Курорт круглый год

Город-курорт Геленджик — одно из излюбленных мест россиян для летнего отдыха. Теплое море, манящие своей красотой горы, наполненные жизнью набережная и улочки исторического центра, шикарные отели и «вкусные» рестораны. Но что делать в Геленджике, когда море остывает, а от борея не спасет теплая одежда?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура «Белая невеста» — символ Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика Скульптура «Белая невеста» — символ Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Еще буквально десятилетие назад глубокой осенью и неснежной зимой курорт становился безлюдным, но сегодня дела обстоят иначе. Геленджик вовсю развивает всесезонные активности, а отдыхающие находят в межсезонье свою прелесть. Это и особый шарм штормящего моря, и отсутствие толп «хищных» курортников, и тепло заведений с национальной кухней. А еще это музеи и парки, где можно увидеть уникальные экспозиции и экспонаты, самое большое в России всесезонное поле для гольфа, красивейшие храмы и гостеприимные санатории.

Героическое прошлое и космическое настоящее

По предварительным данным, Геленджик в уходящем году уже посетило 3 млн отдыхающих, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Люди продолжают ехать на курорт, и только в первой половине ноября на отдых или на экскурсии в город приезжали почти 44 тыс. отдыхающих, что на 8% превысило прошлогодние показатели. Предприятия отрасли в межсезонье были заполнены на 46,8%, что закрепляет за Геленджиком статус круглогодичного курорта.

Дорога от Краснодара до Геленджика занимает от двух с половиной до четырех часов — в зависимости от погодных условий, трафика на федеральных трассах и времени суток.

Шесть лет назад в Геленджике открыли Музей космонавтики

Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

Начать экскурсию выходного дня можно в селе Архипо-Осиповка, которое территориально входит в городской округ Геленджика и первым встречает путешественников, если ехать от Краснодара по федеральной трассе М-4 «Дон».

Один из знаковых объектов Архипо-Осиповки — Музей хлеба и вина. Он находится на территории музейного комплекса «Михайловское укрепление» и представлен в виде амбара, где воспроизведен и детализирован процесс перемалывания зерна на ветряной мельнице ХIХ века. В музее представлены различные орудия труда того времени: это плуг, культиватор, окучник, бороны, мотыги, серпы, косы, а также керамическая посуда для хранения зерна и вина.

Кстати, в Музее хлеба и вина экскурсовод рассказывает легенду о том, почему же село Архипо-Осиповка получило такое название. А дело было в далеком 1840 году, когда все русское побережье Черного моря представляло собой цепь укреплений, за стенами которых стояли царские войска, защищавшие эти земли от черкесских набегов. Горцы так и не смирились с тем, что их земли теперь находятся во власти Российской империи, и совершали грабительские вылазки, чтобы поживиться провизией и утварью, а пленных продать на невольничьих рынках в Турцию. Нападению подверглось и Михайловское укрепление, на месте которого сегодня располагается Архипо-Осиповка. И здесь важно знать о подвиге русского солдата Архипа Осипова.

Топ-10 памятников Геленджика Памятник «Белая невеста» в центральной части городской набережной Памятник «Якорь» на набережной Геленджика Памятник погибшему экипажу сейнера «Топорок» на набережной в районе Толстого мыса Скульптура «Кот ученый» на Лермонтовском бульваре городской набережной Скульптура «Флейтист» на центральной набережной в начале улицы Садовой Скульптура «Золотая рыбка» на центральной набережной Скульптура «Турист» на центральной набережной Скульптурная композиция «Ассоль и алые паруса» на центральной набережной Скульптура «Старый маячник» на набережной рядом со старинным створным маяком Геленджика Скульптура «Старушка с котом» на пересечении улиц Ленина и Халтурина

«Он еще накануне нападения вызвался добровольцем взорвать пороховой склад на случай, если горцы захватят укрепление. Валы укрепления были около семи метров высотой, были выкопаны рвы, выпущены сторожевые псы. Горцы напали с севера, и их нападение было отбито пушками и картечью. Но когда они все же завладели укреплением, раздался страшный взрыв, который уничтожил 3 тыс. черкесов и почти всех защитников укрепления. Горцы были настолько поражены случившимся, что отступили в горы и на долгое время забыли о набегах»,— рассказывает экскурсовод.

Важно сказать, что в музее установлена настоящая печь. Здесь можно своими руками приготовить русский каравай или кулич и выпечь его. Сотрудники музея проводят мастер-классы по изготовлению хлеба и рассказывают, как сделать его по-настоящему вкусным. А муку для хлебных изделий получают на стариной мельнице, установленной на территории музея. Ее механизм был найден в устье реки Вулан, что протекает по территории Архипо-Осиповки. Это немецкий мельничный механизм, который стоял здесь на аналогичной мельнице, но еще в XIX веке. Реставраторы со знанием дела подошли к воссозданию мельницы, соорудив привод из «крыльев», которые приводятся в движение ветром, вращают шестеренки передаточного механизма, они приводят в действие жернова, мелющие зерна в мельчайшую муку. В музее также можно выпить вина, приготовленного из янтарной ягоды, собранной на местных виноградниках.

В центре Архипо-Осиповки расположен еще один уникальный музей — космонавтики. Все дело в том, что в селе на протяжении многих лет проходят послеполетную реабилитацию советские и российские космонавты. А уроженец Архипки Степан Овсюк в свое время участвовал в строительстве орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Буран». Также на территории Архипо-Осиповки стоит памятник Юрию Гагарину.

В Музее хлеба и вина можно своими руками испечь каравай

Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

Топ-5 достопримечательностей Архипо-Осиповки Музей хлеба и вина, расположенный недалеко от фрагмента Михайловского укрепления и входящий в музейный комплекс «Михайловская батарея», состоит из отреставрированной мельницы и мельничного амбара с различными экспонатами. Историко-этнографический музей, где представлены геологические, исторические экспонаты с древних времен, чучела представителей местной фауны, различные археологические находки. Рядом с музеем расположен уникальный комплекс «Михайловское укрепление». Научно-просветительский центр, включающий в себя Музей космонавтики, Аллею космонавтов, где каждый из космонавтов, проходивших на этом мини-курорте реабилитацию, высаживал вечнозеленое деревце. В 2016 году был открыт памятник Юрию Гагарину. В 2019 году перед зданием музея появился монумент «Стратегическая крылатая ракета “Метеорит”». Музей ретро-автомобилей, коллекцию которого составляют как отечественные модели автомобилей, так и зарубежные. Тешебские (Бигиусские, Гебиусские) водопады, остатки римской сторожевой башни I века н. э. и многочисленные дольмены, расположенные в окрестностях села.

В Музее космонавтики, который был открыт в 2016 году, можно очутиться внутри космического корабля, а еще здесь проводятся экскурсии, где в увлекательной форме рассказывают о полетах в космос, показывают научно-популярные фильмы, демонстрируют макеты космолетов. Это один из самых больших музеев данной тематики в России по количеству экспонатов. Есть здесь и настоящие скафандры, и образцы различной космической техники, в том числе оригинальный спускаемый аппарат «Союз-30». В музее собраны вещи космонавтов, исторические документы, макеты искусственных спутников, а также личный велосипед Юрия Гагарина. Кроме того, в музее имеется деревянная дверь с автографами космонавтов, привезенная сюда с космодрома «Байконур», а на входе в музей можно отведать настоящую космическую еду.

Эффект чарки и винные традиции

В самом Геленджике и по дороге к нему есть масса мест, где можно вкусно пообедать блюдами традиционной кубанской кухни. «А знаете, почему гостей на Кубани традиционно встречают хлебом с салом и чаркой водки?— рассказывает казак в официальной казачьей форме возле входа в одно из таких заведений.— Дело в том, что сало воздействует на рецепторы во рту и возбуждает у человека аппетит. А чарка водки дезинфицирует полость рта».

Кубанская кухня не ограничивается традиционным салом, борщом, пирожками и мутным алкогольным зельем: это и жареная картошка с потрошками, и различные соленья, и много еще чего такого, что голодным остаться после посещения национального кафе или ресторана просто невозможно.

Но есть и еще одна традиция этих земель — виноделие. История виноградников на Черноморском побережье была искусственно прервана антиалкогольной кампанией конца 80-х годов прошлого века, и сегодня кубанские винодельни только начинают вставать на ноги после длительного процесса возрождения отрасли. В Геленджике есть множество частных виноделен, где производят так называемую «гаражную» продукцию и с радостью примут гостей, чтобы показать процесс рождения напитка и дать продегустировать вина собственного производства.

Есть здесь и поистине королевские винодельни, одна из которых принадлежит семье известного жителя Краснодарского края и названа в честь его дочерей – Татьяны и Людмилы. Архитектура главного винного дома и прилегающей к нему территории напоминает французские поместья. Впрочем, и вся технология изготовления вин здесь привезена из Франции — родины вина, которое является неотъемлемой частью французской культуры. В погребах винодельни можно увидеть процесс производства вина, выдержки его в настоящих дубовых бочках, а поднявшись этажом выше, можно посетить ресторан и отведать продукт местного розлива.

Для души и тела

Одно из красивейших мест Геленджика — Кафедральный собор Святого Апостола Андрея Первозванного. Он находится на возвышенности, откуда открывается прекрасный вид на Геленджикскую бухту и Маркотхский хребет. Он построен в XXI веке по проекту архитектора Вячеслава Ижикова и стилизован под древние владимиро-суздальские белокаменные храмы. В соборе есть два храма: верхний и нижний. Строительство собора шло около пяти лет, и в 2022 году его освятил патриарх Кирилл.

«Изюминкой нашего храма являются его барабаны (часть здания, которая служит основанием для купола, – G),— рассказывает настоятель об архитектуре здания.— Центральный барабан выполнен в мозаичном стиле — там Господь-Вседержитель благословляет всех молящихся на земле. По церковной традиции рядом есть так называемые “паруса”, где изображены лики святых. В нашем же случае там изображены лики пророков Божиих, которые возвещали появление Христа и его крестную смерть. Но куда же делись апостолы? Все очень просто: апостолы распределились по барабану. Каждый из четырех барабанов, которые расположены вокруг центрального, также исполнены в мозаичном стиле, и в каждом из барабанов изображено по апостолу: Лука, Марк, Иоан и Андрей».

Кстати, стены собора расписаны группой профессиональных иконописцев в абсолютно уникальной, ни на что не похожей технике. А если спуститься в нижний храм, то, помимо библейских сюжетов и ликов святых, которые являются неотъемлемой частью росписей любого храма, можно увидеть на стенах изображения Геленджикской бухты, скалы Парус и виноградников.

Неподалеку от собора Святого Апостола Андрея Первозванного находится Международный аэропорт Геленджик, который так и не смог еще полноценно открыться после капитальной реконструкции в связи с временным закрытием неба для гражданской авиации на Юге России. Недалеко от взлетной полосы расположилось самое большое в России всесезонное открытое поле для гольфа.

Гольф-клуб открылся 1 мая 2019 года, и таких полей, как в Геленджике, по всей России меньше 20. Клуб занимает живописную территорию более 80 га и включает в себя чемпионское 18-луночное гольф-поле, клубный дом с зоной отдыха для гостей и членов клуба, гольф-академию. Дизайн поля, на котором можно играть круглый год, был создан самой природой. Архитектор проекта Пол Томас уверен, что это идеальное место для игры в гольф в России и один из лучших его проектов, который станет центром притяжения для всего мирового гольфа.

Прогулки на морской набережной в межсезонье позволяют забыть о суете

Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

Сказочная Кабардинка

В 12 км к северо-западу от Геленджика, на берегу Цемесской бухты в широкой долине, плавно опускающейся к морю, расположено село Кабардинка. С юго-запада от ветров и штормов ее прикрывает далеко выступающий в море мыс Дооб с невысоким хребтом Туапхат, а с северо-востока — отроги Маркотхского хребта. Кстати, по количеству солнечных дней и отсутствию туманов Кабардинка напоминает южный берег Крыма. Среднегодовая температура здесь составляет +12,3° С, а курортный сезон длится с мая по ноябрь — именно в это время здесь стоит сухая и теплая погода.

После Гражданской войны на дачах чиновников Владикавказской железной дороги в Кабардинке разместили санаторий-колонию для беспризорных детей. Теперь это санаторий «Жемчужина моря», где исторические корпуса старых чиновничьих дач соседствуют с современными гостиничными корпусами уровня четырех звезд. Даже в ноябре здесь полная наполняемость — со всей России люди приезжают в Кабардинку, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Кстати, все гости санатория могут пользоваться бюветом с минеральной водой, который находится на территории заведения.

Топ-5 достопримечательностей Кабардинки «Старый парк». Является первым на Черноморском побережье тематическим архитектурным парком. В одном зеленом пространстве представлены различные архитектурные стили и культуры разных эпох. Мастерская стекла (ранее галерея художественного стекла). Открыта в июне 2011 года, с мая 2015 года работает в новом выставочном зале. В экспозиции — уникальные предметы из стекла, с тематическими инсталляциями. Музей «Город кубанских мастеров». Открыт в 2013 году в парке у морского побережья. Ориентирован для ознакомления с традициями промысла и быта жителей Кубани. В экспозиции представлены символичные жилища казаков — мазанки с предметами быта и традиционными нарядами; дворики, на территории которых разместились колодцы, конюшни, старинные глиняные печи. Мемориальный комплекс «Батарея Зубкова». Посвящен событиям Великой Отечественной войны и расположен на месте, где больше года велись активные боевые действия по защите Цемесской бухты и порта Новороссийск. В 1990-х годах мемориал был практически разрушен, а в 2015 году открыт после генеральной реконструкции. Занимает территорию площадью 800 кв. м, где расположено 18 важных военных объектов. Дельфинарий. Расположен на территории Центрального пляжа.

В Кабардинке есть прекрасная набережная, которую в настоящий момент реконструируют, чтобы променадная часть стала еще больше и современнее. Набережная сегодня составляет 1 км 350 м, но жители внутригородского округа попросили построить еще 350 м новой набережной. Здесь будет новая современная плитка, в которой предусмотрены линейные светильники. Это будет очень красиво, в ночное время набережная будет четко освещена. К набережной примыкает сквер, который также планируют реконструировать. Со временем там построят фонтан, а чуть поодаль — спортивную и игровую площадки. В дальнейшем есть мысль увеличить набережную еще на 100 м, тогда она будет составлять 3 км.

А главной достопримечательностью Кабардинки является комплекс «Старый парк». Это место притяжения для туристов не только из Геленджика, Новороссийска или других городов Краснодарского края – сюда едут туристы со всей страны, чтобы посмотреть на различные архитектурные стили и культуры разных эпох. На территории «Старого парка» открыты музеи, построены синтоистская и православная часовни, установлены скульптуры, устроены фонтаны. С 2017 года в сооружении, созданном по канонам античности, работает Театр «Старого парка» — первый частный театр в России.

Конечно, изучить все знаковые места Архипо-Осиповки, Геленджика и Кабардинки всего за одни выходные можно только очень поверхностно, тем более что в окрестностях города-курорта кроется еще масса интересных и красивейших достопримечательностей. И речь идет совсем не об объектах, которые так или иначе привязаны к курортному сезону. Но после такой экскурсии можно смело выбрать себе понравившиеся места, чтобы посвятить им гораздо больше времени, чем одни выходные.

Василий Хитрых

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