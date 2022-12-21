Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В зоне турбулентности

Рынок труда в Свердловской области реагировал на геоэкономические изменения — в течение года потребность в специалистах то возрастала, то уменьшалась. Однако к концу 2022 года проблема дефицита кадров по-прежнему актуальна. Чтобы решить ее, предприятия повышают работникам зарплаты и предлагают уникальные социальные пакеты.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новые правила игры

К 2022 году рынок труда Свердловской области подошел в состоянии яркого дисбаланса между спросом на кадры и их предложением. По данным сервиса hh.ru, в январе — феврале на одну вакансию приходились не более трех резюме при норме в 5–6 резюме. В результате возникла ситуация, в которой у работодателей особо нет выбора между кандидатами, а соискатели чувствуют острую борьбу за рабочие места.

«После 24 февраля произошел резкий обвал рынка вакансий: в марте было открыто на 17% меньше предложений о работе, чем в феврале, а конкуренция среди соискателей подросла до 3,9 резюме на место»,— отметили аналитики hh.ru. Затем, по их данным, число вакансий стало постепенно увеличиваться, рынок принимал «новые правила игры и начинал размораживаться». Это привело к тому, что летом появилось больше вакансий, чем обычно, несмотря на «низкий сезон».

Новым потрясением для кадрового рынка стало объявление о частичной мобилизации в России, после которого в Свердловской области выросло количество вакансий, где заняты преимущественно мужчины. По данным руководителя департамента аналитики Зарплаты.ру Юрия Михеева, в сентябре количество откликов на предложения в сфере оборонного производства увеличилось на 102% в сравнении с августом. В октябре рост вакансий наблюдался в сферах строительства (+28% к сентябрю) и логистике (+11,3%), а также среди «рабочего персонала» (+11,2%). Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина отметила, что одна из главных причин такого тренда в стремлении компаний оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников. «Кроме того, соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. Можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев»,— отметили в hh.ru, добавив, что на фоне этого на рынке выросло количество вакансий, предлагающих временную занятость, а работодатели стали более лояльны к соискателям старшего возраста и людям без опыта работы.

К декабрю ситуация с кадрами в Свердловской области не сильно изменилась — в среднем на одну вакансию приходится всего 3,7 активных резюме. При этом уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже, что говорит об усилении дефицита кадров. По данным hh.ru, в медицине и фармацевтике, сфере строительства и недвижимости, банковском секторе, а также в добывающей промышленности на одну вакансию приходится меньше одного резюме. В автомобильном бизнесе — 1,2 резюме на вакансию, в производстве — 1,3, в продажах — 1,4, в сфере транспорта и логистики — 1,5.

Поддержание и удержание

Компании вынуждены подстраиваться под изменения рынка, пересматривать кадровую политику и предпринимать различные меры, чтобы не допустить дефицита сотрудников.

Одним из основных методов является увеличение зарплаты. За восемь месяцев 2022 года медианная зарплата в Свердловской области практически не менялась. Рост сохранялся в пределах 3%. Зато в сентябре показатели увеличились уже на 9% в сравнении с началом года, а за ноябрь — на 12%, отметил Юрий Михеев.

По словам директора ООО «Логистика Урал» Андрея Апоника, экономия на выплатах всегда будет приводить к нехватке кадров. «Компания может уверенно и с высоко поднятой головой смотреть в завтрашний день только в том случае, если у нее конкурентный уровень заработной платы. Если она старается сократить расходы на это, человек найдет место комфортнее»,— пояснил господин Апоник. По его словам, чтобы не допустить такой ситуации в отношении своей компании, кадровая служба ООО «Логистика Урал» регулярно изучает рынок труда и предлагает зарплаты выше среднего уровня.

Другой популярный метод сохранения штата сотрудников — предоставление социальных пакетов. Компания «Атомстройкомплекс» установила для своих работников специальные льготные цены на квартиры в своих жилых комплексах. «Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники улучшали условия проживания своей семьи с помощью предприятия. Тогда и они заинтересованы в том, чтобы строить качественно и в срок и внедрять самые передовые инженерные идеи»,— пояснил генеральный директор компании Валерий Ананьев. В компании «Логистика Урал» сотрудникам выплачивают материальную помощь и организуют доступ к социальным медицинским программам. «Договариваемся с крупными медицинскими учреждениями о предоставлении либо бесплатных, либо недорогих медицинских услуг для работников»,— рассказал Андрей Апоник.

Лояльность предприятий к молодым специалистам без опыта работы и соискателям с более низкой квалификацией проявляется в готовности помочь им улучшить свои навыки. Для этого усиливается сотрудничество с вузами и ссузами. «Мы понимаем, что без работы с вузом нам никак не обойтись, потому что все кадры: и механики, и горняки, и энергетики — должны быть знакомы с отраслью и иметь хорошее образование»,— подчеркнул главный инженер «Ураласбеста» Рожап Салахиев. По словам уральского дизайнера, главы группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрия Шишкина, на его производствах в основном трудятся взрослые женщины в возрасте от 45 лет. Доля молодых специалистов составляет около 15–20%. «Но работа с вузами и ссузами позволяет выбирать лучших студентов, привлекать их в работе и хоть немного, но обновлять кадры»,— добавил господин Шишкин.

Движение в туманности

«Многое из того, что происходит, для рынка впервые. Но если ориентироваться на динамику во время пандемии, то, как только ситуация покажет тенденции к разрешению, можно ожидать взрывной рост»,— предположили в исследовательском центре SuperJob. По мнению аналитиков, макроэкономическая ситуация быстро меняется, и после громких уходов иностранных компаний в регионе наблюдается волна тихих возвращений брендов, при этом в стране продолжает налаживаться импортозамещение в отраслях, попавших под санкции, что тоже создает предпосылки для роста кадрового рынка.

«Для местных предприятий настали хорошие времена — спрос на внутреннее производство растет. В этом году мы увеличили штат на 130 человек: наняли новых швей, портных, закройщиков, сформировали большой IT-отдел и открыли отдельный офис по направлению розничных продаж»,— рассказал Дмитрий Шишкин, подчеркнув, из любого кризиса следует «выходить в выигрышной для себя позиции, хоть для этого и нужно приложить немало усилий».

Свердловское отделение Российского общества инженеров строительства в 2023 году планирует запустить «пилотный» проект по «мобилизации локальных кадров». «В следующем году хотим создать систему привлечения сотрудников, в рамках которой они получат бесплатное проживание, питание и квалифицированное обучение, а после сдачи оценочного экзамена получат удостоверение рабочего или диплом»,— пояснил руководитель отделения и Член экспертного совета СРО Уральское объединение строителей Дмитрий Лопаткин. По его словам, при такой системе человек сможет за месяц получить образование и начать работу у аккредитованного подрядчика, а через два месяца — зарабатывать. «Во-первых, благодаря этому произойдет замещение иностранных работников местными кадрами, а раз стройка составляет 6–8% ВВП в год, вырастут доходы населения. Во-вторых, это приведет к росту продаж недвижимости, потому что больше людей на фоне роста доходов будут покупать квартиры и дома. В-третьих, сократятся сроки ввода объектов в эксплуатацию, потому что у нас будут более квалифицированные кадры, которые быстрее смогут выполнить план работ. В-четвертых, люди смогут покупать квартиры с лучшим качеством и дешевле, потому что вырастет конкуренция среди застройщиков»,— резюмировал господин Лопаткин. 

Катерина Якушева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...