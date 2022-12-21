А напоследок я скажу

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На 2022 год многие возлагали большие надежды. Казалось, что два года коронавирусных ограничений подходят к концу, и теперь, наконец-то, наступит долгожданный постпандемийный период, можно будет выдохнуть, расправить плечи и расслабиться. Но изменившая в феврале геополитическая обстановка привела к введению новых антироссийских санкций и разрыву многолетних партнерских отношений.

В этом выпуске мы постарались подвести итоги уходящего года, года жизни в новых условиях. В разговорах с Guide представители власти и профессиональных сообществ, бизнесмены и эксперты неоднократно подчеркивали, что пандемийный опыт позволил намного быстрее и менее болезненно принять, привыкнуть, подстроиться под новые испытания — разрыв и перестройка логистических цепочек, уход с отечественного рынка зарубежных компаний, актуализация тренда на импортозамещение, удорожание товаров.

Но вот головокружение от стремительного разворота на 180 градусов постепенно проходит, в сознании укладываются очертания новой реальности, и кто-то даже начинает активно строить планы на будущее. Что сказать напоследок? Что мир так же хрупок, как бокал с шампанским, который традиционно поднимают в новогоднюю ночь.

Анастасия Реутова