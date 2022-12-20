В будущее с осторожным оптимизмом

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Подводить итоги 2022 года вне контекста специальной военной операции — значит закрыть глаза на все кардинальные изменения, произошедшие в экономике и обществе. За главным геополитическим событием минувших месяцев последовали массовые (и не прекращающиеся) санкции, разрыв торговых отношений с крупнейшими западными компаниями, ограничение на передвижение по миру россиян и ряд других мало приятных вещей.

Впрочем, для бизнеса это стало временем возможности занять освободившиеся места на рынке, нарастить объемы производства, а для промышленности — полноценно встать на рельсы импортозамещения. Тюменская область как регион, который старается уйти от стереотипа, что он существует исключительно за счет нефти и газа, получила возможность представить на российском рынке продукты в «нестандартных» для Сибири сферах, например, АПК и туризм. Нефтегазовая отрасль региона к концу года также чувствует себя весьма комфортно — предприятия заявляют о стопроцентной загруженности, а эксперты видят положительные перспективы рынка при перенаправлении экспорта из Европы в Азию и Африку.

Тем не менее, экономические последствия спецоперации отразились на всех отраслях региона из-за возросших цен на сырье, материалы и логистику, а также появившейся необходимости искать новых поставщиков оборудования и ПО.

Изменения произошли и в обществе. Реакция на начало СВО была неоднозначная, однако в обществе фиксируется потребность оказывать поддержку военным, которая усилилась после проведения частичной мобилизации.

При работе над этим Guide во время общения с представителями бизнеса, отраслевыми экспертами и работниками соцсферы региона появилось ощущение «осторожного оптимизма». Конечно, этот год стал для всех кризисным, и многие, включая меня, столкнулись с тем, что поначалу «напрягало», если не пугало. Но нужно жить дальше и искать возможности даже во времена потрясений и перемен.

Илья Смирнов