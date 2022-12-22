Намайнить перспективы

Несмотря на мировое падение спроса на майнинг, по мнению экспертов, Россия остается интересной территорией для инвестиций в него в силу избыточных энергомощностей в ряде регионов. Но для существенного развития майнинговой отрасли в стране необходимо качественное регулирование криптовалютного рынка, удовлетворяющее интересы его участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майнинг криптовалют будет продолжаться в первую очередь силами именно больших игроков. Для них падение спроса — это просто снижение маржинальности, так как электричество они покупают по ценам для промышленности и зачастую размещены рядом с генерацией Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Для тех, кто использовал дорогое электричество, не было иного выхода, как выключить свое оборудование до лучших времен либо начать его распродавать Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Майнинг криптовалют будет продолжаться в первую очередь силами именно больших игроков. Для них падение спроса — это просто снижение маржинальности, так как электричество они покупают по ценам для промышленности и зачастую размещены рядом с генерацией Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Для тех, кто использовал дорогое электричество, не было иного выхода, как выключить свое оборудование до лучших времен либо начать его распродавать Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Уходящий 2022 год в общемировом срезе был непростым для криптовалютной сферы Значительное снижение стоимости биткоина и других криптовалют, закрытие нескольких бирж, переход на новые форматы майнинга частично подорвали интерес инвесторов к цифровым валютам. Тем не менее большинство экспертов уверено, что наблюдаемая на рынке ситуация временная, и они сравнивают ее с трудностями «переходного возраста», после разрешения которых мировая криптовалютная отрасль только окрепнет. Относительно положительно специалисты оценивают дальнейшее развитие рынка криптовалют в России, но считают важным его правильно законодательно отрегулировать.

Движение вниз

Нынешнее временное снижение интереса к майнингу связано с тремя фундаментальными причинами, рассказывает криптоэксперт Алексей Мартыненко. Первая заключается в том, что он перестал приносить доход. Поводом этому послужило то, что самая популярная среди майнеров криптовалюта Ethereum сменила протокол с PoW на PoS, и попросту перестала добываться посредством майнинга, а существующие альтернативы вопреки ожиданиям не оправдали надежд по доходности. Вторая причина — подрыв доверия к криптовалюте и ее повсеместная критика. Поводом этому послужил крах крупных централизованных криптопроектов, таких как Chia, Terra-Luna и биржа FTX. И, наконец, третья причина — отсутствие или, точнее сказать, слабая освещенность в СМИ альтернативных майнинг-проектов. «Майнеры попросту потеряли свои инвестиции и находятся сейчас в поиске альтернативных протоколов для майнинга, которые непременно будут выявлены и это даст новый виток спроса. Тем не менее майнинг всегда будет востребован и актуален, а интерес к нему будет только расти. Главной причиной этому является получение пассивного дохода, который он дает»,— считает господин Мартыненко.

Своими выводами о текущей ситуации и прогнозами на ближайшее время на рынке криптовалют делятся и другие эксперты. «В 2022 году мелкие майнеры "отвалились", так как Ethereum перешел на PoS, а основная масса таких игроков была именно на нем. Эту криптовалюту имело смысл майнить в долгий срок ввиду хорошего фундаментала. Майнить различные "shitcoin" в долгий срок никто не хочет, так как почти что все они на данный момент "укатаны в плинтус" и перспективы у них туманные. Майнинг биткоина сейчас тоже убыточен для мелких майнеров. Остались только крупные игроки с очень дешевой или бесплатной розеткой. В настоящее время майнинг биткоина неокупаем. Средняя себестоимость его в лучшем случае $21 тыс., то есть весь рынок концентрируется больше в руках крупных игроков, и чем дольше он будет в просадке, тем дольше отрицательный тренд будет продолжаться»,— считает операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

По мнению венчурного инвестора, основателя ГК ITGlobal.com Дмитрий Гачко, майнинг биткоина будет продолжаться в первую очередь силами именно больших игроков. Для них падение спроса — это просто снижение маржинальности, так как электричество они покупают по ценам для промышленности и зачастую размещены рядом с генерацией. С учетом того, что в результате эти майнеры получают неограниченную границами и санкциями криптовалюту, до прекращения этого процесса еще очень далеко.

Для тех, кто использовал дорогое электричество, не было иного выхода, как выключить свое оборудование до лучших времен, либо начать его распродавать, отмечает основатель и визионер MarsDAO Владислав Утушкин. «Причем если частные майнеры еще могли позволить себе работать впрок, покрывая убытки из собственного кармана в надежде на рост добываемой криптовалюты, то для больших компаний ситуация оказалась куда драматичнее. Крупные майнеры привлекали и продолжают привлекать финансирование, чтобы покрыть убытки и дотянуть до криптовесны. Однако предпосылок для ее наступления пока не видно, и очевидно, что до лучших времен доживут не все»,— делает пессимистические выводы эксперт.

Российские особенности

В России ситуация на критовалютном рынке очень схожа с общемировой. Но, по мнению специалистов, имеет свои особенности. По словам основателя RBS Crypto Labs Севиль Баер, в начале 2022 года рынок майнинга в России резко снизил обороты развития, эксперты связывали эту отрицательную динамику с предлагавшейся ЦБ РФ идеей о запрете криптовалюты. К июню текущего года рынок майнинга в нашей стране в сравнении с мартом-апрелем упал в пять раз. Укрепление рубля и падение курса биткоина сделали майнинг невыгодной отраслью, ведь даже затраты на потраченную электроэнергию могли не окупиться. Однако в декабре в СМИ прошла информация о росте спроса на бюджетные спецвычислители и о довольно высоком потенциале и перспективах российского рынка, который обеспечен относительно дешевой электроэнергией. «Сейчас российская индустрия майнинга находится в состоянии неопределенности. Майнинг на видеокартах, по всей видимости, переживает упадок, на замену старым форматам добычи приходят специализированные устройства и так называемый зеленый майнинг. Будущее индустрии в России при стабильном курсе рубля и стабильных тарифах на электроэнергию будет зависеть от курсов, добываемых криптовалют»,— считает представитель рынка.

Текущие тренды в майнинге на глобальном и на российском уровнях немного отличаются, уверен бренд-менеджер криптоплатформы OXLY.IO Данатар Атаджанов. Стоимость криптовалют действительно находится на уровне дна или близко к нему. Соответственно, прибыль от добычи криптовалют близка к минимуму, и рентабельность этого вида деятельности приближается к нулевым отметкам, даже если майнится на современном оборудовании. Такая ситуация привела к тому, что многие западные игроки находятся в предбанкротном состоянии или вынуждены сворачивать бизнес. Кроме того, нехватка электроэнергии вынуждает власти склоняться к запрету майнинга или замораживанию его развития. Эти обстоятельства приводят к распродажам на рынке оборудования для майнинга, стоимость которого в последнее время резко упала.

«Российский рынок реагирует на это по-своему. Некоторые игроки, пользуясь дисконтными условиями на покупку оборудования для майнинга, наращивают свои мощности. Этому также способствует и курсы фиатных валют, и ликвидность, накопленная внутри страны в условиях санкций. В целом Россия остается интересной территорией для инвестиций в майнинг в силу избыточных энергомощностей в отдельных регионах, подходящего климата и наличия квалифицированных кадров. Однако для расцвета майнинговой отрасли в России не хватает нормального регулирования криптовалютного рынка. Сам по себе майнинг — это обычная предпринимательская деятельность, да, возможно, более энергоемкая, чем многие остальные, но по своей сути — это производство вычислительных мощностей, которые добывают криптовалюту»,— подчеркивает эксперт.

В правовом поле

Стоит отметить, что в ноябре этого года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение очередной законопроект о легализации майнинга криптовалют. К предыдущим редакциям законодательного документа у Центробанка было много вопросов, в этот раз ведомство предварительно поддержало его. Предполагается, что правовой акт в трех чтениях будет принят до конца текущего года. Между тем к новому законопроекту у профессионального сообщества и отраслевых экспертов много вопросов.

Регулирование криптовалют обсуждается с 2017 года, напоминает главный редактор Crypto.ru Влад Крылов. С некоторой периодичностью государство вносит поправки, которые вызывают у сообщества неопределенность. «Пока можно выделить один плюс: государство не намерено запрещать добычу криптовалюты, но без права законной покупки и продажи биткоинов на территории РФ закон мало что изменит. В текущих условиях майнерам придется продавать добытые монеты на зарубежных биржах. С другой стороны, не все крупные биржи охотно хотят работать с пользователями из России. Часть бирж уходит с рынка или накладывает серьезные ограничения. Сейчас отличная возможность для создания российской криптовалютной биржи, но почему государственные органы не двигаются в этом направлении, для меня остается загадкой»,— рассуждает он.

Критично относится к последним законодательным инициативам директор по инвестициям Lybrion Василий Кудрин. По его мнению, последний законопроект является плохим документом, содержит большое число минусов для развития национальной криптоиндустрии и явных противоречий. «Вносимые предложения в целом контрпродуктивны и, соответственно, совершенно неактуальны. Отдельные положения законопроекта имеют пугающий эффект, а другие противоречивы, что, скорее всего, будут способствовать сохранению значительной "серой" зоны майнинга в стране. Главное спорное положение касается запрета на предложение в открытой форме не только криптовалюты, но и услуг (товаров) в целях организации выпуска и обращения криптовалюты. К сожалению, в то же время применимость этой нормы будет слабой, поскольку никак не согласуется с тем, что на самом деле уже происходит в криптоэкономике, в том числе внутри страны. Другое спорное положение связано с невозможностью использования объектов российской информационной инфраструктуры для введения добытой криптовалюты в оборот. Очень странное положение, совершенно нерациональное, хотя технически это возможно»,— констатирует он.

По мнению СЕО и основателя Kick Ecosystem Анти Данилевского, отсутствие регулирования отрасли до настоящего времени объясняется достаточно просто: потому что это сложно и большинству просто непонятно. Тем не менее прогресс есть, и в новом законопроекте на эту тему есть как достоинства, так и недостатки. «Плюсы — то, что процесс идет, и что майнеров сделают легальными, что часть крипторынка выйдет из "серой" зоны и получит легальный статус. Минусы — запрет на продажу криптовалют. На мой взгляд, это странное, если не бессмысленное решение. Без продаж не получится легализовать майнинг. Мы в рабочей группе в Думе РФ обсуждали эти моменты, но, похоже, ни одно из наших выступлений не было учтено при написании этого законопроекта. Авторам этих текстов однозначно стоит больше прислушиваться к участникам рынка и тем, кто выступает на рабочих комиссиях»,— подчеркивает он.

Эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков признается, что сферу криптовалют сложно законодательно отрегулировать. Вместе с тем какое-то регулирование — в том числе и налоговое — этой сфере все же необходимо. «Законопроект о майнинге достаточно мягок, правда, необходимость уплаты налогов в случае его принятия у майнеров все же возникнет. Не исключено, что они захотят покинуть Россию и перебраться в другие страны, где майнинг пока никак законодательно не ограничивается»,— обращает внимание на данный нюанс специалист.

Схожие выводы делает и криптоэксперт Евгений Каминский. По его мнению, слишком много интересов различных структур и ведомств переплетено в вопросе полной легализации рынка майнинга. «Последний законопроект нацелен на решение проблемы неполного регулирования майнинга в России. Он предусматривает процедуру легализации майнеров, а также привлечение инвестиций в развитие энергоферм для майнинга и, конечно же, сбор налогов. Как мы видим по текущему тексту законопроекта, учесть мнения всех заинтересованных сторон не получилось. Во-вторых, сами майнеры не показывают достаточное желание официально регистрироваться и платить налоги. На данный момент основным минусом является нехватка правильного (учитывающего интересы отрасли) законодательного регулирования, которое может привести к неопределенности и неясности в развитии майнинга в России, и как следствие, не выходу игроков в "белую" зону»,— констатирует эксперт.

Поддерживает законопроект с необходимостью его доработки генеральный директор Intelion Data Systems Тимофей Семенов. По его словам, главное, что законопроект формализует криптодеятельность и выводит майнинг из «серой» зоны что повлечет за собой приток в отрасль крупных инвесторов и структур, которые смогут легально начать оперировать на данном рынке. «Также важно, что он поможет эффективно работать с избытком энергомощностей. Согласно одному из наших исследований, общий профицит электроэнергии в наиболее подходящих для майнинга регионах России превышает 5,7 ГВт (разница между объемом генерации и потреблением внутри региона). При этом в 2021 году на добычу биткоина на территории страны было задействовано 1,2–1,3 ГВт. Мы считаем,— добавляет он,— что легализация криптоотрасли и майнинга, в частности, позволит промышленным майнерам эффективно задействовать существенную часть от общего профицита и потребление ЦОДов в ближайшие три года может вырасти в 3–4 раза относительно текущих значений».

По мнению Тимофея Семенова, ЦОДы для промышленного майнинга лучше строить в регионах, где есть не только низкая цена на электроэнергию, но и профицитный баланс между ее генерацией и потреблением. Регионами, в которых на сегодняшний день сочетаются оба параметра, отмечает он, являются Иркутская, Свердловская и Мурманская области, Республика Хакасия и Красноярский край. Объем выработки здесь достаточный, чтобы не только удовлетворить текущий спрос, но и подключить дополнительных потребителей без перегрузки сетей.

В текущих реалиях

В настоящее время в России в ряде регионов страны уже создана легальная промышленная инфраструктура для добычи криптовалюты. Собственники таких объектов отмечают, что их деятельность регулируется общими нормами о предпринимательской деятельности и налогообложении, но они не против появления профильных правовых нормативов, которые не ухудшат их работу. По словам экспертов, наибольшее развитие майнинг получил там, где хорошо совмещены следующие важные экономические факторы: дешевая себестоимость генерации электроэнергии, значимое превышение объемов выработки электроэнергии над платежеспособным спросом, тяжеловесная производственная и логистическая инфраструктура, формирующая центр притяжения заказов на поставки электроэнергии.

По словам специалиста по безопасности распределенных реестров Positive Technologies Андрея Бачурина, из открытых источников известно о некоторых действующих крупных фермах в РФ по состоянию на 2022 год. Так, компания BitRiver в Иркутской области использует избыточную гидроэлектроэнергию для майнинга. При этом она не сама майнит, а сдает мощности в аренду майнерам из разных стран. Примерно по такому же принципу работает «Российская майнинговая компания» в Петербурге. «Еще BitRiver открыла несколько майнинг-отелей в разных регионах: клиенты ставят свое оборудование для майнинга, платят за электричество, интернет и охрану. Принцип фактически идентичен услуге колокейшн в дата-центрах провайдеров. В случае с неполным законодательным регулированием нужно понимать, что майнинг в России не запрещен. Поэтому компании могут регистрировать и вести коммерческий бизнес в стране, а также платить налоги»,— говорит он.

Центром майнинга в России по праву можно назвать Иркутскую область. В Петербурге также присутствуют майнинг-центры, отмечает криптоинвестор и основатель Cryptemic Investments и академии Cryptemic Антон Янушкевич, но стоимость электроэнергии в субъекте подвигает многих майнеров переезжать в другие регионы, а с учетом нестабильного курса биткоина майнинг в Северной столице теряет свою целесообразность. Вторую по важности роль после стоимости электроэнергии играют аренда помещения для дата-центра и зарплаты сотрудников, обеспечивающих необходимые настройки, контроль и обслуживание оборудования. В соответствии с этими факторами крупные города, такие как Петербург, все менее привлекательны для майнеров. «До принятия закона о майнинге,— поясняет господин Янушкевич,— процедура добычи криптовалюты и так не являлась незаконной деятельностью. Кроме того, цифровая валюта была признана имуществом, которое как раз и можно легально приобрести с помощью майнинга. В "серую" или нелегальную зону попадали майнеры, официально не платящие за электроэнергию и избегающие уплаты налогов».

По словам финансового директора ГК «Векус» и партнера Vekus Mining Development Юрия Кудряшова, отсутствие закона о майнинге никак не мешает работе майнинг-ферм, так как, по сути, нет нарушения закона. «Технически энергоферма — это ЦОД, в котором установлено вычислительное оборудование клиентов, а владелец площадки дополнительно предоставляет услуги по техническому обслуживанию техники. Все эти составляющие прекрасно укладываются в реалии текущего законодательства. Под словом "нелегальные" мы подразумеваем площадки, которые получали электричество незаконным путем. Но большинство из них закрылось, так как энергетики и коммунальные службы научились своевременно выявлять случаи незаконного подключения и использования электроэнергии в промышленных масштабах»,— рассказывает он.

В текущей мировой экономической и политической обстановке, добавляет эксперт, развитие криптовалюты в России выгодно. Промышленники смогут оплачивать параллельный импорт и уходить от санкций. Электрогенерирующие компании смогут продавать излишки электроэнергии майнерам. Эти майнеры будут законно использовать средства, вырученные после продажи криптовалюты, а государство получит новый источник доходов в виде налогов.

Артем Алданов