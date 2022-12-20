Александр Моор подвел итоги

Кризисные ситуации всегда выявляют точки напряжения, стимулируют четко расставлять приоритеты и определять оптимальный выход. Как в математике, у задачи может быть несколько решений, главное найти верное и самое эффективное. Пандемия и глобальные геополитические перемены спровоцировали в Тюменской области череду изменений в управленческой сфере, экономике и обществе. Тюменская экономика продолжает работать, запускаются новые инвестиционные проекты, региональная политика сохраняет свою социальную направленность. Активизация внутренних резервов, объединение общества и взаимная поддержка – стали важными ресурсами развития региона, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. При подведении итогов 2022 года был составлен топ главных событий и достижений региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор, губернатор Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Александр Моор, губернатор Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область в первой пятерке Национального инвестиционного рейтинга

В период пандемии в регионе отработаны разные инструменты и механизмы поддержки бизнеса. И эта работа с учетом современных условий и вызовов продолжилась в этом году. Внесен ряд изменений в части улучшения условий поддержки для промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса. Например, по возмещению затрат по договорам лизинга оборудования. В 2022 году он достигает 100% от первого взноса и до 25 млн руб. по каждому договору, сохранены и другие востребованные механизмы поддержки предпринимательской инициативы. В регионе из года в год снижается административное давление на бизнес. В том числе и благодаря этому результату Тюменская область вошла в первую пятерку Национального инвестиционного рейтинга.

Регион сохраняет лидирующие позиции по вводу жилых домов на душу населения

На протяжении четырех лет в регионе вводится более 1 кв. м на человека. Тюменская область по этому показателю в пятерке лучших регионов в РФ и занимает лидирующую позицию в Уральском федеральном округе (УрФО).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Тюменской области, составляет более 30 кв. м. Почти на 3 кв. м больше, чем в среднем по России. В регионе не свернута ни одна жилищная программа (расселение аварийного жилья, жилье молодым семьям и т.д.) — это более 6 млрд руб. ежегодно, которые приходят в строительную отрасль.

В этом году Тюменская область стала одним из «пилотных» регионов в России по реализации механизма использования инфраструктурных облигаций, которые в том числе внесут весомый вклад в поддержку темпов жилищного строительства.

Нефтегазовый кластер за год объединил 105 участников из 17 регионов России

Главная миссия кластера обеспечить построение эффективной кооперации между нефтегазовыми компаниями, машиностроителями и сервисными организациями.

В регионе работа по созданию импортонезависимых технологий в топливно-энергетической сфере выстроена на системной основе через развитие кооперационных цепочек в рамках Нефтегазового кластера. Накопленный опыт, эффективность работы в Тюменской области в этом направлении подкрепились доверием российских предприятий-гигантов нефтегазодобычи и компаний-потенциальных поставщиков.

Отраслевой кластер признан крупнейшим в стране. Сегодня это реальный рабочий механизм реализации важнейшей государственной задачи по обеспечению технологического суверенитета в нефтегазовой сфере.

Как это работает: проводится целевой сбор потребностей крупных добывающих компаний, а это конкретные задачи для развития отечественной промышленности и технологий. Разрабатываются единые системы стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности. А для прямого контакта между предприятиями Нефтегазовый кластер проводит Технологические дни и самый масштабный отраслевой Тюменский нефтегазовый форум. Кстати, в этом году форум впервые прошел в новом статусе — федерального Промышленно-энергетического Форума TNF.

Тюменский агропромышленный комплекс демонстрирует значительный рост. Здесь реализуются крупные инвестпроекты

Индекс производства продукции АПК за девять месяцев 2022 года составил 113,1% к показателям девяти месяцев 2021 года. В последние годы видны результаты мощной программы развития агропромышленного комплекса. Среди регионов УрФО по производству молока в хозяйствах в расчете на душу населения Тюменская область занимает первое место, по производству скота и птицы на убой (в живом весе) и по производству яиц — второе.

Несмотря на капризы погоды собран солидный урожай зерновых и зернобобовых — почти 1,9 млн т. В сравнении с прошлым годом урожайность выросла на 63%.

Регион обеспечивает свою продовольственную безопасность и наращивает объемы производства. Один яркий пример. Только объем производства тепличных овощей в Тюменской области увеличился за последние пять лет в три раза. В регионе строится уже четвертая очередь крупного тепличного комплекса «ТюменьАгро». В 2023 году это строительство завершится. При выходе на проектную мощность в 2024 году это позволит обеспечить население Тюменской области помидорами собственного производства на 116%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Исетском районе открылся племенной репродуктор индейки на 1,2 млн инкубационных яиц

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В Исетском районе открылся племенной репродуктор индейки на 1,2 млн инкубационных яиц

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В ноябре в присутствии президента Владимира Путина запустили крупнейший в стране племенной репродуктор индейки в Исетском районе. Первый из десяти объектов репродуктора построен в кратчайшие сроки. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки, что позволит снизить зависимость птицеводческих предприятий в импортной продукции. Это уже не первый проект, который в регионе реализует группа компаний «Дамате». Выход на проектную мощность запланирован в IV квартале 2023 года.

Еще один масштабный проект связан с созданием нового сухопутного зернового коридора. Тюменская область — один из его участников. Соглашение о его реализации было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Проект также имеет стратегическое значение, он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки. С реализацией этого проекта у тюменских аграриев появятся возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей.

В этом году восстановлена работа Боровской птицефабрики. Поголовье птицы на конец 2022 года составит 2,8 млн голов, из них кур-несушек — 1,6 млн голов. Предприятие поэтапно реализует стратегию восстановления производства куриного яйца в объеме до 720 млн шт. в год к декабрю 2023 года на базе существующих Боровской и Голышмановской площадок.

Продолжено строительство всех запланированных объектов

Все социальные объекты строятся в графике. Все вопросы с поставками оборудования и удорожанием строительных материалов в начале года были оперативно решены.

Так, в начале года возникла необходимость выделения аванса подрядным организациям, когда поставщики строительных материалов и оборудования потребовали 100%-ной предоплаты. Оперативно проведен мониторинг потребности в авансовых средствах. В первую очередь выявлены 14 важных социальных объектов, среди которых крупные школы на 1 200 – 1 500 мест, два детских сада, объекты культурного и медицинского назначения. В итоге выделено почти 1,5 млрд руб. авансом. Это и позволило сохранить темпы строительства.

Чтобы решить вопрос с удорожанием стройматериалов, оперативно приняты нормативные документы, которые позволили увеличить цену контрактов по некоторым объектам и продолжать стройку. Проведена работа в части замены импортного оборудования, которое из-за санкций оказалось недоступным, на аналоги отечественного производства или производства дружественных стран. Все эти меры отрабатывались буквально в ручном режиме по каждому объекту. Благодаря принятым решениям не была свернута ни одна стройка, а некоторые объекты даже удалось ввести в эксплуатацию раньше срока.

Идет масштабное обновление стратегических транспортных коридоров

На территории региона идет масштабное обновление всех транзитных магистралей между Западом—Востоком, Севером—Югом. Строятся современные четырехполосные дороги.

До конца 2022 года в границах Тюменской области дорога на Екатеринбург (трасса Р-351) станет четырехполосной.

Дорога Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск также в активной фазе модернизации. В 2023 году общая протяженность четырехполосной дороги на этом направлении составит 178 км, или 73% всей протяженности дороги до Тобольска. Сейчас более 150 км в направлении Тобольска уже четырехполосные. До конца года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы Р-404, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску.

Транспортная инфраструктура связывает пространство Тюменской области в единое целое. Это очень важно для развития региональной экономики.

Уровень импортонезави­си­мости ПО в регионе составляет около 80%

Курс на импортозамещение в этой сфере был взят Тюменской областью давно. Уже в 2014 году в стратегических документах и «дорожных картах» были предусмотрены элементы перехода на отечественные сервисы.

Ограничение поставок критически значимых продуктов и технологий, ужесточение санкций в 2022 году лишь подтвердили правильность выбранной траектории.

И сегодня уровень импортонезависимости ПО в регионе составляет около 80%. Всего у 28 субъектов РФ этот уровень превышает 60%.

Так, сегодня все информационные системы правительства Тюменской области разработаны российскими компаниями, многие из которых тюменские. Все решения в области информационной безопасности являются исключительно отечественными. Кроме того, с учетом современных реалий существенно усилена цифровая безопасность, без обеспечения которой сегодня не может существовать ни промышленность, ни энергетика, вообще ни одна сфера деятельности. С января только на информационные ресурсы и системы Тюменской области уже было совершено более 80 млн хакерских атак. И все они отражены, то есть ноль часов простоя государственной информационной инфраструктуры и цифровых сервисов.

Инвестируем в человеческий капитал

В Тюмени открылся центр «Новое поколение», работающий по модели всероссийского образовательного центра «Сириус».

Региональный центр «Новое поколение» по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи приступил к работе 1 сентября этого года под патронажем Областной физико-математической школы. Он тесно сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями региона, научными организациям, а также организациями культуры, спорта и дополнительного образования детей. Обучение в Центре бесплатное.

Впервые в этом году Тюменская область приняла лучших педагогов со всей страны — участников всероссийского конкурса «Учитель года».

Тюменская область входит в топ-10 регионов по качеству подготовки студентов по стандартам WorldSkills Russia.

Все пять вузов Тюменской области в этом году вошли в Глобальный агрегированный рейтинг, который обобщает результаты тринадцати систем независимой оценки высшего образования. Два тюменских университета: классический и индустриальный, попали в первую лигу этого рейтинга. Результаты есть и в Западно-Сибирском научно-образовательном центре. Его участниками уже разработано и внедрено семь конкурентоспособных технологий и шесть высокотехнологичных продуктов, имеющих потенциал импортозамещения.

Естественный прирост населения

В Тюменской области сохранен естественный прирост населения. На 1 сентября 2022 года численность населения, по оценке Росстата, составила более 1,5 млн человек. Во многом это произошло благодаря социальной ориентированности региональной политики. Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается: 60% бюджетных расходов на 2023 год носят социальный характер.

Только в программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи в сельской местности вложено в этом году более одного миллиарда рублей. В 2022 году приобретено 158 единиц современного медицинского оборудования. В районные больницы передан 101 автомобиль санитарного транспорта. Они стали надежными помощниками для фельдшеров, которые работают на селе, помогают пациентам в нескольких деревнях и находятся далеко от межрайонных и центральных районных больниц. Это не только повысило их мобильность, но и облегчило проведение подворовых обходов, ведение патронажа людей пожилого возраста, а также хронических больных. Медики стали быстрее добираться на помощь пациентам, а значит, эта помощь стала действенной и своевременной.

В арсенале тюменских врачей появляются новые операционные и палаты интенсивной терапии, рентгенохирургические и ангиографические установки, кислородные станции и многое другое. При этом большая часть приобретаемого в последнее годы оборудования и расходных материалов преимущественно российского производства.

Не останавливается и развитие высоких медицинских технологий. В этом году специалисты Федерального центра нейрохирургии разработали и запатентовали самый легкий пинцет в мировой нейрохирургии. Вес пинцета в два раза меньше зарубежного аналога — всего 18 граммов, удобно лежит в руке, что позволяет врачам комфортно проводить многочасовые операции. В свои медицинские центры его уже закупили Киргизия и Узбекистан.

В Тюменской области сохранены все действующие социальные программы. Улучшается система охраны здоровья матери и ребенка, строятся детские сады и школы. Вводятся и новые меры поддержки, которыми с каждым годом пользуются все больше семей. Например, региональный материнский капитал на первенца. Только в рамках реализации национального проекта «Демография» в текущем году в регионе суммарный объем финансовой поддержки составил более 4 млрд руб. Благодаря комплексной работе наблюдается стабильный рост численности семей, в том числе многодетных и молодых.

Объединение общества

Регион вошел в тройку лидеров, заняв третье место, по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере, хотя еще в 2017 году занимал 32-ю позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регион активно оказывает поддержку российской армии

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Регион активно оказывает поддержку российской армии

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Период потрясений, новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса и геополитическим противостоянием, внесли существенные изменения в общественное сознание. Особая сплоченность общества проявилась с самого начала специальной военной операции.

Весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач. Эта работа начиналась в регионе с приобретения дополнительных комплектов обмундирования для именных и других военных подразделений, сформированных в Тюменской области. Позже, исходя из опроса участников боевых действий, составлен стандарт оснащения одного бойца, стандарт общего имущества на подразделение. На приобретение всего необходимого выделяются средства из областного бюджета. В эту работу включились активные общественные объединения и организации, волонтеры и все неравнодушные тюменцы.

Народ и армия стали по-настоящему едины. В этом году Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с городом Краснодоном и Краснодонским районом в Луганской Народной Республике. На тюменской земле в этом году получили лечение жители Краснодона, которым не могли помочь в местных больницах. Дети из ДНР и ЛНР летом отдыхали в учреждениях оздоровления Тюменской области и Республики Крым. Три тюменские семьи в этом году приняли осиротевших ребят из Донбасса.

Илья Смирнов