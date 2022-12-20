Весь этот тravel-год

Пусть не с прежним размахом, с оглядкой на политическую обстановку, но все же. Кроме того, в 2022 году в регионе появилось немало новых туробъектов. «G» собрал самые яркие события и факты туриндустрии в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор» Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Загрузка горнолыжных курортов Краснодарского края в новогодние праздники приблизится к 100%, сообщили региональные власти. Гостей будут принимать 149 средств размещения общей емкостью 27 тыс. мест.

Международный экосертификат Green Key получил гостиничный комплекс «Имеретинский». Для его присвоения отель должен соответствовать ряду экокритериев. В честь этого события рядом с комплексом высадили пальмовую аллею.

День рождения игристого отметили в Абрау-Дюрсо концертом группы Dabro и приготовлением 35-литрового коктейля, который гости могли попробовать бесплатно.

Улиточная ферма «Семья» открылась в станице Раевской под Новороссийском. Новый объект гастротуризма расположен на площади 70 га. Здесь выращивают шесть тонн улитки Helix Aspersa Muller, которая высоко ценится за вкус мяса и качество муцина.

Фестиваль электронной музыки Skypark!Live вернулся в Сочи после отмены коронавирусных ограничений. На площадке «Скайпарка Сочи» на высоте 330 м над уровнем моря с июня по сентябрь выступали известные российские электронщики, включая Betelgeize, дуэт Geju, dj Izhevski и др.

Кресельная канатная дорога протяженностью 770 метров открылась в Горячем Ключе. Она протянулась от набережной реки Псекупс к одной из вершин горного хребта Котх.

Новый аквапарк в поселке Лермонтово Туапсинского района принял первых отдыхающих. В аквапарке 10 горок для взрослых, 11 — для детей и специальный комплекс для малышей, оформленный в виде пиратского корабля. Инвестор вложил в проект 350 млн руб.

Звание лучшего парка развлечений России (по версии премии «Хрустальное колесо») восьмой раз подряд подтвердил «Сочи Парк». Сегодня на площади 28 га расположены экстремальные, семейные и детские аттракционы, дельфинарий и пр. К следующему сезону в парке обещают открыть суперэкстремальный водный флюм «Морская царевна» с тремя высотными спусками и огромным размахом волны, единственный в Европе по подобным техническим параметрам.

Первый этап Кубка Содружества России и Беларуси по летнему биатлону прошел в Сочи. Соревнование проводится впервые. Местом проведения был выбран лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» в Горно-туристическом центре «Газпром». В составы сборных вошли чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет.

На «Хамсафесте» в Новороссийске продали 9 тонн хамсы (европейский анчоус), еще три тонны ушло на дегустацию. На площади морвокзала тысячи жителей и гостей города смогли продегустировать рыбные блюда от 20 местных ресторанов.

Открытие горного кемпинга «Нахазо» — главное событие летнего сезона на курорте «Роза Хутор». Он расположен на южном склоне хребта Аибга на высоте 1,9 тыс. метров и представляет собой туристический лагерь повышенного комфорта с 12 деревянными лоджами треугольной формы, напоминающей двускатные палатки.

Национальный винный маршрут представил Краснодарский край. В него вошли 20 виноделен Кубани, что позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями продолжительностью от двух до семи дней.

На курортах Краснодарского края отказались от международной награды пляжей «Голубой флаг» в пользу «Синих флагов» (добровольная национальная система сертификации пляжей, разработанная Ростуризмом, подтверждает уровень безопасности и качества). Решение связано с политической обстановкой в мире.

31-я Геленджикская регата прошла с 28 октября по 4 ноября. В этом году ей присвоен статус международного соревнования. Регата собрала рекордное число яхтсменов из шести стран: за первенство боролись 867 гонщиков.

Победителей краевого конкурса «Курортный Олимп-2022» наградили в Сочи. В этом году заявки на конкурс подали почти 300 представителей туриндустрии региона. Профессиональную премию учредили в 2005 году.

Пассажирский лайнер Astoria Grande начал курсировать из Сочи в Турцию. Лайнер ходит под панамским флагом и принадлежит турецкой компании Miray Cruises.

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