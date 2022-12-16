В Ульяновской области смертность от COVID-19 снизилась до нуля

По данным Роспотребнадзора и ФМБА (контролирует город атомщиков Димитровград), в пятницу суточный прирост заражений COVID-19 в Ульяновской области составил 37 случаев. Уровень заражений демонстрирует незначительный рост – средний прирост за две недели составил также 37 случаев, что на 7 случаев выше, чем средний прирост за предыдущие две недели конца ноября.

Если за последние две недели ноября было зафиксировано два случая смерти от COVID-19, то за две недели декабря ни одного случая смерти больных из-за COVID-19 не зафиксировано. Суточный прирост заражений из расчета на 100 тыс. населения составил 3,08 случая. По России этот показатель в два раза выше – 5,79 случая. В соседней Самарской области – 7,04 случая.

Всего за период пандемии в Ульяновской области официально зафиксировано 246661 случай заражения COVID-19 – это 20,51% от численности населения региона. За период пандемии в регионе официально зафиксировано 4803 случая смерти от COVID-19.

Региональное управления Роспотребнадзора отмечает, что в последнее время основное количество заболеваний COVID-19 приходится на возраст 65 лет и старше (суммарно 37%, рост за неделю на 7%), заболеваемость жителей в возрасте 50-64 лет составляет 23%. У школьников за неделю также выросла заболеваемость – с 6,5% до 10%. Эпидемиологи также обращают внимание на рост заболеваемости в регионе гриппом. По их данным, начиная с последней декады ноября официально выявлено 64 случая гриппа, из них 50 случаев – так называемого «свиного гриппа (АH1N1).

Сергей Титов, Ульяновск