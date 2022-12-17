Зеленский: некоторые предлагают переговоры с Путиным, но я не знаю, что с ним обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагают провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению господина Зеленского, им нечего обсуждать учитывая разное «видение вещей».

«Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним, но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное»,— сказал господин Зеленский французскому телеканалу LCI (цитата по «РИА Новости»). Он также прокомментировал желание Франции быть посредником в переговорах. По мнению украинского президента, переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным не принесут результатов.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Москва последнее время регулярно подтверждает готовность к диалогу. Однако после присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей господин Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается господин Путин. Позже он допустил диалог при выполнении ряда условий.

Леонид Уварчев