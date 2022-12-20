Туризм с сибирским акцентом

На фоне внешнеполитических событий и продолжающейся пандемии в 2022 году в России возрос спрос на внутренний туристический продукт. При этом динамику турпотока продемонстрировала и Тюменская область, куда ранее в основном приезжали для решения бизнес-вопросов. Однако сейчас число туристов, прибывающих в Сибирь, растет, а налоги от туризма за несколько лет увеличились с 400 млн до 2,3 млрд руб. При этом развитие получают все направления туризма, в том числе медицинский и промышленный. Тем не менее, по мнению экспертов, с учетом перспектив дальнейшего роста турпотока в Тюменской области нужно развивать инфраструктуру гостиничного бизнеса и продолжать заниматься пиаром туристических объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турпоток Тюменской области по итогам года может составить 3,3 млн человек

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Турпоток Тюменской области по итогам года может составить 3,3 млн человек

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Турпоток набрал обороты

На фоне напряженной международной обстановки в 2022 году из-за ограничения полетов и действия в ряде стран антиковидных ограничений российским туристам стало сложнее путешествовать по миру. Однако сложности с внешним туризмом стали возможностью для более активного развития внутреннего.

В Тюменской области, по прогнозам регионального департамента потребительского рынка и туризма, туристический поток по итогам года составит 3,3 млн человек, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года. Рост числа туристов наблюдается из центральной части России и Санкт-Петербурга. О повышенном интересе российских туристов к регионам Уральского федерального округа (УрФО) заявил и полпред Владимир Якушев, отметивший, что турпоток на Урале в этом году превышает показатели Крыма и Кавказского федерального округа.

По мнению независимого эксперта Андрея Родионова, рост турпотока Тюменской области в условиях популяризации внутреннего туризма связан с географическим положением региона, территориально находящегося «в центре» страны. «Внешнеполитические условия переориентировали всю страну с Европы на Азию как в экономической, так и в туристической отраслях. И Тюменская область находится между этими “двумя мирами”. При этом течение с Запада на Восток — процесс постепенный, и регион может это капитализировать»,— отметил эксперт.

На росте турпотока в этом году значительно сказалась и модернизация инфраструктуры туризма, осуществляемая в Тюменской области последние несколько лет. В частности, в этом году удалось полностью оценить эффективность аэропорта Тобольска, открывшегося в конце сентября 2021 года. Реализовывали проект, инвестиции в который составили 19 млрд руб., с 2019 года. Его пропускная способность составляет до 380 человек в час.

По итогам 2022 года аэропорт может обслужить до 100 тыс. пассажиров, что сопоставимо с населением самого Тобольска. Тем не менее, гендиректор УК «Аэропорты Регионов» (управляет ООО «Оператор Тобольск») Евгений Чудновский отметил, что с учетом инвестиций зона эффективности аэропорта составляет примерно 300 тыс. пассажиров в год. Он также добавил, что в данный момент тарифная политика в аэропорту Тобольска «весьма демократична».

В этом году рейсы из Тобольска запустили несколько российских авиакомпаний. Utair и «Руслайн» летали в Екатеринбург, «ЮВТ Аэро» — в Москву, Казань, Сургут, Красноярск, Нижнекамск и Чебоксары, «Россия» — в Санкт-Петербург, а S7 Airlines — в Новосибирск. Кроме того, летом аэропорт принял первый чартерный рейс из Санкт-Петербурга, который запустил туроператор Fun&Sun.

Для увеличения пассажиропотока Тюменская область принимает участие в федеральных и межрегиональных туристических проектах. Так, с осени 2021 года регион участвует в чартерной программе Fun&Sun, в рамках которой были реализованы четыре этапа чартерных рейсов: по маршруту Москва—Тюмень—Москва в сентябре 2021 года, в январе и в мае 2022 года, а также по маршруту Санкт-Петербург—Тобольск в июне текущего года. В марте в рамках сотрудничества ОАО «РЖД» и правительства Тюменской области был запущен шестидневный железнодорожный круиз «В Сибирь», который также прибывал в Тюмень и Тобольск летом. Повторение круиза планируется в 2023 году.

Другим фактором, отразившимся на росте турпотока, стало создание различных туристических маршрутов. По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, сейчас в регионе пять брендовых туристических маршрутов, связанных с Тюменью, Тобольском, династией Романовых и термальными источниками.

Тюменская область стала седьмым регионом России, через который в 2022 году провели Музейные маршруты. В октябре Музейно-просветительское объединение Тюменской области заключило соглашение с туристическими компаниями о развитии музейных маршрутов, которые должны популяризировать музеи.

Сейчас, на фоне возросших показателей турпотока в Тюменской области необходимо активно развивать инфраструктуру гостиничного бизнеса, считает Андрей Родионов: «Если в Тюмени еще есть крупные гостиницы, готовые вмещать большое число туристов и предоставлять им хороший сервис, то в Тобольске, популярность которого ежегодно растет, таких пока недостаточно. Да и в столице региона необходимо открыть пятизвездочную гостиницу, спрос на нее будет».

Он также добавил, что властям области нужно продолжать заниматься пиаром туристических объектов, однако делать это «точечно». Господин Родионов отметил, что тактика региона продвигать свои предложения в Москве и Санкт-Петербурге является «выигрышной», поскольку в крупных городах о Тюменской области знают мало, но любят «экзотику». Однако к созданию рекламных проектов следует привлекать больше креативных контентмейкеров, которых, по словам эксперта, в регионе «достаточно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налоги от туризма к 2021 году выросли до 2,3 млрд рублей в год

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Налоги от туризма к 2021 году выросли до 2,3 млрд рублей в год

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Местные власти заявляют, что развитие внутреннего туризма позитивно отражается на бюджетной эффективности региона. По словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, для правительства области еще несколько лет назад стало очевидно, что необходимо развивать альтернативный сырьевому непроизводственный сектор, сферу услуг, малый и средний бизнес. В том числе и туризм, который стал отраслью, сосредоточившей наибольшее количество представителей бизнеса, оказывающих услуги населению. В результате налоги от туризма выросли с 400 млн руб. в 2016 году до 2,3 млрд руб. в 2021-м.

Связано это с тем, что туристы стали активнее тратить деньги. Так, если в 2017 году в Тюменскую область приезжали преимущественно на 1–2 дня, и средний бюджет поездки без учета транспортных расходов составлял 7,5 тыс. руб., то сейчас длительность пребывания выросла до пяти дней, а средний бюджет — до 16 тыс. руб.

«Тюмень долгие годы считалась городом, ориентированным на обслуживание крупных нефтяных компаний. Сделать ставку на развитие туризма для города, который находится где-то далеко, — этого не ожидали многие тюменцы и предприниматели. Эта та стратегия, которая реализовывалась целенаправленно. Было создано специализированное учреждение — агентство по развитию и продвижению туризма Тюменской области. Те изменения, которые произошли в нашей стране с начала пандемии, потом введения санкций и ограничений, стали возможностью развивать и монетизировать эту отрасль»,— отмечал мэр города Руслан Кухарук.

Для состояния здоровья

Важным в том числе и с имиджевой точки зрения направлением развития туризма Тюменской области стал медицинский туризм. На протяжении последних нескольких лет спрос на подобный вид путешествий рос не только в России, но и за рубежом, благодаря чему, по данным проекта Medical City, экспорт медицинских услуг региона с 2018 года вырос примерно в шесть раз.

Число иностранных туристов, прибывающих в Тюменскую область за медицинской помощью, возросло примерно в пять раз, до 43 тыс. пациентов в 2021 году. При этом за 10 месяцев 2022 года этот показатель составил 37,2 тыс. человек. Основное продвижение экспорта услуг идет на страны ближнего зарубежья.

Медицинский туризм — путешествия с целью получить плановые медицинские услуги, совместить отдых и высококвалифицированную врачебную помощь. Обычно помощь пациентам оказывается на базе действующих в регионе медорганизаций, а сопутствующие услуги, в том числе проезд и проживание, организовываются туристическими компаниями, сервисными отделами медучреждений или туристами самостоятельно.

Развивать оздоровительный туризм было решено в том числе на базе термальных источников — одного из главных туристических брендов региона. Подземные термальные воды были обнаружены еще в СССР около 70 лет назад. Уже тогда они начали пользоваться популярностью у туристов, однако активно развивается это направление «оздоровительного туризма» лишь несколько лет. В конце 2020 года регион получил статус столицы термальных вод России.

При этом горячие источники открыты и востребованы и в Европе — курорты находятся в Италии, Германии и Австрии. Туристы приезжают для реабилитации после операций, травм опорно-двигательной системы, при ожогах и других кожных воспалениях. В итоге на фоне сокращения туристического потока в европейские страны из России выросла популярность тюменских терм.

Так, этим летом крупнейший на Урале и в Западной Сибири термальный курорт «ЛетоЛето» из-за наплыва туристов был вынужден ограничить количество посетителей до 1,3 тыс. человек единовременно. В пресс-службе заведения отметили, что число гостей в будние дни могло быть больше, чем в субботу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области открыто более 20 термальных курортов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В Тюменской области открыто более 20 термальных курортов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Всего в Тюменской области сейчас более 20 термальных курортов. Они работают на протяжении всего года. При этом зимой они наиболее востребованы у туристов, поскольку температура воды в них поддерживается на уровне +36–45 градусов.

«Туризм в Тюменской области — это полноценная экономически эффективная отрасль экономики. Она есть в нашей Стратегии инвестиционного развития. У нас три “кита” — качественная инфраструктура, историческое наследие и природные факторы. Горячие источники — это визитная карточка региона. Тюменская область позиционирует оздоровительный туризм, бальнеологическое направление и геотермальные источники как уникальный природный фактор»,— подчеркивает губернатор Александр Моор.

Власти региона совместно с представителями бизнеса осуществляют применение концепции использования термальных ресурсов. На основе анализа существующей инфраструктуры и оценки потенциала использования термальных ресурсов в туризме и в смежных отраслях формируются потенциальные инвестиционные проекты.

Андрей Родионов отметил, что открытие новых термальных комплексов на территории региона в условиях повышенного спроса необходимо для того, чтобы избежать необоснованного завышения цен крупными курортами. «Спрос на горячие источники зимой будет еще выше, чем летом. Однако уже имеющиеся проекты исчерпали свои возможности по вместимости людей, из-за чего на фоне высокого спроса появляется соблазн завышать цены»,— подчеркнул он.

Туризм пробирается в бизнес

Одним из направлений развития туристической отрасли в стране, которым занимался упраздненный в октябре 2022 года Ростуризм, была популяризация промышленного туризма. Так, осенью прошлого года ведомство совместно с госпредприятием «Росатом» договорились о сотрудничестве по данному направлению, в рамках которого планировалось сформировать единую экосреду, удобную для туристов, выбирающих частью своего путешествия уникальные промышленные объекты.

В России из 18 тыс. предприятий экскурсии принимают не более 5%. В Тюменской области индустриальный туризм в данный момент также находится на стадии развития. Экскурсионные предложения предлагают как небольшие частные фермы, так и предприятия легкой и тяжелой промышленности, а также нефтегазохимической отрасли. В частности, туристов принимает крупнейший в регионе нефтехимический комбинат — ООО «ЗапСибНефтехим» (входит в группу СИБУР). Экскурсии на это производство начались еще в 2014 году. За восемь лет реализации программы «Открытый СИБУР» производственные площадки посетили более 12,7 тыс. человек, проведено 540 экскурсий.

Постепенно в Тюменской области начал восстанавливаться и деловой туризм, «пострадавший» во время пандемии коронавируса, когда все мероприятия перешли в онлайн. В департаменте потребительского рынка и туризма рассказали, что до 2018 года из-за наличия в регионе крупных нефтегазовых организаций, нефтесервисных компаний и множества деловых мероприятий доля гостей области, приезжавших для решения бизнес-вопросов, в структуре турпотока составляла до 60–70%. Позже она также начала сокращаться и за счет развития других туристических направлений.

«В этом году MICE-направление постепенно начинает восстанавливаться. Организуется все больше очных мероприятий, а значит командировок, больше деловых мероприятий в формате офлайн»,— добавили в ведомстве. На рост делового турпотока, в частности, повлияло привлечение руководителей крупнейших российских нефтегазовых предприятий и представителей федеральной власти в качестве участников экономических форумов. Крупнейшим из таких стал Промышленно-энергетический форум TNF, который посетил зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и руководители СИБУРа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа.

Илья Смирнов