Туристическая Кубань в цифрах

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2 тыс. гостиниц и других средств размещения будут принимать туристов зимой в Краснодарском крае.

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16,7 млн туристов посетили Краснодарский край с начала года.

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39 инвестпроектов в сфере туризма на 290 млрд руб. одновременно реализуют в Краснодарском крае. В основном речь идет о строительстве новых гостиниц и санаториев.

Фото: пресс-служба Bridge Resort

100% составляет загрузка четырех- и пятизвездочных отелей на кубанских курортах в высокий сезон. Туристы все чаще предпочитают останавливаться в гостиницах, работающих по системе all inclusive и ultra all inclusive.

Фото: Официальный сайт администрации Краснодарского края

В два раза увеличилось количество глэмпингов (гламурных кемпингов) в Краснодарском крае. Сегодня их насчитывается порядка 30. Преимущественно глэмпинги расположены на черноморском побережье. Регион занимает третье место по количеству этих средств размещения после Московской и Ленинградской областей.

Фото: Официальный сайт администрации Краснодарского края

На 17 км увеличена протяженность горнолыжных трасс на зимних курортах Сочи в этом году.

1,2 млрд руб. поступлений в рамках курортного сбора направили на благоустройство туристической инфраструктуры Кубани, в том числе на реконструкцию парков и скверов.

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780 млн руб. господдержки получила туротрасль Краснодарского края в 2022 году. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» было выделено 750 млн руб., 30 млн руб.— из краевого бюджета.

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