В ЦБ не считают необходимым накопление золотовалютных резервов

Банк России рассматривает расширение золотовалютных резервов (ЗВР) лишь в том случае, если дополнительное накопление средств потребуется в рамках бюджетного правила. В настоящее время ЦБ располагает достаточным объемом средств как в юанях, так и в золоте, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Когда мы принимали решение иметь две части ЗВР: один на случай финансового кризиса, другой — на геополитические сценарии, мы сейчас в результате этого имеем достаточный объем средств и в юанях, и в золоте, и нет необходимости накапливать. Покупка в золотовалютные резервы может быть только в том случае, если будет накопление средств в рамках бюджетного правила, мы тогда будем выступать как агент Министерства финансов»,— рассказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции Банка России (трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале регулятора).

В ноябре ЦБ зафиксировал увеличение международных резервов России на $10,5 млрд (до $552,1 млрд) из-за положительной переоценки. После ввода российских войск на Украину западные страны ввели против регулятора санкции, из-за которых около $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены.

Андрей Сапожников