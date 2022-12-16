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Коммерсантъ FM
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McDonald`s контактирует с руководством «Вкусно — и точка»

Для контроля за соблюдением сетью «Вкусно — и точка» условий сделки по покупке российского бизнеса McDonald`s американская компания по-прежнему поддерживает регулярные контакты со своим «преемником» в России. Об этом рассказал владелец российской сети Александр Говор. Он пояснил, что McDonald`s никак не участвует в бизнесе «Вкусно — и точка».

«Мы не говорим о том, что они как-то участвуют в нашем бизнесе, это уже сделано… Мы продолжаем общение с корпорацией на предмет добросовестного выполнения нами всех взятых на себя обязательств»,— рассказал господин Говор Reuters.

В McDonald`s агентству подтвердили, что американская компания ранее полностью покинула российский рынок и завершила в РФ все операционные процессы. «Мы по-прежнему сосредоточены на приверженности покупателя дебрендингу и связанных с ним обязательствах»,— сообщили представители сети. По его словам, представители компании контактируют по видеосвязи.

16 мая McDonald`s объявила об уходе из России, а 12 июня в стране заработали первые рестораны замещающей ее сети «Вкусно — и точка». Хотя новый бренд позиционируется как самостоятельный и не зависящий от McDonald`s, большинство позиций в меню «Вкусно — и точка» дублируют ассортимент американской сети.

Андрей Сапожников

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