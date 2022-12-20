Поддержка направилась на фронт

Специальная военная операция (СВО) стала главным геополитическим событием 2022 года, отразившимся на жизни регионов России, в том числе после проведения частичной мобилизации. Данные события повысили востребованность волонтерского движения. В Тюменской области помощь военнослужащим помимо государственных органов оказывают НКО, волонтерские движения. Бизнес жертвует деньги на нужды СВО, а также запускает производства необходимого для фронта оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители региона передали мобилизованным более 5 тыс. подарков, посылок и писем

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Жители региона передали мобилизованным более 5 тыс. подарков, посылок и писем

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мгновенная реакция

В реестре Минюста РФ, по данным на конец ноября 2022 года, было зарегистрировано порядка 2,2 тыс. НКО из Тюменской области, из которых более 700 являются социально ориентированными. Активность организаций и тесное сотрудничество с властями региона привело к тому, что с 2017 года Тюменская область поднялась с 32-го на третье место рейтинга Минэкономразвития РФ по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере.

После начала СВО ряд некоммерческих организаций Тюменской области расширил спектр предоставляемых услуг, начав оказывать поддержку российским военнослужащим, жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также переселенцам из этих регионов. Для осуществления в том числе данной деятельности из областного бюджета НКО было дополнительно выделено более 23,8 млн руб., из которых 15 млн руб. — на предоставление (на конкурсной основе) грантов губернатора Тюменской области. В результате победителями конкурса стали 27 СО НКО, получившие субсидии от 300 до 1,3 млн руб. на реализацию 31 социально значимого проекта. Помимо помощи вынужденным переселенцам и поддержки участников боевых действий проекты также касались «противодействия фальсификации истории и героизации нацизма» и «объективного освещения роли многонационального советского народа в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне».

Всего же в этом году финансовую поддержку только в рамках двух конкурсов грантов губернатора Тюменской области получили 111 проектов СО НКО Тюменской области, а общая сумма грантов составила около 64 млн руб. Помимо этого, из федерального бюджета 65 региональным организациям Фондом президентских грантов предоставлено более 98,7 млн руб. для реализации социально значимых для региона проектов.

Волонтеры проявили инициативу

С началом СВО в Тюменской области возросла активность и инициатива общественных и волонтерских движений. Общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам спецоперации Николай Савченко рассказал Guide, что базовыми комплектами обмундирования, элементами военной экипировки и вооружением участников СВО обеспечивают Минобороны РФ и другие вооруженные формирования. Однако многие вещи в жесточайших условиях эксплуатации становятся «расходным материалом», восполнить недостаток которых помогают волонтеры и неравнодушные люди.

«Одни отправляют обувь, нательное белье, перчатки, носки, дождевики и теплые куртки. Другие вяжут теплые носки и свитера, плетут маскировочные сети, шьют медицинские носилки, заготавливают лес для строительства блиндажей, помогают в госпиталях, жертвуют автотехнику, и это я назвал только самую малую часть их вклада»,— отметил Николай Савченко.

Организации осуществляют сбор средств в фонды, приобретают сложную аппаратуру и медицинский инвентарь, организуют доставку грузов до передовой, проводят обучение и различные тренинги. По словам Николая Савченко, в зону СВО суммарно уже отправлено 80 т оборудования и материалов, которые были необходимы тюменским подразделениям для выполнения боевых задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменцы отправили 80 тонн оборудования и материалов в зону СВО

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Тюменцы отправили 80 тонн оборудования и материалов в зону СВО

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Финансовую поддержку оказывает и бизнес-сообщество, которое нередко использует свои производственные мощности для изготовления печей для обогрева и оборудования бань, саперного инвентаря, специальных диэлектрических щупов. Предприниматели передают в полевые пункты питания сублимированные продукты и смеси.

По словам Николая Савченко, поддержка бизнеса и волонтеров особенно актуальна на фоне возникающих сложностей в единовременном приобретении некоторых товаров военного или двойного назначения, в особенности, когда эти вопросы необходимо решать оперативно.

Осенью в Тюменской области запустили акцию «100 млн для Победы», в рамках которой меценатам предлагают пожертвовать до 100 тыс. руб., которые пойдут на нужды СВО. К концу ноября удалось собрать 35 млн руб. Средства пожертвовали и представители крупного и малого бизнеса, и обычные граждане.

Руководитель регионального волонтерского движения «МыВместе» Анастасия Баканова рассказала, что с начала объявления частичной мобилизации в учебно-распределительные центры региона, где проходили военную подготовку мобилизованные, было передано более трех тонн гуманитарного груза, собранного жителями области, в том числе средства гигиены, постельные принадлежности, кондитерские изделия. Военнослужащим во время проводов было передано еще более полутора тонн.

Помимо этого, волонтеры штаба оказывают помощь военнослужащим, в том числе мобилизованным, в консультировании по юридическим вопросам, помогают женам в быту, уходе за животными и с мелким ремонтом.

Ментальная поддержка

Важным направлением работы волонтерского движения стало оказание психологической помощи как военнослужащим, так и членам их семей. Штаб «МыВмес­те» собирает и комплектует подарки, посылки, письма для мобилизованных граждан. Письма и подарки передаются во время торжественных отправок военнослужащих. По данным на конец ноября, передано порядка 5 тыс. таких посылок. «Сложно переоценить важность детских писем. Бойцы отвечают на них и оставляют их себе на память»,— пояснил Николай Савченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С конца сентября волонтеры передали мобилизованным более трех тонн гуманитарного груза

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области С конца сентября волонтеры передали мобилизованным более трех тонн гуманитарного груза

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Для детей мобилизованных из Тюменской области, а также для вынужденных переселенцев проводятся аниматорские, познавательные мероприятия и акции. Кроме того, в регионе открыли почти 80 социальных гостиных для семей мобилизованных, в которых родственники участников СВО получают помощь психологов и соцработников. По данным на 16 ноября, помощь получили почти 1,1 тыс. человек.

«Люди осознают потребность в психологической помощи не сразу. Ощущение потери и тоски приходят позднее. А обращаются к специалистам, когда уже начинают переживать. Мы предложили возможность сразу обратиться к профессионалам»,— рассказала директор регионального центра «Семья» Елена Перминова.

В Тюменской области для оказания психологической помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан круглосуточно работает Горячая линия, в которую, по данным на начало декабря, уже обратились 429 человек.

Помощь вышла за границы

Тюменские волонтеры оказывают гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Анастасия Баканова подчеркнула, что с начала спецоперации региональный штаб «МыВместе» отправил в регионы более 300 т груза.

Тюменские добровольцы и волонтеры, активисты регионального отделения «Молодой Гвардии» помогают в восстановлении и налаживании мирной жизни в Краснодоне и Краснодонском районе в ЛНР, с которыми в этом году губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашении о сотрудничестве.

Алексей Буров