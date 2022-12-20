Инвестиции в будущее

Тюменская область на фоне растущего населения столкнулась с потребностью более активного строительства школ и детских садов. В 2022 году на возведение, капитальный ремонт и модернизацию ряда объектов образования было выделено более 7,8 млрд руб. Несмотря на то, что строительство всех начатых объектов продолжилось, долгосрочные планы пришлось скорректировать. Рост числа учащихся, впрочем, не отразился на качестве образования, о чем говорят результаты ЕГЭ и Олимпиад. Также в Тюменской области идет развитие научно-исследовательской инфраструктуры. За год ученые Западно-Сибирского НОЦ сделали ряд важных открытий для нефтегазовой отрасли и АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюмень впервые приняла Всероссийский конкурс «Учитель года»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Тюмень впервые приняла Всероссийский конкурс «Учитель года»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Школы растут в прогрессии

На фоне сохраняющейся позитивной динамики по естественному приросту населения в следующем году количество школьников в Тюменской области может оказаться рекордным. Учебный год 2022/23 года в регионе начали 243 тыс. учащихся школ, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом году. В связи с этим региональные власти столкнулись с необходимостью вводить больше образовательных объектов.

Строительство всех начатых и приоритетных объектов продолжилось, а вот долгосрочные планы, учитывая турбулентность в экономике, пришлось скорректировать. По данным регионального департамента образования, перенесены сроки возведения школ в тюменских микрорайонах на Мысу, в Антипино и Ямальском-1. Планы по строительству будут возобновлены, как только появятся дополнительные ресурсы для финансирования этих проектов.

В 2022 году из регионального бюджета на строительство и модернизацию детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделили более 7,8 млрд руб. В текущем году были введены четыре детских сада на 1,2 тыс. мест, три школы на 1,5 тыс. мест, а также три учреждения допобразования. Кроме того, капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада.

Особое внимание властями уделялось технологическому оснащению образовательных учреждений. Так, оборудование было приобретено для 29 школ и двух детских садов, а также для восьми мастерских в колледжах. В 19 сельских школах для реализации цифровой трансформации образования было установлено интерактивное оборудование, компьютеры и оргтехника.

Нестандартный подход

Рост числа учащихся в школах Тюменской области мог отразиться на их успеваемости, однако этого не произошло, о чем свидетельствуют рекордная успеваемость школьников и высокие баллы на ЕГЭ и Олимпиадах. Так, на Всероссийской олимпиаде школьников каждый второй участник команды от Тюменской области стал победителем или призером.

Губернатор Александр Моор, рассказывая об итогах года во время послания депутатам Тюменской областной думы, подчеркнул, что выпускниками школ на 100 баллов было выполнено 52 работы на ЕГЭ, что в полтора раза превысило показатели прошлого года. При этом пять человек получили наивысший балл сразу по двум предметам. В целом высокие результаты у каждого второго выпускника.

В департаменте образования и науки региона Guide заявили, что в 2022/23 учебном году перешли на обновленные стандарты начального и основного общего образования, что в будущем должно привести к еще более динамичному росту успеваемости. Школы Тюмени, Тобольска и Тюменского муниципального района перешли на обновленные стандарты в 1–7-х классах, все остальные учебные заведения области — в 1–5-х классах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах Тюменской области открываются медицинские и педагогические классы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В школах Тюменской области открываются медицинские и педагогические классы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В рамках ранней профориентации школьников, а также для формирования представлений о профессиях медицинской и педагогической направленности стартовал новый региональный проект по созданию медицинских и педагогических классов. В настоящее время в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск дополнительно открыто 10 медицинских классов и 21 педагогический класс.

Для повышения успеваемости и мотивированности учащихся с 2022 года по поручению Александра Моора всем школьникам, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выплачивают по 100 тыс. руб.

Изменения произошли и в воспитательной работе в школах, главное из которых — появление в образовательной программе патриотического урока «Разговоры о важном», основные темы которого связаны с «ключевыми аспектами жизни человека в современной России». В рамках патриотического воспитания учебная неделя во всех школах начинается с поднятия флага и исполнения гимна.

Кроме того, во всех школах и колледжах Тюменской области в этом году приступили к работе советники директоров по воспитанию, которые занимаются творческим развитием учащихся. Во всех образовательных организациях региона разработаны и внедрены рабочие программы воспитания.

Образовательные успехи во многом связаны и с ростом профессионализма преподавателей, что было отмечено на Всероссийском конкурсе «Учитель года», который впервые принимала Тюмень. «Учитель — это главная профессия на земле. От учителя очень многое зависит: воспитание наших детей, нашего будущего поколения»,— заявил в рамках конкурса министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Научный принцип

Положительную тенденцию в системе высшего образования демонстрируют результаты работы Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) в 2022 году, участниками которого помимо научных организаций являются и вузы. Разработки НОЦ могут быть использованы в различных отраслях, в том числе нефтегазовой и АПК, а также задействованы в рамках работы по импортозамещению. Например, в этом году продолжилась работа над технологией бесштанговой добычи нефти совместно с компанией «ГМС Нефтемаш». В 2022 году разработана виртуальная интегрированная модель привода, входящего в состав оборудования системы бесштанговой добычи нефти в трех вариантах исполнения.

Совместно с предприятием-партнером ООО «НТЦ “НОРКЕМ”» выпущены промышленные партии данных композиций ПАВ для одного из месторождений. Разработаны инструменты определения оптимальных методов увеличения нефтеотдачи для конкретных геологических условий месторождения.

Помимо этого, учеными НОЦ был обнаружен в природе и введен в культуру новый, ранее не известный науке и потенциально высокоэффективный вид энтомофагов — хищный клещ, который сможет заменить виды защиты растений, поставляемые на российский рынок зарубежными компаниями.

Всего участниками Западно-Сибирского научно-образовательного центра уже разработано и внедрено семь конкурентоспособных технологий и шесть высокотехнологичных продуктов, имеющих потенциал импортозамещения.

«Тюменская область — пионер по целому ряду направлений научно-технологического развития. Регион одним из первых в стране использовал практику мегагрантов, чтобы привлечь ведущих ученых из России и зарубежных стран для создания и развития собственных научных школ»,— заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Илья Смирнов