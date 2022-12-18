Умер бывший глава Геншаба ВС СССР Михаил Моисеев

На 84-м году жизни умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР—первый заместитель министра обороны СССР (1988–1991) Михаил Моисеев. Об этом сообщили в пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Моисеев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Моисеев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич»,— сказал господин Дерябин (цитата по «Интерфаксу»).

После ареста министра обороны СССР Дмитрия Язова в 1991 году 22 августа Михаил Моисеев был назначен исполняющим обязанности министра обороны СССР, однако уже 23 августа был освобожден и от этой должности и от должности начальника Генштаба ВС СССР. В ноябре 1991 года уволен в отставку. Народный депутат СССР (1989–1991), член ЦК КПСС в 1990–1991 годах.

Дарья Эрозбек