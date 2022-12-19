Владелец Solopharm применит наркоз

Экспертный совет особой экономической зоны в Санкт-Петербурге одобрил ООО «Лонофарм» (100% дочерняя структура ООО «Гротекс» Олега Жеребцова) проект по разработке и серийному выпуску наркозных средств, плазмозамещающих и перфузионных растворов, BSS-растворов. Другие согласованные проекты новых резидентов ОЭЗ с общим объемом инвестиций почти 10 млрд рублей также связаны с медициной и судостроением, что, по мнению экспертов, логично, так как Петербург по своему научно-производственному потенциалу выигрывает перед другими регионами именно в этих сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В денежном выражении объем препаратов, которые намерен выпускать Олег Жеребцов на новом предприятии, достигает примерно 6–7 млрд рублей в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В денежном выражении объем препаратов, которые намерен выпускать Олег Жеребцов на новом предприятии, достигает примерно 6–7 млрд рублей в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одобренный проект ООО «Лонофарм» предполагает строительство научно-производственного комплекса (НПК) по разработке и серийному выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий различных фармакотерапевтических групп: наркозные средства, плазмозамещающие и перфузионные растворы, BSS-растворы (сбалансированные солевые растворы). Комплекс включает в себя производственные, складские, административно-бытовые и прочие помещения общей площадью 20,5 тыс. кв. м. Для сооружения НПК инвестору требуется участок площадью 2,5 га. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд рублей. В пресс-службе ООО «Гротекс» не смогли дать подробной информации о проекте.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лонофарм» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года. Учредителем с долей 100% является ООО «Гротекс» владельца и руководителя фармацевтической компании Solopharm Олега Жеребцова.

«Выбор производственных направлений ООО "Лонофарм" — очень правильный»,— дает оценку директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.— Эти группы препаратов требуются практически во всех лечебно-профилактических учреждениях, фактически речь идет об одних из базовых препаратов для обеспечения работы системы здравоохранения».

В денежном выражении объем препаратов, которые намерен выпускать господин Жеребцов, достигает примерно 6–7 млрд рублей (в оптовых ценах) в год, приводит цифры эксперт RNC Pharma. «Довольно внушительная сумма, даже если претендовать на получение 20–30% этого объема,— замечает господин Беспалов.— Кроме этого, в рамках указанных групп препаратов чаще всего есть возможность замещения импорта. Учитывая преференции для российских производителей, сделать это будет относительно несложно, во всяком случае для Solopharm это понятный рынок с понятным конкурентным окружением, у компании уже есть приличный опыт работы в госпитальном сегменте рынка» (см. “Ъ” от 29.04.2022).

Среди четырех других проектов, одобренных для реализации на территории ОЭЗ Петербурга, производственный комплекс по изготовлению судового комплектующего оборудования (СКО), предложенный ООО «Морские комплексные системы» (МКС), сообщает пресс-служба ОЭЗ. Заявленные инвестиции составляют 2,4 млрд рублей. На участке в 1 га инвестор построит здание площадью 3,5 тыс. кв. м и административно-бытовой корпус площадью 1 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал третьего года реализации проекта. Предприятие обеспечит работой 224 специалиста.

ООО «Инстелрус» предложило проект по организации предприятия и учебного центра по разработке и производству цельностеклянных конструкций — это продукт с экстремальным углом гнутья, применяемый в качестве ограждающих конструкций в лабораториях, медицинских и исследовательских центрах, на производствах в области микроэлектроники, оборонной промышленности, автомобилестроения и автокомпонентов. Для строительства предприятия площадью 7,8 тыс. кв. м резиденту требуется 1,45 га земли. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей.

ООО «Артак» заявило о готовности создать предприятие по разработке и производству медицинских изделий для гемодиализа. Для возведения объекта площадью 5,3 тыс. кв. м компании необходим земельный участок площадью 1,25 га. Инвестиции составят 2 млрд рублей. На предприятии будет трудоустроено 155 специалистов.

Генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров не удивлен, что основная часть одобренных проектов новых резидентов ОЭЗ напрямую или косвенно связан с медицинско-фармацевтической отраслью: «Уровень зависимости от зарубежных поставок остается все еще достаточно высоким, и в текущих условиях уже стало понятно, что медицинский суверенитет, наверное, даже важнее технологического, о котором сейчас так много говорят. Поэтому очевидно, что проекты именно медицинского кластера будут пользоваться серьезной поддержкой банков и не будут иметь серьезных проблем с точки зрения сбыта».

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Александра Тен