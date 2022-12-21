Чему вас научил 2022 год?

Прямая речь
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Татьяна Мерзлякова,
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
— Этот год оказался годом больших рисков. Я научилась рисковать так, как никогда до этого не делала. Ведь иногда приходилось защищать людей не только юридическими методами. Например, посещение воинских подразделений «Отважных» (российская группировка с тактическим знаком «O») на освобожденных территориях Украины было сопряжено с рисками. Многие меня отговаривали от этой поездки. Я уже не говорю об открытии трех мобильных приемных омбудсмена в войсковых частях. Все это очень большой риск, но мы сделали это ради того, чтобы права человека оставались надеждой для людей и предпочтением, коими их считаю я. Чтобы права человека не были пустым звуком в условиях мобилизации и сегодняшних сложностей, в условиях нашей и моей неготовности к таким дням. Но мы пережили этот год и будем двигаться дальше.
Андрей Мисюра, председатель комитета по промышленности СОСПП
Андрей Мисюра,
председатель комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):
— 2022 год научил меня тому, что не существует неразрешимых проблем. Важно чувствовать ситуацию и всегда быть готовым к изменению любых бизнес-процессов, даже если до этого они были налажены, годами функционировали, и все шло гладко. Кроме того, я убедился, что любой вызов для одного бизнеса — это всегда возможности роста для другого.
Валерий Пиличев, директор СОФПП
Валерий Пиличев,
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП):
— За этот год я осознал, что у нас в фонде собралась отличная команда специалистов. Осознал, что руководство должно всегда подавать позитивный пример, что даже в самой сложной ситуации не нужно впадать в панику и принимать скоропалительных решений. Лично для меня этот год был непростой в плане разных событий. Но я как руководитель должен был всегда оставаться для сотрудников примером позитива и стойкости в любых ситуациях. Работа с предпринимателями в 2022 году показала, что это чрезвычайно устойчивая и очень активная прослойка нашего общества. Жизнь в любых ее проявлениях прекрасная штука, и, как говорится, самая темная ночь перед рассветом.
Андрей Беседин, президент уральской торгово-промышленной палаты"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Андрей Беседин,
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
— Этот год научил тому, что нужно жить и планировать свою деятельность и бизнес-модель, если речь идет о предприятиях, исходя из веры в лучшее, но абсолютно точно имея при этом запасной план в случае максимальной концентрации, как в этом году, неблагоприятных факторов. Если предприятие разрабатывает разные варианты и планы на такие непростые времена, то оно, однозначно, не только останется на плаву, но и вырвется вперед относительно тех, кто подобного не сделал. 2022 год научил меня верить в хорошее, но свои планы всегда строить из того, что может произойти всё что угодно.
Иван Пичугин, вице-президент – директор Екатеринбургского филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»
Фото: Пресс-служба "Ростелеком-Урал"
Иван Пичугин,
вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:
— Этот год научил весь коллектив уральского «Ростелекома» еще больше ценить человеческие отношения, приходить на помощь друг к другу и не забывать о том, что только благодаря командной работе можно добиться высоких результатов.
Лично для меня 2022-й стал годом получения новых навыков и знаний. Я занял пост вице-президента компании на Урале, знакомился с регионами. За 12 месяцев удалось много где побывать. Это позволило понять, как по-разному мыслят наши клиенты и партнеры. А мы помогаем им развивать цифровые сервисы, создавая оптический диджитал-каркас. Кстати, для Екатеринбургского филиала «Ростелекома» уходящий год был довольно успешным. Мы заняли топовые позиции по многим показателям. С учетом прошедшей пандемии и изменений в геополитической сфере считаю это отличным результатом.
Тимур Уфимцев, генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Тимур Уфимцев,
генеральный директор «Синара-Девелопмент»:
— Тому, как хрупко все вокруг. А еще тому, что действительно не стоит откладывать на завтра то, что ты можешь и хочешь сделать сегодня.