Чему вас научил 2022 год?

Прямая речь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова,

уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— Этот год оказался годом больших рисков. Я научилась рисковать так, как никогда до этого не делала. Ведь иногда приходилось защищать людей не только юридическими методами. Например, посещение воинских подразделений «Отважных» (российская группировка с тактическим знаком «O») на освобожденных территориях Украины было сопряжено с рисками. Многие меня отговаривали от этой поездки. Я уже не говорю об открытии трех мобильных приемных омбудсмена в войсковых частях. Все это очень большой риск, но мы сделали это ради того, чтобы права человека оставались надеждой для людей и предпочтением, коими их считаю я. Чтобы права человека не были пустым звуком в условиях мобилизации и сегодняшних сложностей, в условиях нашей и моей неготовности к таким дням. Но мы пережили этот год и будем двигаться дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мисюра, председатель комитета по промышленности СОСПП

Андрей Мисюра, председатель комитета по промышленности СОСПП



Андрей Мисюра,

председатель комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):

— 2022 год научил меня тому, что не существует неразрешимых проблем. Важно чувствовать ситуацию и всегда быть готовым к изменению любых бизнес-процессов, даже если до этого они были налажены, годами функционировали, и все шло гладко. Кроме того, я убедился, что любой вызов для одного бизнеса — это всегда возможности роста для другого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Пиличев, директор СОФПП

Валерий Пиличев, директор СОФПП



Валерий Пиличев,

директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП):

— За этот год я осознал, что у нас в фонде собралась отличная команда специалистов. Осознал, что руководство должно всегда подавать позитивный пример, что даже в самой сложной ситуации не нужно впадать в панику и принимать скоропалительных решений. Лично для меня этот год был непростой в плане разных событий. Но я как руководитель должен был всегда оставаться для сотрудников примером позитива и стойкости в любых ситуациях. Работа с предпринимателями в 2022 году показала, что это чрезвычайно устойчивая и очень активная прослойка нашего общества. Жизнь в любых ее проявлениях прекрасная штука, и, как говорится, самая темная ночь перед рассветом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Беседин, президент уральской торгово-промышленной палаты"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Беседин, президент уральской торгово-промышленной палаты"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Беседин,

президент Уральской торгово-промышленной палаты:

— Этот год научил тому, что нужно жить и планировать свою деятельность и бизнес-модель, если речь идет о предприятиях, исходя из веры в лучшее, но абсолютно точно имея при этом запасной план в случае максимальной концентрации, как в этом году, неблагоприятных факторов. Если предприятие разрабатывает разные варианты и планы на такие непростые времена, то оно, однозначно, не только останется на плаву, но и вырвется вперед относительно тех, кто подобного не сделал. 2022 год научил меня верить в хорошее, но свои планы всегда строить из того, что может произойти всё что угодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Пичугин, вице-президент – директор Екатеринбургского филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»

Фото: Пресс-служба "Ростелеком-Урал" Иван Пичугин, вице-президент – директор Екатеринбургского филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»

Фото: Пресс-служба "Ростелеком-Урал"

Иван Пичугин,

вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Этот год научил весь коллектив уральского «Ростелекома» еще больше ценить человеческие отношения, приходить на помощь друг к другу и не забывать о том, что только благодаря командной работе можно добиться высоких результатов.

Лично для меня 2022-й стал годом получения новых навыков и знаний. Я занял пост вице-президента компании на Урале, знакомился с регионами. За 12 месяцев удалось много где побывать. Это позволило понять, как по-разному мыслят наши клиенты и партнеры. А мы помогаем им развивать цифровые сервисы, создавая оптический диджитал-каркас. Кстати, для Екатеринбургского филиала «Ростелекома» уходящий год был довольно успешным. Мы заняли топовые позиции по многим показателям. С учетом прошедшей пандемии и изменений в геополитической сфере считаю это отличным результатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Уфимцев, генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Тимур Уфимцев, генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Тимур Уфимцев,

генеральный директор «Синара-Девелопмент»:

— Тому, как хрупко все вокруг. А еще тому, что действительно не стоит откладывать на завтра то, что ты можешь и хочешь сделать сегодня.