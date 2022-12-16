Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам создать «подушку безопасности» перед выходом на рынок

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что самостоятельные инвестиции на финансовом рынке требуют знаний, поскольку сопряжены с рисками. Начинающим инвесторам она посоветовала обращаться к профессиональным управляющим и создать «подушку сбережений» для обеспечения «минимальных потребностей», в том числе покупки продуктов, уплаты ЖКХ, ипотечного кредита.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Инвестор всегда должен понимать, что инвестиции в рынок ценных бумаг сопряжены с рисками. Эти риски различаются в зависимости от финансовых инструментов, от качественных характеристик, и, как правило, чем выше доходность, тем больше риск, и это должны инвесторы понимать»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. Трансляция ведется на YouTube-канале ЦБ.

Эльвира Набиуллина также сообщила, что регулятор ожидает принятия законодательства по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) третьего типа в 2023 году. Согласно ожиданиям ЦБ, сам механизм заработает в 2024 году.

На сегодняшний день в России существует два типа ИИС. ИИС-1 позволяет инвесторам получать 13% от внесенной на счет суммы, которая должна составлять не более 400 тыс. руб. в год. Доход с ИИС-2 освобождается от налога. Минимальный срок инвестирования — три года. 9 сентября Минфин сообщал о планах создать ИИС-3, который позволит комбинировать налоговые льготы на доход и с взносов. Минимальный срок для него намерены установить в пять лет.

Лусине Баласян