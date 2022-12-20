По правилам съема

Эксперты отмечают волнообразную динамику цен на рынке аренды в курортных городах Краснодарского края. Максимальный рост ставок зафиксирован в июле: в востребованных туристических локациях средняя стоимость краткосрочной аренды квартир увеличилась примерно на 35%, еще более внушительный рост продемонстрировали цены в сегменте долгосрочной аренды — до 70%. При этом основной рост ставок произошел не в Сочи. К зиме съемное жилье на морском побережье подешевело примерно вполовину. В целом за год ставки аренды жилья у моря выросли на 9–12%. В следующем году, по мнению экспертов, на рынке съемного жилья региона ожидается стагнация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аренда жилья на курортах Краснодарского края значительно дорожает к июлю

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Аренда жилья на курортах Краснодарского края значительно дорожает к июлю

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Квартирный спрос

Чаще всего арендаторы жилья в городах черноморского побережья Кубани просматривали объявления о сдаче квартир площадью 56 кв. м, бюджет — 66 тыс. руб. в месяц, рассказала эксперт «ЦИАН Аналитика» Виктория Кирюхина.

В Сочи в июле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сутки составляла 5,1 тыс. руб., подорожав за полгода на 41%. В Геленджике — 4,6 тыс. руб. (+35%), в Анапе — 3,7 тыс. руб. (+32%), в Новороссийске — 3,1 тыс. руб. (+35%).

Таким образом, посуточная аренда квартиры на побережье Краснодарского края обходилась туристу примерно в ту же сумму, что и проживание в недорогой гостинице. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, наибольшим спросом в Краснодарском крае в этом году пользовались трехзвездочные отели: их доля составила 32% от всех заказов в регионе, а средняя стоимость ночи обходилась путешественникам в 4,4 тыс. руб. Чуть менее популярными оказались апартаменты, хостелы и гостевые дома. На них пришлось 30% заказов, а суточное проживание обходилось в среднем в 2,9 тыс. руб. Третью строчку заняли отели категории «четыре звезды»: доля — 24%, а цена номера — 7,4 тыс. руб. за ночь. Еще 7% путешественников выбирали пятизвездочные гостиницы со средней стоимостью 14,1 тыс. руб. за ночь. Замыкают список отели с двумя (6%) и одной звездами (1%), остановиться в которых можно в среднем за 3,1 тыс. руб.

Высокий интерес к долгосрочному найму жилья в летний сезон также спровоцировал рост цен. Снять однокомнатную квартиру на месяц в июле в Сочи можно было за 52,3 тыс. руб. (+35% за полгода), в Геленджике — 73,5 тыс. руб. (+60%), в Анапе — 26,2 тыс. руб. (+74%), в Новороссийске — 26,3 тыс. руб. (+44%).

К декабрю стоимость аренды жилья у моря начала снижаться на фоне увеличения предложения. «В годовой динамике на рынке долгосрочной аренды стало больше вариантов в два раза, посуточной — в три раза»,— рассказала госпожа Кирюхина.

Однокомнатные квартиры в Сочи подешевели на 21%, до 4,1 тыс. руб. в сутки, в Геленджике и Анапе цена упала на 16%, до 3,9 и 3,1 тыс. руб. соответственно, в Новороссийске — на 17%, до 2,5 тыс. руб.

В Сочи стоимость аренды однушки упала на 33%, до 34,9 тыс. руб. в месяц, в Геленджике — на 55%, до 33 тыс. руб., в Анапе — на 39%, до 16 тыс. руб., в Новороссийске — на 25%, до 19,8 тыс. руб.

По итогам года аренда однокомнатных квартир стала дороже на 9–12% в зависимости от локации. Цены на двухкомнатные квартиры выросли еще больше — на 7–26%.

Дача на сдачу

Объем предложения и стоимость аренды загородного жилья по Краснодарскому краю в 2022 году также менялся в зависимости от сезона, рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. Так, в октябре по сравнению с сентябрем объем предложения загородных объектов уменьшился более чем вдвое (–51,3%), а средняя арендная ставка на загородную недвижимость выросла в среднем на 16,7% год к году. Так, например, загородные объекты в Анапе за год подорожали на 25%, до 2,5 тыс. руб. в сутки, в Геленджике — на 33%, до 4 тыс. руб., в Новороссийске — на 16%, до 2,5 тыс. руб. В Сочи стоимость краткосрочной аренды загородных домов за год не изменилась и составила 5 тыс. руб. в сутки.

Средняя цена на посуточную аренду таунхаусов в городах-курортах также осталась на прежнем уровне и составила 5 тыс. руб. На дачи в этом году средняя стоимость аренды остановилась на отметке 4 тыс. руб., в то время как средняя суточная цена на дома и коттеджи составила 3 тыс. и 8 тыс. руб. соответственно.

«Спад интереса к краткосрочной аренде в регионе тесно связан с сезонностью. В октябре обычно не наблюдается большого туристического потока, в то время как уже с середины ноября традиционно ожидается старт зимнего сезона, а значит, спрос будет только расти. В это время большей популярностью для краткосрочной аренды пользуются объекты загородного жилья, так как многие предпочитают проводить выходные и отпуска в больших компаниях родных и друзей»,— отмечает эксперт.

Долгосрочная аренда, тыс. в месяц, 1к квартиры

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Долгосрочная аренда, тыс. в месяц, 2к квартиры

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Источник: Циан.Аналитика



Посуточная аренда, тыс.

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Источник: Циан.Аналитика



С видом на роскошь

Рынок элитной аренды на черноморском побережье Краснодарского края в 2022 году испытал подъем, утверждают опрошенные «G» эксперты.

«Мы видим заметный рост продаж в премиальном сегменте, и основная мотивация к покупке — сдача жилья в аренду, причем как в курортный сезон, так и в межсезонье. Объяснить спрос аренды в премиальном сегменте достаточно просто: многие побывали на заграничных курортах и теперь хотят такого же комфорта и сервиса на нашем побережье. Особой популярностью пользуются квартиры-студии, так как они больше всего похожи на номер в отеле. Чаще всего выбирают видовые квартиры от 23 до 32 кв. м с панорамным остеклением и открытым балконом»,— рассказывает руководитель отдела продаж ГК «Метрикс Development» Александр Сторчак.

В 2022 году сервисные апартаменты стали пользоваться повышенным спросом на фоне снижения продаж обычных квартир, говорит руководитель отдела продаж УК «Юг» Алла Тишкова.

«Это связано с тем, что квартиры чаще всего приобретают в ипотеку. Покупателями апартаментов выступают люди, которые в период кризиса стараются сохранить свои сбережения, инвестируя в недвижимость»,— отмечает представитель застройщика.

По ее словам, аренда апартаментов в этом году подорожала на 20–25%. Вне сезона аренда однокомнатного сервисного апартамента в Анапе обходится примерно в 7 тыс. руб. в месяц, в сезон стоимость увеличивается в два раза.

Согласно данным с сайта ЦИАН, аренда элитной однокомнатной квартиры в Сочи и Геленджике в зимний период в среднем обходится в 150 тыс. руб. в месяц или от 5 тыс. руб. в сутки.

Факторы снижения

В декабре примерно половина собственников, которые сдают жилье долгосрочно, предлагают снять жилье на несколько месяцев, то есть менее года, отмечает Виктория Кирюхина. Это говорит о том, что с началом сезона многие квартиры начнут сдаваться посуточно.

«Летом 2022 года порядка 90% от всего объема квартир в аренду сдавалось краткосрочно по четырем городам суммарно — Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи. Зимой доля снизилась до 83%. Год назад на краткосрочную аренду приходилось 77% спроса. То есть по мере снижения туристического потока часть объектов переводят из аренды посуточно в аренду долгосрочно»,— объясняет Виктория Кирюхина.

По ее словам, ограничения на поездки в другие страны и удорожание авиаперелетов способствуют росту спроса и ставок аренды на российских курортах, но транспортные сложности на юге России смещают спрос в пользу более локальных направлений. В 2022 году, по ее словам, наиболее популярным городом летом стал Санкт-Петербург, а не Сочи, хотя морские курорты пользуются традиционно большим интересом в летнее время. Кроме того, основной рост ставок произошел не для основного курорта — Сочи, а для других южных городов. «Потенциал для роста цен ограничен, аналогичного роста ставок, как в 2022 году, мы не ожидаем при текущих условиях»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк

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