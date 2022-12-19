Долги Сочинской продовольственной компании в размере 76 млн рублей взыскивают с бывших учредителей

Конкурсный управляющий ООО «Сочинская продовольственная компания» (ООО «СПК») направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших учредителей компании на сумму 76,3 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К субсидиарной ответственности привлекают Вадима Назарова, Николая Можельского и Алексея Гордеева.

ООО «Сочинская продовольственная компания» решением Арбитражного суда Краснодарского края признано банкротом в мае 2021 года. Судебное заседание по вопросу продления либо завершения конкурсного производства назначено на 25 апреля 2023 года. С заявлением в суд о признании предприятия банкротом обратилась индивидуальный предприниматель из Пятигорска Светлана Костанова. Сумма ее требований составила 834,8 тыс. руб. В мае 2019 года суд также включил в реестр требования кредиторов должника требования московской фирмы ООО «Факторинговая компания "Лайф"» в сумме 5,1 млн руб. Среди кредиторов предприятия также МИФНС №7 по Краснодарскому краю, сумма требований составила 3,9 млн руб. В ноябре того же года требования ООО КБ «ОМП-Банк» в сумме 31 млн руб. кубанский арбитраж также включил в реестр требований кредиторов должника.

По данным «СПАРК-Интефакс», ООО «СПК» зарегистрировано в 2012 году в Сочи. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Совладельцами компании в разных долях являются: Вадим Назаров (55% УК), Николай Можельский (25% УК) и Алексей Гордеев (20% УК). Уставный капитал предприятия — 500 тыс. руб. Выручка за 2016 год составила 22,5 млн руб., прибыль — 95 тыс. руб. (более свежие финансовые данные не опубликованы).

Тат Гаспарян

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