кожными заболеваниями». О них, а также о предлагаемых программах лечения и оздоровления лучшего всего подробно прочитать на официальных сайтах учреждений, ну, или проконсультироваться непосредственно в санатории.

Около 40 лет на курорте работает единственное в крае специализированное кардиологическое реабилитационное отделение санатория «Горячий Ключ», куда поступают больные после инфаркта миокарда. Результаты программы впечатляют: пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к активной жизни. Также в санатории имеются оборудование и программы для послеожоговой реабилитации.

Большой популярностью у жителей Кубани, всей России, ближнего и дальнего зарубежья пользуются спа-программы на основе более чем 500 лечебных и диагностических технологий.

G: Какие наиболее крупные инвестиционные проекты в сфере туризма реализуются на курорте?

С. Б.: Важным событием этого года стало открытие канатной дороги с центром семейного отдыха «Дыхание гор». Строительство объекта осуществлялось в рамках соглашения о намерениях, заключенного на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2017 года.

В рамках данного проекта инвестор сделал выбор в пользу канатной дороги с двухместными кресельными подъемниками с фиксированным зажимом австрийской фирмы Doppelmayr, так как он обусловлен более гибкими требованиями к конструктивной части, минимальным негативным воздействием на окружающую среду и позволяет создать условия для предоставления услуг всем желающим. Канатная дорога протянулась от набережной реки Псекупс возле ресторана «Старый замок» к одной из вершин горного хребта Котх. В туристическом комплексе уже работает и колесо обозрения.

В поселке Октябрьском строится коннотуристическая, оздоровительная база отдыха с гостиницей для проживания, местами дневного отдыха, в том числе активного круглогодичного отдыха. А в хуторе Соленом строится амбулаторно-поликлинический центр с гостиничными номерами.

G: Насколько курорт востребован у россиян в новогодние праздники? Какие программы предлагаются в зимний сезон?

С. Б.: Горячий Ключ — круглогодичный курорт, и это относится не только к санаторному лечению. Его климат настолько мягок, что позволяет комфортно чувствовать себя любителям отдыха на природе практически круглый год. Даже в редкие морозные дни Горячий Ключ не становится менее привлекательным, наоборот, зимнее преображение окрестных ландшафтов превращает его в сказочный неповторимый мир.

Беседовала Маргарита Синкевич