АПК раскрылся внутри и за рубежом

В Тюменской области, основные доходы которой долгие годы базировались на предприятиях нефтегазовой отрасли, уже несколько лет растут объемы производства и выручки сельскохозяйственных производителей. Только за девять месяцев аграрии произвели сельхозпродукции на 70 млрд руб. На предприятиях же заявляют о рекордных урожаях и объемах произведенной молочной и мясной продукции. Тем не менее, из-за введенных санкций компании АПК столкнулись со значительным ростом цен на запчасти для импортного оборудования и упаковки, а также с увеличением затрат на логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За девять месяцев тюменские аграрии произвели продукции на 70 млрд рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области За девять месяцев тюменские аграрии произвели продукции на 70 млрд рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Агропромышленный комплекс России в этом году стал одним из ключевых секторов экономики. В условиях разрыва партнерских отношений с рядом зарубежных компаний возросла необходимость в формировании стабильной продовольственной базы.

В Тюменской области, долгие годы воспринимавшейся лишь как сырьевой регион, сельскохозяйственную отрасль активно начали развивать 10 лет назад. По словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, власти решили развивать данный сектор экономики, чтобы не находиться в зависимости от продаж нефти и газа. По итогу, сейчас в регионе работают около тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

В департаменте АПК Guide рассказали, что за девять месяцев 2022 года в Тюменской области было произведено сельхозпродукции на 70 млрд руб. Индекс производства продукции за данный период составил 113,1% к показателям девяти месяцев 2021 года. Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по производству молока в хозяйствах в расчете на душу населения Тюменская область занимает первое место, по производству скота и птицы на убой (в живом весе) и по производству яиц — второе.

Зерновых и зернобобовых собрано почти 1,9 млн т, что чуть меньше результата рекордного 2011 года (1,91 млн т). При этом в сравнении с прошлым годом урожайность выросла на 63%. Картофеля собрано 233 тыс. т, а овощей открытого грунта — 55,6 тыс. т.

Крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тюменской области, агрохолдинг «Юбилейный», выращивающее пшеницу, горох, ячмень и рапс, в этом году получило рекордный валовый сбор — 240 тыс. т в бункерном весе. Из-за того что потребности собственных предприятий «Юбилейного», занимающегося также свиноводством и мясопереработкой, в данный момент меньше, то порядка 15 тыс. т гороха будет продано.

Генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов в беседе с Guide пояснил, что на росте валового сбора сказалось то, что минувшее лето было не таким жарким, как два предыдущих. «Кроме того, мы достигли этого благодаря изменениям в технологиях. После стандартного внесения семян посевным комплексом произвели дополнительное прикатывание, чтобы повысить “контакт” семян с почвой, и как результат — качество всходов. С учетом недостаточного количества осадков в начале сезона это дало нам определенное преимущество»,— пояснил господин Мамонтов.

Стабильную работу показывают региональные производители молочной продукции. Так, АО «Золотые луга» за десять месяцев 2022 года закупило и переработало более 64,8 тыс. т молока, при этом за весь 2021 год показатель составлял 80,4 тыс. т.

Валовый надой предприятия «Агрофирма “Междуречье”» (входит в состав ГК «ЭкоНива») по итогам текущего года планируется на уровне 22,7 тыс. т, что на 15% больше, чем годом ранее, и на 20% выше показателей 2020 года. Региональный директор по Московской, Ленинградской и Тюменской областям ГК «ЭкоНива» Юрий Спиридонов в разговоре с Guide заявил, что несмотря на рост показателей, поголовье скота осталось прежним (2,2 тыс. голов дойного стада).

«Изменения связаны с увеличением продуктивности животных благодаря лучшей сбалансированности рационов кормления, развитию генетического потенциала поголовья, применению цифровых систем управления стадом и его кормления, в том числе собственной разработки — EkoFeed»,— пояснил он.

В то же время объем производства кормов предприятия за год вырос на 30%, до 35,3 тыс. т. В частности, площади посевов под кукурузой на силос выросли почти в 2,5 раза и превысили 500 га, это позволило собрать свыше 9,8 тыс. т культуры. Валовый сбор урожая многолетних трав вырос на 58%, до 12,1 тыс. т, также благодаря увеличению посевной площади на 500 га.

В департаменте АПК подчеркнули, что за счет собственного производства полностью закрывается потребность жителей области в хлебе, молоке, мясе, картофеле и в некоторых овощах. Кроме того, тюменские предприятия производят товары диетического, профилактического и лечебного питания.

Санкции затормозили рост

При этом производители сельхозпродукции отмечают, что, несмотря на рекордные объемы производства, из-за введенных в отношении России санкций и ухода ряда зарубежных компаний выручки оказались не такими высокими, какими могли бы быть, при этом себестоимость продукции животноводства выросла по сравнению с предыдущим годом.

В АО «Золотые луга» рассказали, что в этом году появилась необходимость искать альтернативу упаковки для ультрапастеризованного молока, которую поставляла компания Tetra Pak, а также запчасти для оборудования этой линии. По данному направлению компании удалось найти поставщика.

«В связи с последними изменениями в экономике страны, многие поставщики упаковки и запасных частей для оборудования перешли на предоплатные отношения с производителями, что влечет за собой дополнительные непредвиденные затраты со стороны молочников»,— пояснили на предприятии. Из-за этого АО «Золотые луга» пришлось пересмотреть бюджеты, чтобы закупать упаковку. Затраты на упаковку выросли в два раза.

Сергей Мамонтов рассказал, что из-за санкций агрохолдинг «Юбилейный» не смог приобрести сельхозтехнику одного из зарубежных производителей. Другая компания, выпускающая посевные комплексы, осуществила поставку с задержкой.

«Ситуация с запасными частями была сложной. Смещение сроков поставок техники, отсутствие запасных частей могли привести к задержкам в выполнении технологических операций и снижению урожайности даже при благоприятном погодном факторе»,— подчеркнул гендиректор.

Для поддержания имеющихся агрегатов в рабочем состоянии предприятие покупало оригинальные запчасти, которые имелись в наличии у продавцов в России, а также использовали собственные остатки. Для снижения затрат «Юбилейный» прорабатывает возможности поставки оригинальных запасных частей от официальных дилеров заводов-производителей техники, которые находятся на территории дружественных стран.

В «Агрофирме “Междуречье”» изменение логистических цепочек поставок комплектующих и запчастей привело к повышению стоимости производства кормов. Тем не менее, критических последствий для производства в компании не наблюдают. Проблем с поставками удобрений и средств защиты растений также нет.

Аграриям помогли с издержками

Для поддержки сельхозпроизводителей в сложившихся условиях в Тюменской области ввели ряд мер поддержки. В целом на 2022 год на поддержку предприятий АПК из регионального бюджета было выделено 2,8 млрд руб., из федерального — 538 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На поддержку сельхозпроизводителей из бюджета региона выделили 2,8 млрд рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области На поддержку сельхозпроизводителей из бюджета региона выделили 2,8 млрд рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Власти региона заинтересованы в развитии сельхозотрасли и оказывают всестороннюю помощь. Так, в 2021 году компания получила значимую поддержку от региональных властей на приобретение кормов в связи с неблагоприятными погодными условиями прошлого лета»,— отметил Юрий Спиридонов.

Кроме того, в этом году сельскохозяйственные товаропроизводители на проведение весенне-полевых работ привлекли льготные кредиты на 1,7 млрд руб. В АО «Золотые луга» рассказали, что компания уже оформила один и согласовала второй кредит по льготной ставке 5%. В компании отметили, что, учитывая текущую ситуацию и переход поставщиков на предоплатные отношения, данная мера поддержки особенно актуальна и значима для отрасли.

Уникальные предложения

В Тюменской области последние годы реализуется ряд проектов по созданию новых производств. Так, в ноябре 2022 года в Исетском районе открылся племенной репродуктор индейки на 12 млн инкубационных яиц. Проект реализовывала компания «Дамате». Численность родительского стада индейки составит 138 тыс. голов.

В открытии племенного репродуктора в режиме видеосвязи принимал участие президент Владимир Путин. «О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания»,— заявил глава государства. Инкубационное яйцо будет получено уже во II квартале 2023 года, а выход на проектную мощность запланирован на конец года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репродуктор индейки позволит снизить зависимость птицеводческих предприятий от импортной продукции

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Репродуктор индейки позволит снизить зависимость птицеводческих предприятий от импортной продукции

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Помимо этого, в 2023 году ООО «ТК “ТюменьАгро”» планирует завершить строительство четвертой очереди тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Планируется дополнительное введение 19 га круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме 8,4 тыс. т в год. При выходе на проектную мощность в 2024 году это позволит обеспечить население Тюменской области помидорами собственного производства на 116% в размере потребности.

В 2027 году планируется открытие завода по глубокой переработке гороха АО «Протеинсиб». Проект реализует агрохолдинг «Юбилейный». Его мощность составит 70 тыс. т продукции в год. Инвестиции в проект — около 7 млрд руб. Будет создано не менее 150 рабочих мест. В департаменте АПК отметили, что продукт переработки — изолят горохового белка имеет высокий экспортный потенциал.

АПК стремится за границу

Несмотря на разрыв отношений с рядом европейских партнеров, экспортный потенциал сельхозпроизводителей Тюменской области остается высоким, о чем заявляют как власти, так и сами предприятия. В течение 2022 года продукция АПК региона поставлялась в 20 стран. Новыми направлениями стал Израиль, куда был поставлен глютен (клейковины), и Ирак, куда было поставлено зерно.

Агрохолдинг «Юбилейный» заявлял о намерении открыть торговое представительство в Африке, а также закупить танк-контейнер для поставки спирта в африканские страны. Инвестиции в проект могут составить до 200 млн руб. Сергей Мамонтов отмечал, что предприятие способно производить 1,6 млн декалитров спирта в год, однако на внутреннем рынке в полной мере продукцию реализовывать невозможно из-за перенасыщенности рынка и жестких ограничений со стороны государства.

«Спирт, произведенный заводом “АминоСиб”, международные трейдеры и партнеры признали лучшим из исследованных образцов, он конкурирует за первое место по качеству с канадскими производителями — признанными лидерами африканского рынка»,— добавил гендиректор.

Кроме того, Тюменская область стала участником проекта «Сухопутный зерновой коридор», в рамках которого запланирована поставка зерна в Китай. Всего в стране будет построено семь линейных зерновых элеваторов, один из которых в 2025 году расположится в Заводоуковском городском округе — крайней западной точкой пути.

По мнению главы региона, исключить российское зерно из мирового экспорта невозможно, иначе в ряде стран может начаться голод, поэтому сельское хозяйство будет на подъеме еще много лет. «Для нас же сложности с экспортом не имеют критического значения. Мы далеко расположены от основных портов, поэтому на каждую тонну зерна идут большие логистические издержки, поэтому мы целенаправленно много лет создаем условия для внутреннего потребления зерна и его глубокой переработки»,— отметил губернатор.

Илья Смирнов