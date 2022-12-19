Россияне сокращают траты на празднование Нового года

Средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы (без учета подарков) составляет 17,5 тыс. руб. на одного человека, показал опрос исследовательского центра Superjob. В этом году россияне планируют потратить на праздники меньше, чем в 2020-м и 2021-м (18,3 тыс. и 18,5 тыс. руб. соответственно). Города—лидеры по расходам — Москва и Санкт-Петербург, наиболее скромные траты планируют жители Волгограда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опросе участвовали жители городов-миллионников, планирующие новогодние траты

В опросе участвовали жители городов-миллионников, планирующие новогодние траты



По данным опроса, каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы, а каждый второй (51%) этого не делает.