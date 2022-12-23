«Защитная реакция юмора на бессмысленность судьбы»

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1

Меня это немного смущает, но спустя 45 лет исследований и изучений лучший совет, который я могу дать людям,— будьте немного добрее друг к другу.

Олдос Хаксли, лекция о Шекспире, 1963

2

Психология мешает поверить в доброту, нравственность и бескорыстие. Но история мешает поверить в зло.

Альбер Камю, записные книжки, май 1949

3

Вечером хорошо, ясно думал о том, что жить можно только дурно — похотями, и хорошо — только одним: добротой, желанием, усилием быть добрее и добрее.

Лев Толстой, дневник, 8 сентября 1894

4

Психология ворчания — психология бессилия. Злость — это найденный выход бессилию. Напротив, доброта — это цвет силы.

Михаил Пришвин, дневник, 30 марта 1921

5

Безграничное сострадание ко всем живым существам — это наиболее прочное и надежное ручательство за нравственно-добропорядочное поведение, и оно не нуждается ни в какой казуистике. Кто им полон, тот наверно никого не обидит, не нанесет никому ущерба, никому не причинит горя — напротив, со всяким будет считаться, всякому прощать, всякому, насколько в его силах, помогать, и все его действия будут носить печать справедливости и человеколюбия.

Артур Шопенгауэр, «Об основании морали», 1840

6

Некоторые люди говорят, что было бы здорово встретиться с абсолютной добротой. Им нужно подумать об этом еще раз. Они до сих пор лишь заигрывают с религией. Доброта — это либо великая защита, либо великая опасность, все зависит от того, как вы на нее реагируете.

Клайв Стейплз Льюис, «Просто христианство», 1952

7

Мне иногда казалось, что за неимением лучшего я могу сам с собой притворяться, будто доброта, которую я, в сущности, не так уж редко встречал на своем пути, реальна. В ней мы, пожалуй, вправе видеть если не смысл жизни и не объяснение ее, то хотя бы частичное ее оправдание. Доброта — защитная реакция юмора на трагическую бессмысленность судьбы.

Сомерсет Моэм, «Подводя итоги», 1938

8

Каждый человек стал для меня драгоценен. Тень доброты в людях трогает меня до сжатия гортани. Если это не маразм, то рождение новой души.

Юрий Нагибин, дневник, 1955

9

Человеческая доброта никогда не ослабляла стойкости и характера свободного народа. Нация не должна быть жестокой, чтобы быть сильной.

Франклин Делано Рузвельт, речь «Мобилизация на нужды людей», 13 октября 1940

10

Утром прочла отчет об Освенциме и отравилась на весь день — нет, на жизнь. Сколько сожженных Люшиных улыбок. Ямочек. Доброты. И доброта может гореть, как полено.

Лидия Чуковская, дневник, 7 мая 1945

11

Совершенно бессмысленно утверждать, что все люди по природе свободны, если при этом отрицать, что человек по природе добр. Гарантируйте человеку доброту, и свобода придет сама собой. Гарантировать же ему свободу только при условии, что вы одобряете его моральный облик, значит, в сущности, уничтожить всякую свободу, поскольку свобода каждого зависит от морального приговора, который любой дурак может вынести любому, кто нарушает обычай.

Бернард Шоу, предисловие к пьесе «Майор Барбара», 1905

12

Люблю ли я своих детей? Сам не знаю. Когда я на них гляжу, я умиляюсь. Но я не ищу случая видеть их слишком часто. Умиляясь им, я умиляюсь, в сущности, самому себе. Доброта отвлеченная, да и мне было бы весьма нелегко употребить ее кому-нибудь на пользу.

Жюль Ренар, дневник, 1 января 1898

13

Я добра не по доброте, но потому, что это лежало бы у меня на совести и мучило бы меня. Настоящие эгоисты должны бы делать только добро: делая зло, сам слишком несчастлив.

Мария Башкирцева, дневник, 28 декабря 1879

14

Люди идут друг на друга. И у каждого есть «добрая немка», которая радуется его радостям и радуется горю врага. И не теряет доброты, радуясь чужому горю.

Рюрик Ивнев, дневник, 16 сентября 1917

15

Во всем надо поднимать достоинство человека, освобождая его, насколько возможно, от тирании нечеловеческой власти. Когда мы осознали, что власть по большей части зла, что человек с его знанием добра и зла всего лишь беспомощный атом, а мир лишен такого знания, мы вновь оказываемся перед выбором: будем ли мы поклоняться власти или мы будем поклоняться доброте?

Бертран Рассел, «Поклонение свободного человека», 1903

16

Экономия доброты. Доброта и любовь, как целебнейшие травы и силы в общении между людьми, суть столь драгоценные находки, что хотелось бы пожелать, чтобы при употреблении этих бальзамических средств люди были как можно более экономны; но это невозможно. Экономия доброты есть мечта самых дерзостных утопистов.

Фридрих Ницше, «Человеческое, слишком человеческое», 1878

17

Не будьте добрыми. Доброта — не добродетель. Она вредна для людей, к которым вы добры. Это все равно что относиться к ним как к низшим и т. д.

Сьюзен Зонтаг, дневник, январь 1960

18

Надо полагать, что никакая доброта не может идти дальше, чем справедливость,— иначе мы рискуем ввести ложное понимание доброты.

Симона Вейль, «Формы неявной любви к Богу», 1942

19

Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти.

Иосиф Бродский, письмо Леониду Брежневу, 1972

20

Мы стали разбирать: Толстой и Достоевский были злые, Чехов натаскивал себя на доброту, Гоголь — бессердечнейший эгоцентрист, один добрый человек — Короленко, но зато он и прогадал как поэт. «Нет, художнику доброта не годится. Художник должен быть равнодушен ко всем!» — рассуждал Зощенко, и видно, что этот вопрос его страшно интересует.

Корней Чуковский, дневник, 26 ноября 1927

21

Я прочитал лесбийскую сцену из Пруста. Ася поняла ее необузданный нигилизм: как Пруст, так сказать, врывается в аккуратно обставленный кабинет в душе обывателя, на котором висит табличка «Садизм», и все безжалостно разносит вдребезги, так что от блестящей, упорядоченной концепции греховности не остается ничего, более того, на всех разломах зло слишком ясно обнаруживает «человечность», даже «доброту», свою истинную основу.

Вальтер Беньямин, дневник, 18 января 1927

22

Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падаль, земная и небесная.

Генри Торо, «Уолден, или Жизнь в лесу», 1854

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