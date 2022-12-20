В последние годы Анапа стремительно развивается, предлагая качественный и доступный отдых для разных категорий населения, в том числе с высоким уровнем достатка. Город становится центром энотуризма России и Меккой свадебного туризма. Модной среди россиян становится зимовка в Анапе. О развитии туристической инфраструктуры и современных возможностях самого солнечного черноморского курорта — в эксклюзивном интервью с главой Анапы Василием Швецом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города-курорта Анапа Василий Швец

Фото: Администрация города-курорта Анапа Глава города-курорта Анапа Василий Швец

Фото: Администрация города-курорта Анапа

GUIDE: Сколько туристов посетило Анапу в этом году?

Василий Швец: С начала года у нас отдохнуло 3,5 млн человек, около 700 тыс. из них — это однодневные туристы. Только за три летних месяца Анапа приняла около 3 млн гостей. По сравнению с показателями прошлого года есть рост, небольшой — 2%, но все мы понимаем, что в сложных реалиях этого года даже такая прибавка — уже хороший результат.

G: Существует стереотип, что Анапа — это детский курорт. Расскажите, так ли это?

В.Ш.: Я бы сказал, в том числе и детский. Анапа — курорт универсальный. Да, для детей у нас идеальные условия: мелководный берег, хорошо прогревающееся море, золотой песок, парки аттракционов, дельфинарии и многие другие развлечения. Но и молодежи, и людям в возрасте здесь нескучно. У нас достаточно широкий выбор мест размещения — от уютных гостевых домов до современных пятизвездочных отелей с полным спектром услуг. Удобные оборудованные пляжи, как песчаные, так и галечные.

И в целом у Анапы уникальная история, которой более 2,5 тыс. лет, удивительно живописная природа, целебный климат, множество интересных локаций для активного и спокойного досуга. Очень развиты водные и пляжные виды спорта. Наша гордость — активно развивающееся виноградарство и виноделие, не зря ваши коллеги-журналисты «закрепили» за нашим городом звание винной столицы России. Наши объекты агротуризма («Скалистый берег», «Гай-Кодзор», «Кантина», «Винное подворье старого грека» и многие другие) знамениты и востребованы далеко за пределами региона.

Из советского детского курорта Анапа превратилась в универсальный всесезонный туристический центр. За городом закрепилось неофициальное звание российской винной столицы. Кроме того, Анапу все чаще выбирают ценители люксового отдыха, так как на курорте сосредоточено самое большое количество отелей, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено»

Мы развиваем общественные пространства. В этом году открыли новый просторный парк им. 85-летия Краснодарского края в Супсехе, сквер 300-летия прокуратуры в центре города, после масштабной реконструкции открыли парки в Витязево и Гостагаевской, активно строим парк Крещения Руси — он станет новой самобытной достопримечательностью Анапы, да и всего региона.

Начинаем строительство Императорского парка — это наш мощнейший флагманский проект. Он будет начинаться от Супсехского шоссе и заканчиваться смотровой площадкой с видом на море и город. Там будут комфортные прогулочные зоны, фонтаны, игровые площадки, огромный скейтпарк и многое другое.

С уверенностью могу сказать, Анапа сегодня и завтра — это курорт детского, семейного и молодежного отдыха.

G: В последние годы у россиян стало модно зимовать в Анапе. Чем можно заняться на курорте в холодное время года?

В.Ш.: Во-первых, своим здоровьем. Высокий уровень медицины — визитная карточка Анапы. Наш санаторно-курортный комплекс располагает самой современной медицинской базой, предлагает широкий комплекс процедур и более 400 лечебных методик, в том числе не имеющих мировых аналогов. Можно и в морской воде поплавать — у многих наших санаториев и отелей есть такие бассейны.

Кроме того, зимняя Анапа — совершенно потрясающее место для неторопливых прогулок вдоль моря, рыбалки, кормления птиц — к нам на зимовку прилетают лебеди и утки. Работают музеи, дельфинарии, океанариумы, наши объекты агротуризма, культурные учреждения, музеи, кинотеатры — здесь и история, и достопримечательности, и гастротуризм, туристам остается только выбрать отдых по вкусу. Если летом Анапа — это миллионы гостей, жара, суета, то зима здесь — время спокойствия и умиротворения. «Штиль жизни» — есть у нас такой местный термин.

G: У вас очень креативная команда, которая постоянно придумывает какие-то фестивали, создает арт-объекты. Например, вся Россия знает анапских песковиков. Как рождаются эти идеи?

В.Ш.: Как и все нетривиальное, мозговым штурмом. К тому же сама Анапа вдохновляет на креатив. Курортный город не может и не должен быть скучным. Ведь самое главное, за чем к нам едут миллионы туристов,— это эмоции. И любой курорт — это фабрика впечатлений. Мы должны радовать, удивлять, где-то даже эпатировать, дарить людям положительные эмоции, заряд настроения, которого бы хватило на целый год. И все наши необычные фотозоны, арт-объекты, эногастрономические выставки, фестивали и другие мероприятия призваны создавать ту самую атмосферу праздника, которой так не хватает многим людям в повседневной жизни.

G: В Анапе в последние годы была довольно насыщенная фестивальная жизнь. Какие фестивали стали самыми успешными и почему?

В.Ш.: Самым масштабным событием прошлого года стал «А.море фест», который объединил сразу несколько фестивалей: джаза, кино, вина, спорта. В его рамках был и первый в России винный забег по живописным маршрутам вдоль виноградников, и автограф-сессии звезд, и кинопробы, и открытые джазовые концерты на главной площади — там же развернулась эногастрономическая ярмарка. И конечно, всем запомнился фестиваль воздушных шаров над морем. Фотографии были во всех лентах!

А в этом году яркими событиями стали международные соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2022, которые прошли у нас впервые и сразу объединили более 2 тыс. спортсменов. Это был один из крупнейших стартов по триатлону в стране, в том числе благодаря которому Анапа становится ключевой локацией, притягивающей всех любителей спорта и активного образа жизни. Это же касается пляжных видов спорта, кстати, в наших ближайших планах — начать строительство центра пляжных и водных видов спорта.

Также хочу отметить масштабную винную ярмарку «А.Море Вина», на которой в этом году свою продукцию представили десятки виноделен из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Ростовской области. За две недели ярмарку посетили более 40 тыс. человек.

Все эти мероприятия хороши своей разноплановостью. Например, на всем протяжении «А.Море Вина» были дегустации, концерты, мастер-классы, работали аниматоры. Это направление мы обязательно будем развивать и дальше.

G: Какие достопримечательности вы могли бы посоветовать гостям Анапы? Возможно, есть малоизвестные, но интересные места?

В.Ш.: На самом деле в Анапе и ее окрестностях очень много живописных мест. Заповедник Утриш с реликтовыми можжевельниками и невероятно насыщенным, хоть ложкой ешь, воздухом, Кипарисовое озеро в Сукко — там 32 болотных кипариса растут прямо из воды, красота невероятная! Еще Ласточкины гнезда с потрясающим видом на море и город, который лежит как на ладони. Греческий колорит Витязево и армянский — Гай-Кодзора, многолетние казачьи устои Гостагаевской, пляжи Благовещенской — все это тоже Анапа. И конечно, обязательны к посещению наши самобытные винодельни.

В Анапе в последние годы невероятно насыщенная и яркая фестивальная жизнь. Прошлогодний «А.море фест» объединил сразу несколько фестивалей: джаза, кино, вина и спорта. В этом году на курорте прошла ярмарка «А.Море Вина», на которой представили свою продукцию винодельни со всего Юга России

G: Сегодня в Анапе есть отличные отели для любителей люксового отдыха. Расскажите, куда можно поехать тем, кто привык к форматам «все включено» и «ультра все включено»?

В.Ш.: Именно такого формата отдых у нас сейчас очень популярен. Анапа — лидер в регионе по количеству отелей, которые работают по системе «все включено» и «ультра все включено». В Анапе их 52!

Выбор очень широкий, и все наши «пятерки» и «четверки» востребованы круглый год. Многие россияне традиционно планируют провести зимние праздники в Анапе.

G: Не так давно Анапа превратилась в Мекку свадебного туризма. В городе открыли ЗАГС, который сравнивают с Дворцом бракосочетания в Барвихе.

В.Ш.: Трудно поверить, но до этого года на протяжении десятилетий ЗАГС в Анапе ютился во встроенных помещениях. Последние несколько лет вообще находился в одном здании с магазинами, и молодожены даже не могли сделать нормальное фото на память.

Конечно, курорту нужен свой Дворец бракосочетания. И он у него появился. В этом году открыли новый стильный, современный ЗАГС с облицовкой из натурального камня, панорамными окнами, фасадной подсветкой. Здание получилось необычным и выразительным. Внутри две зоны: торжественная — для регистрации браков и деловая — для работы с документами.

Рядом благоустроенная прилегающая территория, парк Ореховая роща, в шаговой доступности новая каменная набережная — ее тоже в этом году открыли. В общем, молодоженам радость, а для нас новый вид туризма, свадебный. Не только из Краснодарского края, но и из других регионов России к нам приезжают заключать браки. Не так давно поженились сразу две пары из Херсона.

G: Какое место отдыха в Анапе возглавляет ваш личный рейтинг?

В.Ш.: Не хочу расставлять приоритеты. Мне Анапа нравится от потрясающих песчаных пляжей в районе Благовещенской до можжевеловых лесов на Утрише. Свое очарование есть в любом уголке. Это как с любимой женщиной: нельзя выделить какое-то одно качество, сердцу дорого все. А Анапа, кстати, единственный на Кубани город с женским именем. Так что тут без любви никак…

Беседовала Наталья Решетняк