Всего 15% свердловских семей могут позволить себе купить недорогой автомобиль

Всего 15,6% семей в Свердловской области могут без трудностей приобрести в кредит и содержать недорогой новый автомобиль, следует из исследования «РИА Новости». Купить автомобиль средней ценовой категории (до 2,5 млн руб.), может лишь 3,1% свердловчан, а автомобиль премиум-класса (до 10 млн руб.) — 0,2%. Регион занимает 26 место среди регионов России по доступности автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, другой регион Уральского федерального округа (УрФО) — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), занял первое место в рейтинге, оказавшись единственным субъектом, где недорогой автомобиль могут купить более 50% семей. Автомобиль средней ценовой категории на Ямале могут себе позволить 26% семей, премиум-класса — 1,5%.

Четвертое место занял Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), где недорогой автомобиль в кредит могут купить около 40% семей, а средней ценовой категории — 13,8%.

При проведении исследования учитывались средние доходы семей в регионах, а также объем кредита при первоначальном взносе в 20% и сроке три года. Также учитывались такие расходы как КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте