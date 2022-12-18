Антонов: выглядит так, будто для США холодная война не закончилась

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что многие американские политики до сих пор мыслят и действуют по законом холодной войны. По мнению дипломата, украинский кризис становится переломным моментом в истории международных отношений.

«Складывается впечатление, что Вашингтону необходимо постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией. Как будто в коридорах власти в американской столице до сих пор живет "призрак" СССР, а холодная война вовсе не закончилась. Многие политики здесь до сих пор мыслят и действуют по законам данного исторического периода»,— сказал господин Антонов в Newsweek. Выдержки из интервью опубликованы в Telegram-канале посольства.

По мнению дипломата, мир находится в начале «сложного и длительного пути строительства многополярного мира». Как отметил посол, «наивно полагать», что при этом соперничество РФ и США «в одночасье прекратится». Вместе с тем Анатолий Антонов призывает к взаимоуважительному соперничеству. «Это основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения»,— добавил дипломат.

Отношения России и США ухудшились на фоне проведения военной операции РФ на Украине. С тех пор Вашингтон ввел несколько пакетов антироссийских санкций и оказал многомиллиардную помощь Киеву. Москва считает, что США и НАТО ведут с РФ прокси-войну.

Леонид Уварчев